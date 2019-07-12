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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Информационная война, которую Киев пока проигрывает

мнение
12 июля, 08:19

Российское вторжение в Крым в феврале-марте 2014 г. сопровождалось острой информационной кампанией Москвы против Киева еще с конца 2013 года. Информационная война началась с развитием событий на Майдане, продолжается сегодня и будет длиться до тех пор, пока Кремль не поставит у руля Украинского государства удобных для себя людей.

Информационное нападение на Украину шло по давно известной еще со времен войн на Балканах схеме – агрессор называет жертву "фашистом", ибо фашиста в понимании роспропаганды можно относительно безнаказанно убить, ограбить, и спросу как бы нет. Все преподносится как борьба за святое дело, в которую должны включиться все "нормальные" люди – антифашисты (сепаратисты). Параллельно идут "вбросы" о зверствах "фашистов" – в Украине это история с "распятым мальчиком", а на Балканах рассказ об отрезанных пальцах, из которых делали ожерелье, или выколотые глаза, которые "фашисты" консервировали в бочках и т.д. Все это примитивно и цинично, но на начальном этапе информационной агрессии действовало безотказно.

Вспомним крымский сценарий: вначале Москва берет "под защиту" от "киевской хунты" полуостров, сразу его аннексируя через "народное волеизъявление", организованное за две с половиной недели под контролем российской армии, а следующий ход – разжигание войны на Донбассе. Наивных дончан вводят в заблуждение, что их возьмут к себе в РФ. Настоящая цель – начать войну на территории Украины для ее же истощения и отвлечения  внимания от Крыма. Посылаются вооружения, добровольцы, военспецы, а потом и регулярные части, чтобы одни граждане Украины – сепаратисты, убивали других граждан Украины, которые хотят сохранить территориальную целостность, и наоборот. Такой сценарий был опробован в Боснии, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе – все по давно отлаженной схеме, где информационная агрессия – главная составляющая. 

Возникает законный вопрос, так кто в Украине должен был бы оказать сопротивление необъявленной Москвой информационной войне? 

На такой войне должны быть национальные информационные войска. Но они так и не были созданы. Вместо них – Министерство информационной политики со штатом 29 человек, где половина – руководящие должности. Украинское информационное пространство так и не было мобилизировано, и как результат – часть национальных медиа ретранслировали информационные сигналы и посылы, которые по касательной были выгодными Москве. Возмущение и реакция на этот счет украинского общества и контролирующих государственных структур интерпретировались как нарушение прав и свобод слова. Только во время гибридной войны отечественные СМИ не могут себе позволить производить медиапродукт, который может вредить национальным интересам. Нужно понимать, что у Украины нет никаких шансов успешно остановить военную агрессию, не победив в информационной битве. Простой пример – Хорватия, которая только после того, как сумела обеспечить информационное превосходство над противником, получила возможность осуществить реинтеграцию временно оккупированных территорий вначале военным, а потом и мирным путем.

Хотя, возможно, и не всем видно, но информационные битвы с роспропагандой идут по нескольким фронтам. Первый – самый важный: медиа пространство Украины, где особое место занимают временно оккупированные территории. Второй  фронт – информационные битвы в мировом пространстве. Третий фронт – медиа пространство уже самой России. Действия на первом фронте предполагают единую государственную информационную политику и сплочение всех внутренних информационных ресурсов. Второй информационный фронт требует умелых маневров на чужой медиа территории. Здесь очень важна роль МИДа и национальных СМИ, работающих на зарубежье. В этом нам нужна серьезная поддержка мировых СМИ, которые отстаивают демократические ценности.

И, наконец, третий информационный фронт – территория РФ. При помощи Интернета и объединения вещательных возможностей на русском языке со странами НАТО и ЕС (Польша, Литва, Латвия, Эстония) Украине нужно было систематически проводить разъяснительную работу среди российских слушателей и зрителей. Это очень непросто, но отсутствие такой работы объясняет нынешние успехи российской пропаганды внутри страны и в мировом медиа пространстве.

Установка нынешней президентской администрации на разворачивание информационной работы за умы жителей временно оккупированной территории абсолютно уместна. Здесь необходима консолидация внутреннего медиа пространства для борьбы с внешней информационной агрессией. В этом роль СНБО должна быть координирующей. Параллельно нужно значительно активизировать работу внешнеполитического ведомства на международном информационном направлении, а также укрепить и реорганизовать деятельность Мининформполитики, ибо успехи Украины на информационном направлении – важная предпосылка для успешной реинтеграции временно оккупированных территорий.
 

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Тег Россия, Крым, Донбасс, левченко, информационная война
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