Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Княгиня Ольга – правительница Киева и Руси-Украины

Княгиня Ольга – правительница Киева и Руси-Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14b/9c4/5c814b9c4ad02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14b/9c4/5c814b9c4ad02.jpg 2019-03-08T08:11:00+02:00 Александр Левченко

Почти каждая женщина готова хранить верность, если есть почтенный мужчина

Княгиня Ольга, жена известного великого князя киевского Игоря, была тихой супругой, которую письменные источники во время правления Игоря практически не упоминают. Однако личное горе – убийство ее мужа соседними и платящими дань Киеву древлянами – было воспринято Ольгой как удар по ее семье и личному счастью. Поэтому ответ за гибель близкого и любимого человека был молниеносным и беспощадным.

В 945 году князь Игорь с войском пошел собирать подати с древлян (север Киевской и Житомирской областей). Собрав дань, с малой дружиной, он снова вернулся, считая, что полученных налогов недостаточно. Это очень разозлило местных жителей, и они убили киевского князя. Супруга Ольга не могла поверить в такой трагический исход, будучи еще молодой женщиной с маленькими детьми. Однако древляне не успокоились и дерзко послали в Киев сватов, чтобы Ольга вышла замуж за древлянского князя Мала. Княгиня приняла посланцев "с почетом" и велела закопать живьем вместе с ладьей, на которой они прибыли по Припяти и Днепру. При этом древлянам Ольга послала весть, что была разозлена тем, что сваты оказались незнатного рода; если же прибудет достойное посольство, то она подумает. Не заподозрившие ничего плохого древляне снаряжают новых сватов из всех знатных родов. Княгиня их расквартировала, а перед приемом велела сжечь всех в бане во время приготовлений к приему. Сразу после этого с небольшим отрядом Ольга отправляется на место погибели своего мужа с целью его оплакивания и поминания. На тризну были приглашены и местные жители. Тех, кто пришел, попотчевали и опоили, когда же гости расслабились, дружинники изрубили всех на месте. А уже после этого, со всем великим киевским войском княгиня Ольга отправилась в карательный поход на главный древлянский город Искоростень (Коростень). Чтобы не тратить сил и жизней дружинников, Ольга приказала найти птиц, которые из окрестностей летали за пищей в город, и привязала к их лапкам зажженную паклю с серой. Так весь Искоростень и сгорел. Горделивые древляне жестоко поплатились за убийство князя Игоря. Больше отказывавшихся платить дань Киеву не было.

Исторически точно неизвестно происхождение княгини Ольги. По одной из версий, она принадлежала к небогатому варяжскому роду, который жил на реке Великой на Псковщине, и звали ее Хельга. По другой – она родом из главного города Болгарского царства Плиска. Отсюда и знание христианских обычаев еще с детства. По третьей версии, она из знатного киевского рода, близкого князю Олегу.

Учитывая, что во время смерти князя Игоря старшему сыну Ольги Святославу было всего пять лет, княгиня становится регентом и правителем огромной Киевской державы. Считается, что она основала на севере город Псков. Как умная правительница, она понимает роль христианской религии в развитии всех европейских государств. Поэтому она отправляется в 955 г. в Константинополь с целью принятия христианства. В то время Византией правил император Константин Багрянородный. Он с интересом и большим уважением принимает делегацию Руси, ибо помнит, как князь Игорь, покойный муж Ольги, с огромным войском приходил к воротам столицы империи, угрожая ей. В то время Черное море называлось Русским, так как в Константинополь часто прибывали купеческие ладьи из Киева и северной части Руси, которая торговала на Балтике с варягами из Скандинавии через так называемый путь "из варяг в греки". Киевские дружинники тоже часто появлялись в Причерноморье с военными походами, поэтому очередной приход руссов был неординарным событием.

Княгиню Ольгу крестил Константинопольский патриарх. У императора были свои виды на вдову из Киева, но Ольга попросила Константина Багрянородного стать ее крестным отцом, на что тот с радостью согласился. Однако после этого обряда княгиня напомнила, что, согласно христианским обычаям, крестный отец не может жениться на своей крестнице. Император по достоинству оценил ум Ольги и лично проводил до границы.

Когда Ольга вернулась в Киев, местные жители не откликнулись на предложение креститься. В городе зрел заговор язычников. Подрастающий сын Святослав уже имел рвение взять власть в свои руки, поэтому поддержал выступление против Ольги. Заговорщики требовали передачи власти Святославу. Княгиня соглашается, считая безумной борьбу за власть с собственным чадом.

Князь Святослав был храбрым полководцем, который расширил границы и увеличил территорию Киевского государства вдвое. В военных походах он громил всех соседей (Хазарский каганат, Волжскую Булгарию, аланов, Болгарское царство) и был грозой для их благополучия. В это время в украинские степи приходят печенеги, которые покоряют все кочевые племена, жившие здесь на обширных просторах. Печенеги начинают примеряться к захвату Киева, что, однако, оказалось невыполнимым. Тогда они готовят засаду и убивают Святослава, который возвращался из балканского похода.

В это время Ольга уже умерла. А власть в Киеве вскоре переходит к Владимиру Святославовичу – внуку Ольги, который с огромным интересом и уважением относился к христианскому верованию бабушки. Киевский князь Владимир сам крестился в Крыму в Корсуне (современный Севастополь – отсюда и тысячелетние связи Киева с полуостровом), и уже силой, в отличие от княгини Ольги, крестит киевлян в Днепре, а потом и жителей всего государства. Дольше всего опирался христианизации регион Москвы-реки. Там христианство становится доминирующим только в конце 12-го века, то есть спустя двести лет.

В знак уважения к своей бабушке князь Владимир возвел в Киеве церковь Святой Богородицы, где перезахоронил великую княгиню. Ольга причислена к лику святых в православной и католических церквях. Ее имя становится самым распространенным среди девушек Руси-Украины. Ее верность браку и мужу стала легендарной. Церковь считает ее покровительницей вдов и новообращенных христиан.



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