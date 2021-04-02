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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Кабмин упорядочил условия получения денежной помощи ветеранами (укр.)

2 апреля, 14:47

Українська держава розуміє важливість і необхідність соціального захисту та надання фінансової підтримки ветеранів війни, які боролися за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Ці кошти цільові, і зрозуміло, що вони мають використовуватися відповідно до діючого законодавства.

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У зв’язку з цим Кабінет Міністрів упорядкував підстави отримання грошової допомоги ветеранам війни в Україні у разі загибелі, інвалідності та захворювання. Зокрема український уряд розширив перелік підстав, через які не зможуть проводитися виплати у зв’язку з їхньої суперечністю та невідповідності цілій низці норм чинного законодавства. Про це свідчить проєкт Постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Призначення та виплата одноразової грошової допомоги тепер не проводиться, якщо загибель чи інвалідність військового є наслідком:

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Кабмин упорядочил условия получения денежной помощи ветеранами (укр.)
  • вчинення ним злочину;
  • вчинення ним дій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
  • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
  • подання неправдивих відомостей для призначення грошової допомоги

Абсолютно прозорі та логічні підстави відмови у виплаті грошової допомоги чи компенсації. Це стане кроком до впорядкування процесу грошових виплат захисникам України, які в абсолютній своїй більшості поділяють необхідність його проведення. Зекономлені кошти підуть на виконання інших програм підтримки ветеранів війни в Україні.

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