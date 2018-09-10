Какие образы объединяют Украину

Недавно был проведен опрос общественного мнения по темам, которые объединяют Украину; выяснилось, что самый высокий рейтинг у жителей всех регионов нашей страны занимает фигура Тараса Шевченко. А ведь еще более полутора столетия назад великий Кобзарь предупреждал об опасности российского империализма и шовинизма для Украины.

Напомню, что господствующая в РФ идеология "русского мира" – это микс имперских идеалов России 19-го века, когда жил и творил Тарас Шевченко, и сталинизма образца второй четверти 20-го века. Хочу подчеркнуть, что личность Тараса Шевченко объединяет мнения жителей, как западных регионов, так и Донбасса. А одно из главных направлений всего его творчества "Свою Україну любіть", плюс резкая критика российского империализма, самодержцев-самодуров, при этом великий Кобзарь высмеивал в имперской России все то, что сейчас присутствует и в современной РФ. Поэтому не удивительно, что сейчас в России Шевченко в полном загоне.

Интересно, что второе место у населения Донбасса заняла тема запорожских козаков. Она популярна и в других регионах Украины, но не настолько. Запорожская Сечь всегда была вольницей, оплотом украинского свободомыслия и героической борьбы с врагами Украины. Долгое время запорожцы были под московским влиянием, будучи уверенными, что северные соседи – их братья единоверцы, и никогда своих не предадут. Но в 1775 году по приказу царицы Екатерины Второй после нескольких веков существования Запорожская Сечь была полностью уничтожена российской армией, возвращавшейся после захвата Крыма.

Все старинные земли запорожцев Россия конфисковала, создав на их основе губернию Новороссия. Земли подальше, которые в 18-м веке принадлежали украинским козакам на территории современного Донбасса, Россия тоже отобрала, создав из переехавших с Балканского полуострова сербов, македонцев, болгар и черногорцев, которые бежали от турок, переселенческий регион Славяносербия (территория между реками Северский Донец и Лугань вплоть до Бахмута). Уже через почти 240 лет история повторяется вновь. Опять же, многие украинцы искренне верят в дружбу с Россией. Но в 2014 году она захватывает Крым, а потом еще и тужится отколоть часть украинских земель с целью создания все той же выдуманной в середине 18-го века вместо запорожских паланок Новороссии. Очень поучительно для Украины и, особенно, для населения Донбасса.

Объединяющими для населения разных украинских регионов, по данным все того же соцопроса, являются и известные спортсмены. К примеру, бывший футболист, а сейчас тренер "Динамо" Андрей Шевченко, представители украинского шоу-бизнеса и деятели культуры. Достаточно высокий рейтинг и у темы евроинтеграции Украины, но показатели по регионам сильно разнятся. На Западе рейтинг идеи евроинтеграции очень высок, что и понятно – местным до европейской границы рукой подать. На уикенд можно в соседние европейские страны съездить за покупками. Кто-то занимается приграничной торговлей, кто-то ездит на сезонные работы, поэтому связь украинцев из западного региона Украины с европейскими странами, которые получили членство в ЕС, можно сказать, каждодневная, и в их жизни очень важная.

В то же время для населения Донбасса эта тема менее популярна. Поездка в соседние с Украиной европейские страны для них событие неординарное. До европейской границы далеко, а значит, за выходные не успеешь съездить туда-обратно на машине или автобусе. К тому же, четыре года войны отложили свой отпечаток на уровень жизни жителей Донбасса, а значит приходится экономить на всем, что только возможно. В таких условиях поездка в европейскую страну становится для семьи целым событием и дорогим удовольствием. Плюс, не нужно лишний раз рассказывать о работе российской пропаганды на Донбассе: на временно оккупированных территориях это полное господство, украинские каналы целенаправленно глушатся, да и на соседнюю с линией соприкосновения подконтрольную украинскому правительству территорию Москва тоже пытается пробивать свои теле- и радиосигналы. Кремль буквально утюжит временно неподконтрольную Украине территорию своими идеологическими мифами.

Понятно, что на временно оккупированной территории Москва не построила ни одного предприятия, ни одной фабрики, наоборот, демонтируя и вывозя в Россию целые заводы с оборудованием. А вот держать население в неведении, а точнее сказать, подавать всю информацию исключительно с закваской "русского мира" стоит недорого, зато эффективно. Уровень ненависти ко всему украинскому кремлевским стратегам нужно поддерживать постоянно, и нечего покупаться на формулировку официальной Москвы, что "русские и украинцы один и тот же или почти один братский народ". Ведь все, в конце концов, сводится к известным библейским вещам: "И предал брат брата на смерть" (Евангелие от Луки)

Большая перспектива объединения Украины за спортсменами, ведь высокая популярность остается за футболом. После решения вопроса реинтеграции временно оккупированной территории Донбасса большая объединительная миссия будет на клубах "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск, которые успешно выступают в украинском чемпионате, да и в международных матчах. Именно с помощью этих клубов можно возвратить любовь к украинскому футболу и довольно быстро убрать любые стереотипы. С возвращением этих двух команд на свои родные стадионы в Донецк и Луганск после мирной реинтеграции они будут выполнять важную объединительную миссию не только для футбольных болельщиков, но и для всего населения региона. Спорт – это мир, здоровье нации, положительные эмоции, гордость за страну, уважение к сопернику. Предполагаю, что на послевоенных футбольных матчах на Донбассе, может быть, и будут, как и раньше, недолюбливать киевское "Динамо", но уж точно не будут воспринимать московский "Спартак".