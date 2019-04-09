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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Иван Сирко – запорожский кошевой атаман, который не проиграл ни одной битвы

мнение
Сегодня, 10:42
Иван Сирко – запорожский кошевой атаман, который не проиграл ни одной битвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c4c/796/5cac4c796e662.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c4c/796/5cac4c796e662.jpg Александр Левченко

Иван Сирко провел 65 битв, и все их выиграл. Президент Шарль де Голль, во время официального визита в СССР и приезда в Украину в 1966 г., потребовал внесения изменений в программу пребывания, с тем, чтобы поехать на могилу Сирко и поклониться национальному герою Франции, который освободил неприступную крепость Дюнкерк, где даже мушкетеры короля – герои произведения Дюма – были бессильными.

Иван Сирко родился в 1605 г. в семье шляхтича (Винничина). Был Кальницким и Харьковским полковником, двенадцать раз избирался кошевым атаманом Войска Запорожского низового. Во время Тридцатилетней войны (1618-48 гг.) сражался бок о бок с поляками на стороне Франции. Известно, что по договоренности с французским послом в Варшаве графом де Бреши и заключенным в предместье Парижа Фонтенбло соглашением, в 1646 г. запорожские козаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко приняли активное участие в освобождении части французской территории от испанцев. Париж заплатил каждому козаку по 12 талеров, а сотникам и полковникам по 120 драгоценных монет. 2600 козаков из которых 800 были конными, приняли активное участие в военной кампании. Многие годы испанцы удерживали на побережье неприступную крепость Дюнкерк. Козакам удалось ее освободить за три дня. Тысяча козаков во главе с Сирко пошла к французам на корабли, а остальные 1600 под руководством Хмельницкого оставались с французской армией, осаждая крепость с суши. Французские корабли неожиданно наткнулись на вдвое превосходящую испанскую эскадру. Вместо того, чтобы сдаться, Сирко в последний момент дает команду атаковать приблизившиеся испанские корабли, взяв их на абордаж. Так он захватил три судна вместе с адмиралом, который знал все проходы в крепость Дюнкерк.

Новый козацкий экипаж на захваченных судах, используя опыт захвата в Крыму турецкой Кафы, под прикрытием ночи врывается в осажденную крепость. А в это время с суши подошли козаки во главе с Хмельницким. Молниеносная атака закончилась быстро и бескровно. Ключи от неприступной крепости были переданы французам. После этого Хмельницкий с частью козаков возвращается в Украину, а Сирко помогает французам и дальше громить неприятеля. Следующим был захват порта-крепости Кале. Французские гвардейцы, раздраженные удалью запорожцев, попрекнули Сирка, что козаки, мол, воюют за деньги, тогда как они за честь и славу. Последовал мгновенный ответ атамана: "Каждый воюет за то, чего ему не хватает".

В 1654 г., когда в Переяславе после общей казацкой Рады заключался договор с Московским царством о союзнических отношениях, полковники Сирко и Богун наотрез отказались подписывать это соглашение и давать присягу на верность Москве, считая, что условия документа не совсем отвечают интересам козаков. Иван Сирко, не воспринимая политику сближения с Москвой, уезжает на Запорожскую Сечь и там остается для охраны южных рубежей Козацкой державы от нападения турок и татар. Он 12 раз избирался кошевым атаманом. Сирко был также противником линии сближения с Речью Посполитой, которую отстаивали гетманы Иван Выговский и Павел Тетеря. Он четко отстаивал проукраинскую линию поведения.

В 1672 г. Сирко претендовал на гетманскую булаву, что не понравилось Кремлю, который рассчитывал на своего ставленника. Чтобы убрать с пути популярного среди козачества атамана, его арестовывают московиты во время ведения переговоров и отправляют в ссылку в Тобольск. Но уже в следующем году турки вместе с татарами готовят большой поход в Украину. Москва готовится к тяжелым боям вместе с козаками, которые отказывались воевать без руководства Сирко, который имел огромный опыт борьбы с османами и крымчаками. Кремль согласился, потребовав от кошевого атамана принести присягу московскому царю, и не прогадал. Опытный кошевой сразу же смог организовать молниеносные нападения на причерноморские турецкие порты в 1675 г. В ответ турки посылают ультиматум от султана. Вот тогда и готовится ставшее историческим ответ-письмо запорожцев турецкому султану, подписанное Сирко, что так образно нарисовал художник Илья Репин.

В 1677 г. благодаря военному таланту Сирко турецкая стотысячная армия была остановлена под Чигирином. Через два года турки снова приходят под Чигирин уже с двухсоттысячной армией – и опять безуспешно. После своего последнего похода против ордынцев в 1680 г. Сирко узнает, что всю его семью вырезали на родовом хуторе. Это известие буквально раздавило кошевого, который умирает через несколько недель. Его с почестями хоронят на Чертомлыцкой Сечи. В 1967 г. в связи со строительством ГЭС и созданием искусственного Каховского водохранилища посмертные остатки Сирко переносятся, чтобы избежать затопления. Второе перезахоронение состоялось 23 августа 2000 г. Выдающемуся козацкому атаману было открыто в Украине много памятников и мемориальных досок (Никополь, Харьков и т.д.).

Об Иване Сирко отзывались как о человеке уникальных военных дарований. Он отличался великодушием и редким бескорыстием – практически никогда не брал военной добычи. Был непьющим, что большая редкость для козака, и победил во всех своих 65 битвах. Турки его называли урус-шайтан, татарские женщины его образом пугали детей. Фельдмаршал Михаил Кутузов вынес мощи легендарного козацкого кошевого перед российской армией для вдохновения перед решающей битвой под Бородино в 1812 году. Во время официального визита президент Франции обратился с просьбой посетить место захоронения Сирко на Чертомлыцкой Сечи. Шарль де Голль попросил остановить машины за километр до могилы выдающегося украинского полководца – национального героя Франции, и пешком вместе с женой шел до места захоронения Сирко в знак почитания его заслуг перед французским народом.

Фигура Ивана Сирко стоит в одном ряду с самыми выдающимися военачальниками всех времен и народов.

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Тег запорожская сечь, козаки, Александр Левченко
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