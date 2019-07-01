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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Киев крестился в 988 году, а Москва на 300 лет позже

мнение
1 июля, 08:17

Великий Князь Киевский Владимир, сын выдающегося полководца, Великого Князя Святослава в 988 году принял христианство греческого обряда в Корсуне (современный Севастополь), который считал символическим местом для русов (автохтонные славяне, которые проживали на территории между бассейном Днепра и Карпатами), ибо Крым всегда был сферой особого внимания Киева. В скором времени, с целью стратегического контроля прохода из Черного моря в Азовское, на входе в Керченский пролив было создано Тьмутараканское княжество, которое организационно подчинялось Чернигову и охватывало территорию Керченского полуострова и дельту реки Кубань.

Киевляне довольно спокойно приняли обряд крещения, на интуитивном уровне понимая важность христианства для каждого европейского народа. Так же спокойно крестились и другие русы (предки украинцев) – поляне, сиверяне, древляне, уличи, бужане, волыняне, белые хорваты, тиверцы, дреговичи.

А вот в других районах Киевской Руси, где проживали русские – славянские племена кривичей, словен и вятичей, которые пришли из Польши и многочисленные финно-угорские племена (меря, мордва, чудь, весь и т.д.), процесс принятия христианства происходил с большим сопротивлением, особенно в регионе Москвы-реки, где жили вятичи-переселенцы и местные племена мери. Здесь с христианством боролись целых 300 лет! Последними "сдались" и крестились в Мценске – лишь в 1415 году! Первая же епархия среди вятичей создается только в 13-ом веке. Не удивительно, что для Московского патриархата день крещения Киева и Руси вообще не является религиозным праздником, ибо его паства крестилась на три столетия позже. Поэтому возникает логичный вопрос: с какой это стати Москва позиционирует себя по отношению к Киеву как материнская церковь, а не наоборот. Почему вдруг Киев должен просить у Москвы позволения иметь свою отдельную церковь? К примеру, Софиевский собор и Киево-Печерская лавра уже функционировали 100 лет, когда только начали строить Москву. 

Такие исторические метаморфозы связаны с нападением на Киевскую Русь монголо-татар. Если Москва была завоевана монголами быстро и безболезненно, то Киев пошел на смертный бой. В 1240 г. был сожжен практически весь город и большинство церквей. Киевский митрополит вместе со своей паствой погиб в боях на крепостных стенах. После разгрома Киева монголами церковники Киевской митрополии с киевлянами стойко жили в лишениях еще 60 лет. Однако сил и средств для восстановления города взять было неоткуда. И когда Киев и территорию русов занимают литовцы, которые в то время были язычниками, митрополит Киевский соглашается на посулы и подарки князя Владимирского и переезжает с кафедрой в 1300 г. на север бывшей Руси, где проживали русские в своих княжествах – Владимиро-Суздальском, Тверском, Рязанском, Смоленском, а также в Новгороде и Пскове. Эту территорию под своим контролем держала Золотая орда, а русские платили дань татаро-монголам. Среди русских князей шла нешуточная борьба за получение от ордынцев ярлыка на сбор дани со всего населения. Вначале ярлыком владели Тверские князья, а потом его подкупом ханских чиновников и обманом получает князь Московский. Уже в скором времени, Москва из третьеразрядного городишки переходит в первый класс городов за счет краденных из податей монголам денег. Москва растет как на дрожжах. Это замечет и Киевский митрополит во Владимире. Получив хорошее вознаграждение, он переносит кафедру Киевской митрополии в Белокаменную в 1325 г. 

Таким образом, после разгрома монголами Киевской Руси одна ее часть, где проживали русы, с центром в Киеве отошла под литовское управление из Вильна (Вильнюс), а другая часть, где жили русские – под прямое управление Сарай-Бату, что на Волге.

Когда русы поняли, что духовенство их оставило, переехав во Владимир, а потом в Москву, они просят у Константинопольского патриарха возобновить православную митрополию – на сей раз она с 1305 г. носит название Литовская, а с 1458 г. получает каноническое название – Киевская, Галицкая и всея Руси. А в это время во Владимире, а потом Москве действовала митрополия Киевская и всея Руси. Под давлением Великого Московского князя эта митрополия в 1461 г. отделяется от Константинопольского патриархата и переименовывается в митрополию Московскую и всея Руси, убрав название Киевская.

В 1583 г. Кремль заманивает в гости патриарха Константинопольского Еремию. Тот, одаренный значительными подарками  приезжает в Москву, где получает прошение высвятить для Московского государства своего патриарха. Естественно, он не соглашается, и сразу попадает под домашний арест. Пробыв в московской неволе почти год, он вынужденно высвятил для Москвы своего патриарха и еле ноги унес ноги домой в Константинополь. Константинопольский патриархат запомнил такое неканоническое поведение Москвы до сегодняшнего дня. 

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Тег левченко, киевская русь, крещение руси, История Украины
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