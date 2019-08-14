Киев – государство первых славян: от склавин и антов до русов. Продолжение

Хотя официальной датой основания Киева есть 482 год, но большое городское поселение здесь было основано еще со 2-го ст.н.э. При этом Киевская археологическая культура (II – начало V ст.н.э.) носила ярко выраженный славянский характер для широкого региона вокруг среднего течения Днепра, где проживали склавины и анты.

Одними из версий даты основания Киева есть: сарматская – II ст. н.э.; готская – IV ст.н.э.; аварская (или булгарская) – VII ст.н.э.; и, наконец, официально принятая полянская – конец V ст.н.э., как славянского племени, которое возглавляли братья Кий, Щек и Хорив, что проживало на меже территорий склавинов и антов.

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Учитывая, что сарматы проживали все-таки не на севере, а на юге и юго-востоке современной Украины, а столица готского государства, действительно была на Днепре, но далеко не факт, что именно в Киеве, иначе какие-то памятники материальной культуры должны были остаться, поэтому эти версии остаются сомнительными. Кроме того, вряд ли Киев основали авары или булгары, которые просто могли переходить через Днепр в районе Киевских холмов во время своей миграции на Дунай, где раньше проживали другие родственные им тюркские племена гуннов. Известно, что вместе с аварами на освоение новых территорий двинулись и местные славяне – анты. Таким образом территории вокруг Киева одно время стали довольно безлюдными, учитывая, что чуть раньше антов – жители правобережья Днепра, северной и западной Украины – склавины, тоже массово ушли осваивать новые земли на западе (Чехия, Словакия).

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Итак, после массовой миграции с территории современной Украины склавинов и антов именно Киев становится ядром и государствообразующим элементом зарождавшейся у местных славян новой державы. Это было Киевское государство, которое в конце VII – начале VIII ст. платило дань Хазарскому каганату, который тогда находился на пике своего развития и имел здесь свой гарнизон, а Киев называл на тюркский манер – Куяб. Но потом само Киевское государство во всю силу заявило о своих правах и претензиях на другие территории. В конце VIII ст. Киевским князем стал Бравлин, который со своей дружиной уже ходил на Крым и завоевал Херсонес (Корсунь), Сурож (Судак), Корчев (Керчь), показав, что полуостров является важной территорией для Киева. С Крыма эскадра переплывает Черное море и громит на малоазийскоком побережье Синоп. Для базирования своего флота на Черном море, который не мог свободно идти из Киева вниз по Днепру из-за порогов, в нижнем течении реки создается своеобразная морская база – Олешки.

И только в это время на территорию современной России прибывают первые славянские племена – кривичи, словене и вятичи. Понятно, что прибывшие из Польши племена не считали Киев своим, потому названия новым селам и городам давали славянские, но никак не Киево, как в Чехии, Хорватии, Сербии, Боснии, так как Киевское государство этнически никак не было с ними связано. Через столетие Киев захватили варяги во главе с выходцами из рода рюриковичей, которые прибыли из Новгорода, где они были правящей династией. Рюриковичи стали правящей династией в Киеве, который был исторически на славянской территории в отличии от Новгорода, Пскова, Белоозера и уже имел многовековую государственную традицию. Увидев мощь Киева и огромных территорий, которые он контролировал, варяги без тени сомнения решают, что именно он будет политическим центром государственности как на Днепре, так и на севере, где начинался путь "из варягов в греки".

После прихода рюриковичей Киевское государство получает название Киевская Русь, так как вначале славяне русью называли варягов и викингов. Вместе с тем, варяжская династия в Киеве очень быстро славянизируется. И местные славянские племена полян, северян, древлян и уличей начинают ее считать своей. А по названию страны они потихоньку начинают называть себя русами. Русами себя также начинают называть племена волынян, бужан, тиверцев, древлян и белых хорватов, которых Киев включает в состав своего государства. Таким образом, все потомки склавин и антов в составе Киевского государства становятся русами – титульным народом Киевской Руси. Позже, русы стали этнической основой формирования нации украинцев, к которой добавился еще тюркский элемент от соседних печенегов, торков и особенно половцев.

В состав Киевской Руси вошли также не исконно славянские территории – земли современной европейской России, а тамошнее население (финно-угры, балты) и пришедшие славянские племена из Польши стали себя называть русскими, то есть подданными Руси.

Таким образом, этнической основой формирования руських, как нации, послужили славянские племена кривичей, словен и вятичей, пришедших из Польши в 8-м веке и многочисленные местные финно-угорских племена (меря, мокша, черемысы, чудь, водь, ижора и т.д.), с вкраплениями представителей балтских (северо-запад России) и тюркских племен (Поволжье).

Одно не понятно – с чего бы русским стесняться своего финно-угорского происхождения. Ведь весь фольклор, старинные русские сказки, былины пропитаны финно-угорским духом. Для этих народов характерны взвешенность манер поведения, смирение, трудолюбие, проживание в общинном кругу, что и есть сильной стороной русской культуры. Тут также и косововоротка, кокошник, балалайка, купание в бане – прекрасные финно-угорские традиции.

При этом нужно не путать, что Черное море называли Русским по имени русов, а Волга – русская река, по имени русских.

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