Хорватский опыт: в случае проведения местных выборов на временно оккупированной территории, голоса переселенцев будут очень важны

На осень этого года в Украине запланированы выборы в местные органы власти. Вместе с тем, одним из главных пунктов Минских соглашений является организация и проведение местных выборов на временно оккупированных территориях по украинскому законодательству.

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В конце прошлого года Верховная Рада приняла поправки к Избирательному Кодексу, разрешив внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), голосовать по месту временной прописки. Но если мы включаем ВПЛ в списки голосования по месту временной регистрации на местных выборах в Украине осенью этого года, то просто лишаемся больше миллиона голосов переселенцев на будущих местных выборах на временно оккупированных территориях, ибо дважды голосовать на местных выборах гражданам Украины запрещено действующим избирательным законодательством. Это, очевидно, поспешное для национальных интересов решение, так как именно больше миллиона проукраинских голосов не будет хватать в формировании местных органов власти на неподконтрольных правительству территориях в случае проведения там местных выборов, что генерально очень отвечало бы интересам Кремля.

Не лишним будет напомнить, что, изучив опыт стран, на территории которых вспыхнули вооруженные конфликты и как следствие появилось огромное количество временно перемещенных лиц, практически нигде ВПЛ не получали права голосовать по месту временного проживания, так как они получали определенные виды поддержки у государства, а участие в местных выборах по месту временной прописки фактически свидетельствует об интеграции этих лиц в местные громады, что значит прекращение государственного финансирования по отдельным программам поддержки ВПЛ.

Абсолютно понятным есть желание ВПЛ принимать участие в местных выборах по новому месту проживания, ибо отсутствие такой возможности в широком юридическом смысле может рассматриваться как сужение избирательных прав. Только международная практика говорит, что ты или принимаешь определенные бенефиции от государства в качестве ВПЛ, или интегрируешься в местную громаду и становишься ее полноценным членом, но тогда уже без преференций статуса ВПЛ. Участие в местных выборах является своеобразным маркером: если ты интегрировался по новому месту проживания, то принимаешь участие в местных выборах, а если хочешь сохранить статус ВПЛ, тогда нет. При этом каждое государство, на территории которого находятся ВПЛ, ведет очень тщательный их учет с целью избегания злоупотреблений статусом.

Что касается Украины, то мы можем использовать хорватский сценарий проведения выборов на временно оккупированной территории, которые были частью мирного Эрдутского соглашения схожего с Минским. Там сотни тысяч ВПЛ проголосовали на местных выборах на временно оккупированной территории (Восточная Славония, Баранья, Западный Срем) по месту своей временной прописки по всей территории Хорватии. То есть были сформированы избирательные комиссии и открыты избирательные участки по всей территории страны, где каждый ВПЛ мог проголосовать за депутатский корпус и мэров по месту, откуда он вынужденно должен был уехать.

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Международное право, Минские соглашения не запрещают нам открыть избирательные участки для ВПЛ по месту их временной регистрации с возможностью проголосовать на местных выборах на неподконтрольной территории. Условно говоря, если вы ВПЛ из Горловки, но имеете временную прописку в Киеве, то по месту временного проживания вы можете пойти на избирательный участок и проголосовать за мэра Горловки, соответствующего депутата горсовета и за депутата Донецкого облсовета. Государство должно побеспокоиться, чтобы к моменту выборов были сформированы избирательные комиссии, подготовлены списки голосующих и получено необходимое количество бюллетеней стандартного образца, которые будут использоваться как для голосования ВПЛ на местных выборах по месту временного проживания, так и в самой Горловке и на всей неподконтрольной территории.

В таком случае Украинское государство проводит всю необходимую организационную работу по проведению выборов депутатов и мэров отдельных районов Донецкой и Луганской областей по всей территории страны, где живут ВПЛ с правом голоса (еще не факт, что они на эти выборы придут), проводит верификацию списков голосующих на выборах, приглашает международных наблюдателей. Отдельно должна проводиться разъяснительная работа, призывающая ВПЛ с правом голоса прийти на выборы. По результатам выборов голоса ВПЛ плюсуются к голосам проживающих на неподконтрольной территории и подводятся общие итоги. В целом нормальная, демократическая схема выборов и проведения голосования. В Хорватии, например, во время выборов на неподконтрольной территории, которые проводились согласно реализации соответствующего пункта мирного Эрдутского соглашения, голоса ВПЛ выравняли общий избирательный результат. То есть половину голосов получили политические силы от неподконтрольных территорий, сформированные на местной основе, но согласно хорватскому законодательству, а другую половину голосов получили проправительственные партии, которые тоже принимали участие в местных выборах. Имея новые местные органы со смешанным результатом голосования, Хорватия уверенно стартонула в процесс реинтеграции бывших оккупированных территорий. То же нужно и Украине. Но без голосов ВПЛ мы гарантированно получим местные органы власти на временно оккупированных территориях, которые будут глубоко оппозиционны Киеву. Зачем же рубать сук, на котором ты сидишь.

Так что нужно делать? Просто в зале Верховной Рады путем депутатского голосования вернуть status quo – решением парламента отменить ранее принятую поправку к Избирательному Кодексу. Ибо признание за ВПЛ права голоса на местных осенних выборах в Украине станет своеобразным политическим сигналом того, что мы практически признаем нереальность возвращения временно оккупированных территорий.

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