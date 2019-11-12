Киевское государство : от Киевичей до Рюриковичей

Считается, что Киев основан в 482 г. братьями Кием, Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбедью. Об этом упоминает не только Нестор Летописец, но и другие письменные источники. В честь старшего брата Кия и был назван город, расположившийся на холмах правового берега Днепра. Еще в 1 ст. н.э. Андрей Первозванный назвал эти места благословенными, поэтому не удивительно, что к 11 ст. Киев входил в тройку самых больших городов Европы, а Киевское государство было самым большим на континенте.

Кий был лидером племени полян, которые входили в славянский союз склавинов и антов. Киев находился как раз на границе, соединяющей эти два огромных союза славянских племен. Напомню, что склавины владели территорией современной правобережной северной и западной Украины, а анты – центральной частью и левобережья, и правобережья, считаясь все же главным племенным союзом. Большая часть склавинов и часть антов в 5 ст. массово мигрирует на территории современных Чехии и Словакии, а оттуда, разделившись, на север в сторону Балтики и на юг – Венгрия, Словения, Хорватия. В 6 ст. уже анты массово переселяются, но в сторону Балканского полуострова. Считается, что Кий вместе с антами прибыл на Дунай, где и основал город Киевец (договор антов с Византийским императором от 545 г.н.э. о передаче пришедшим славянам всех земель на левом берегу Дуная). Захватив местных фракийцев (современная территория Болгарии и Румынии), анты пошли южнее в сторону Греции, но там так и не стали главенствующим народом, постепенно эллинизировавшись, и западнее – в сторону современной территории Сербии, Боснии, Хорватии, Черногории, смешавшись с местным иллирским населением, навязав свою культуру, язык, славянские обычаи. В этих местах тоже создается много новых славянских местечек под названием Киево. Известно, что Кий оставил антов и вернулся домой.

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В персидской эпической поэме "Шахнаме", написанной Фирдоуси, упоминаются девять потомков Кия, которые правили Киевом и Киевским государством после смерти Кия. Фактически династия Киевичей правила до прихода варягов во главе с Олегом с территории только что основанного Новгорода, где правили приглашенные местным населением варяги – Рюриковичи. Олег, ставший регентом малолетнего князя Игоря, чей отец умер, решил, что контроль над торговым путем "из варяг в греки", на котором находился только что строящийся Новгород (основан в 859 г.), имеет огромное геополитическое значение. Олег создает многочисленную дружину из переселившихся на эти территории варягов, а также из славян северной Польши – ильменских словен. Отдельно были рекрутированы местные финно-угры, и в 882 г. это войско начинает двигаться на юг к истокам Днепра, как главной транспортной торговой артерии. Армия Олега захватывает Смоленск (основан в 862 г.), где жили тоже пришедшие из северной Польши племена кривичей, устанавливает контроль над Любечем, где жили северяне, которые в отличие от кривичей и ильменских словен были автохтонными (местными) славянами, происходившими от антов. В том же 882 г. Олег захватывает власть в Киеве, выманив из города и убив местных князей Аскольда и Дира. Считается, что Олегу в этом помогла и часть местной знати, которая, как и все местное большинство, была языческой и не воспринимала христианскую веру Киевских князей. С убийством Аскольда пресекается династия Киевичей (482 – 882 гг.) и во главе Киевского государства становится династия Рюриковичей. С приходом варягов становится более употребляемым новое название государства – Киевская Русь. Олег понимает, что, захватив Киев, он начинает управлять страной, которая имела уже 400-летнюю традицию и была известной во всей восточной и центральной Европе, в отличие от только строящегося Новгорода. Поэтому уже контролируемые им земли ильменских словен (Новгород, Старая Ладога) и кривичей (Изборск, Смоленск) он присоединяет к Киевскому государству, основой которого было племя полян в союзе с северянами (восточнее и северо-восточнее Киева), древлянами (западнее и северо-западнее Киева) и уличами (южнее полян). За какое-то время Киев также устанавливает контроль над волынянами, дреговичами и белыми хорватами, которые были потомками склавин, бужанами и тиверцами – потомками антов, радимичами и вятичами, пришедшими из восточной Польши, и полочанами, которые, как и соседние кривичи, пришли из северной Польши на земли балтов.

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Таким образом, Киевская Русь состояла из коренных славянских племен, потомков антов (поляне, северяне, уличи, тиверцы, бужане) и склавинов (древляне, волыняне, дреговичи, белые хорваты), а также славянских племен, прибывших с территории Польши на земли балтов (кривичи, полочане, радимичи) и финно-угров (ильменские словены и вятичи). Коренные славяне, происходившие от антов и склавинов, стали называть себя в этом государстве русами, а славяне-переселенцы вместе с большинством местных финно-угров и балтов – русскими, которые были политически в подчиненном положении и платили подати Киеву. С падением Киевского государства в 1240 г., в связи с нашествием татаро-монголов, русы стали развиваться обособленно от русских, найдя свое политическое развитие в Великом княжестве Литовском, а позже в Речи Посполитой. Русские же проживали сначала под жесткой опекой Золотой Орды, а потом центром, образующим новое государство, стало Московское княжество. Связью между русами и русскими оставались православная церковь и потомки княжеского рода Рюриковичей, которые правили в княжествах, где жили русские, особенно в новом политическом центре – Москве.

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