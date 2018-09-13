Кесарю-Кесарево, а Богу-Богово

В последний день лета 31 августа в Стамбуле произошла историческая по своему характеру встреча Вселенского патриарха Варфоломея и Московского патриарха Кирилла. Тема разговора – попытка Предстоятеля РПЦ убедить Константинопольский патриархат не давать Томос (указ, декрет о важном вопросе церковного устройства) об автокефалии православной церкви в Украине. Предложение МП сводилось к тому, что автокефалию нужно рассматривать как совместное решение Константинополя и Москвы, но с рядом обстоятельств и требований. Нужно все детально обсудить и провести несколько встреч. То есть, растянуть процесс на годы.

Вселенский патриарх внимательно выслушал предложения, прямо их не отвергая, но дал понять, что время разговоров уже ушло и православный раскол в Украине будет преодолен силами Константинополя. Как заявили некоторые члены Святого Священного Синода Константинопольского патриархата, "просьбы РПЦ о непредставлении автокефалии Украинской православной церкви беспочвенны, потому что канонично православная церковь в Украине есть матерью Московской, а не наоборот. И хотя Москва настаивает, что во время крещения Руси не было Украины, ответ прост – географически это та же территория".

То есть, к примеру, именно Италия – это продолжение древнего Рима, а не Румыния, которая хотя и несет название от Рима, но была далекой провинцией империи, которую осваивали закончившие службу римские легионеры. Ну, а если вспомнить основателя Константинопольского патриархата, брата апостола Петра Андрея Первозванного, который в первом веке после Христа был на Киевских холмах и предвестил "сияние на этих холмах бдагодати божьей и создание здесь великого города с огромным количеством церквей, которые воздвигнет Бог", становится понятным абсолютное первенство Киева перед Москвой, которая появляется только через тысячу лет.

Церковные иерархи Константинопольского патриархата также заявили, что "решение о предоставлении автокефалии исключительно в ведении Вселенского патриарха и Святого Священного Синода, которые и будут решать вопрос о статусе православной церкви в Украине, как раньше решали о создании патриархатов в России, Болгарии, Сербии, Румынии, Грузии". К тому же в 1924 г. был прецедент, когда за Томосом обратилась Польская православная церковь, которая раньше была частью Киевской митрополии. Обращение к Вселенскому патриарху тогда подписали митрополит Варшавский и президент Польши Пилсудский. Это обращение Константинополем тогда было решено позитивно. После встречи двух патриархов в Стамбуле, представитель РПЦ, митрополит Илларион заявил, что "средства церковной дипломатии практически исчерпаны. Константинополь поступил подло и коварно, но РПЦ дает ему возможность одуматься".

Обращение к Константинопольскому патриархату о предоставлении автокефалии направили Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарх Филарет и Предстоятель Украинской автокефальной церкви Митрополит Макарий. Постановление об обращении Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине Верховная Рада проголосовала 19 апреля. Уже 22 апреля Вселенский Патриарх начал процедуру рассмотрения вопроса о предоставлении православной церкви в Украине Томоса, обратившись предоставить также свидетельства того, что в Украине есть широкий круг жаждущих преодолеть церковный раскол. Для этого он попросил хотя бы две подписи митрополитов УПЦ МП, а получил – десять.

Вообще процедура получения Томоса включает обращение к Вселенскому патриарху главы государства и парламента, а также церковных иерархов православной церкви. То есть обращение Президента и Верховной Рады о предоставлении Томоса не является вмешательством светской власти в духовные дела, а частью обязательной канонической процедуры, без которой вопрос об автокефалии вообще не может рассматриваться. После предоставления автокефалии должен быть проведен архиерейский Собор, где будут урегулированы все церковные вопросы до деталей. Автокефальная церковь полностью самоуправляемая, но остается частью единой Вселенской православной церкви. Собор должен зафиксировать, что церкви объединились в одну единую поместную Украинскую автокефальную церковь. По церковной процедуре, Предстоятеля православной церкви в Украине изберет Собор.

Впервые в Независимой Украине вопрос о предоставления Томоса подняли в 1992 году, потом при президентстве Леонида Кучмы, затем в 2008 году Виктор Ющенко пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея на празднование годовщины крещения Киевской Руси, но тот опять не стал обещать предоставление автокефалии. В 2016 году украинский парламент обратился к патриарху Варфоломею с обращением признать недействительным акт 1686 года, когда Вселенский патриарх Дионисий Четвертый и Священный Синод Константинопольской церкви выдали спорный Томос о передаче Киевской митрополии в каноническую юрисдикцию Московского патриархата. Спорный, потому что за это решение Дионисий получил от московских послов "200 золотых и три сорока соболиных шкур". Дионисий также потребовал мзду для других членов Синода. Когда о таком решении стало известно в широких кругах Константинопольского патриархата, Дионисия сразу сместили с должности патриарха, он был лишен всех чинов, получив расстриг. Его перевели в один из монастырей на пожизненное заключение.

Исторически Киевская митрополия действовала с 988 года, но после нашествия монголо-татар и убийства ордынцами в Киеве митрополита Иосифа в 1240 году, в 1299 -м Киевский митрополит Максим переносит свою резиденцию во Владимир на Клязьме, а потом и Москву. В 1448 году православные священники в Москве во главе с Ионой взбунтовались против решений Флорентийского собора об объединении церквей католической и православной, заявив о своей автокефалии, и 141 год находились без признания Константинопольского патриархата.

В 1458 году наследник Ионы Феодосий уже называет себя не митрополитом Киевским, а Московским и всея Руси. Поэтому после отделения Московской митрополии в том же 1458 году Константинопольский патриархат высвячивает нового митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, вернув Киеву канонический статус. При этом, митрополит Великоновгородский и Псковский относил себя к исторической Киевской митрополии. Ситуация меняется, когда в 1589 году Константинопольский патриарх Еремия прибывает в Москву по приглашению местных церковных иерархов. Однако оказалось, что гостеприимный прием и бесчисленные подарки сводились лишь к одному предложению – стать Иеремии Московским патриархом (идея царя Бориса Годунова), но с резиденцией не в Москве, где будет свой митрополит, а в провинциальном Владимире, а если нет, то высвятить для Москвы собственного патриарха. Константинопольский владыка был в шоке и отказался это делать, за что и попал в заточение. После унизительного по церковным канонам пребывания под домашним удержанием в Москве, Еремия был вынужден благословить Московского патриарха.

В 1700 году десятый Московский патриарх умер, но вместо него никого не поставили. В 1721 году патриархат был заменен императором Петром Первым Духовной коллегией, которая контролировалась обер-прокурором. Свою деятельность Московский патриархат возрождает в 1917 году, но через несколько лет был запрещен большевиками. Лишь в 1945 году Сталин с пропагандистскими целями инициирует проведение Поместного церковного собора, который возродил церковную деятельность и принял новое название – РПЦ. Буквально недавно CБУ сняла гриф секретности с дел, которые показывают, кто был делегатами этого церковного собора. Практически все оказались агентами чекистов.

В 1990 году после смерти патриарха РПЦ Пимена Поместный собор РПЦ новым патриархом избирает митрополита Ленинградского и Псковского Алексия (Ридигера). А вот если бы два других кандидата объединили свои усилия – митрополит Владимир (Сабодан) и митрополит Киевский и Галицкий Филарет, новым патриархом бы стал украинец, а не балтийский немец, что и логично, потому что в 1990 году большинство православных верующих было в Украине, то есть больше чем во всем СССР.

Сейчас Константинопольский патриархат послал в Киев своих экзархов (полномочных представителей) – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Иллариона (Канада) – оба украинца. РПЦ расценила назначение Вселенским патриархом экзархов как "грубое вторжение в свою каноническую территорию. Такие действия не могут остаться без ответа". УПЦ МП заявила, что "назначение экзархов Вселенского патриарха состоялось без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа Киева". В Киевском патриархате УПЦ приветствовали решение о назначении Константинопольским патриархатом своих экзархов, подчеркнув, что такой экзархат не означает образование новой церковной юрисдикции.

Таким образом, получение автокефалии – традиция во Вселенской православной церкви. Задача православной церкви в Украине не только быть душепастырями большой части граждан, учитывая, что наша страна многоконфессиональная, но и в трудные минуты быть рядом с национальным государством, разделяя трудности и тяготы его развития. И хотя в Украине церковь отделена от государства, нам далеко не безразлично единство православной веры в Киеве, в месте, которое Андрей Первозванный назвал святым. Как записал евангелист Матфей слова Иисуса: "Кесарю-Кесарево, а Богу-Богово". Да поможет нам Бог.