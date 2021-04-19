Кремль шантажирует Украину угрозой войны. Главная цель – днепровская вода для Крыма

Путину надо решать ряд вопросов международной повестки дня, да и парламентские выборы потихоньку приближаются, а с новой администрацией США еще не было предметного разговора.

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Вместо предложения обсудить разделение сфер влияния и решения ряда международных конфликтов, Путина назвали убийцей. Это явное неуважение, и Кремль затаил злобу, решив возместить свое плохое настроение через острую военную эскалацию событий возле украинских границ. Таким образом достигается еще несколько целей.

Во-первых, в ОРДЛО в последнее время стали хандрить, понимая, что если Минские соглашения окончательно имплементировать, то "ДНР" вместе с "ЛНР" улетят вверх тормашками.

Во-вторых, Москве очень не понравились новые настроения у части украинцев после освобождения азербайджанской армией военным путем большей части Нагорного Карабаха. Кремль несколько раз намекнул ура-патриотам в Киеве, что в Карабахе Азербайджан воевал с Арменией, а на Донбассе Украине придется воевать с Россией, но этих намеков как-то не воспринимали всерьез.

Ну, и наконец, в-третьих, Москва была остро раздражена закрытием трех пророссийских каналов в Украине и введением РНБОУ персональных санкций против откровенных сторонников Кремля.

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Расчет Москвы прост по замыслу, но эффективный по воздействию. Накалять ситуацию на Донбассе, информационно готовить население РФ к возможной вооруженной схватке с Киевом, где "властвуют нацисты", и максимизировать выгоду от концентрации большого количества войск вокруг Украины, при этом тестируя реакцию Запада и внутри украинского общества.

Информационно были запущены несколько пробных фейков, включая "убийство мальчика под Донецком из украинского дрона". И хотя фейк был разоблачен, Москва воочию показала, что в случае необходимости найти повод к войне на Донбассе (casus belli) можно быстро, сразу начав вооруженное вторжение. К украинским границам стянуто немало российских подразделений, но их критически не хватает, чтобы начинать широкомасштабную наступательную операцию с оккупацией огромных украинских территорий.

Нужно понимать, что РФ вряд ли будет вести наступление с российской территории на Харьков или Чернигов, с прицелом на Киев, и уж точно не через Беларусь. Это было бы началом широкомасштабной европейской войны с огромным международным воздействием на Москву. Тогда точно России отключат систему платежей SWIFT, РФ выдворят из Совета Безопасности ООН, она станет страной-изгоем, которую полностью изолируют. Может быть, от этого Украине и будет легче, но Москва очень точно просчитывает ходы и реально оценивает свои возможности.

Итак, чего же ожидать? С одной стороны, очень хорошо, что Джо Байден позвонил Владимиру Путину, но это только полдела. России надо с США договариваться по широкому кругу проблем. И если Вашингтон не будет сговорчивым по принципиальным для Москвы вопросам, тогда следует ожидать эскалации ситуации на Донбассе вплоть до широких военных действий. Задача РФ завести самые боеспособные войска на Донбасс и оттуда ударить по украинской армии со всей силой, маскируясь под донецких боевиков, при этом нанося невосполнимые потери ВСУ, заставив после военного поражения Киев сесть за стол переговоров и подписать унизительный мирный договор.

С территории "ЛНР" российские войска могут развивать наступление в сторону Харькова, но так уж это нужно Кремлю? Со стороны "ДНР" россияне могут ударить в направлении Полтавы или Днепра, но туда нужно идти долго и болезненно. Куда перспективнее для Москвы попытаться отсечь Украину от Азовского моря, выступив по линии Мариуполь-Бердянск. При этом крымская группировка российских войск может и не ударит напрямую, но точно будет активничать, заставляя украинскую сторону держать много сил в этом направлении, не давая возможности подбросить подкрепления к Приазовью.

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Если РФ под видом боевиков сможет взять Бердянск, сразу сформировав "Запорожскую народную республику", то может последовать ультиматум: российские войска останавливаются, а Украина пускает воду через Северо-крымский канал, так как это главная цель обострения ситуации.

При этом у Украины практически не остается портов на Азовском море, что будет иметь катастрофические геополитические последствия для нашей страны. В Москве будут говорить, что боевики показали силу своего оружия, требуя от Киева отказа от вступления в НАТО или как альтернатива – Украина может сама решать этот вопрос, но уж точно без ОРДЛО, которое заявит, что после стольких людских потерь не может ни мыслить о совместной политической жизни с Киевом.

Очевидно, что США, НАТО и мировое сообщество остро отреагируют на эту ситуацию, но посылать сухопутные войска для поддержки украинской армии не отважатся.

Так что же делать Украине? Описанный сценарий есть вероятным, но точно не окончательным. Очень важно Украине вместе со всеми институциями международного сообщества максимально политико-дипломатически давить на Москву, предупреждая о катастрофичности для Москвы плана развязывания войны на Донбассе под видом наступления боевиков ОРДЛО.

РНБОУ следует обратить особое внимание на южное направление, куда следует подтянуть все имеющееся резервы. Потребовать от западных союзников захода в Черное море максимального количества боевых кораблей, максимальной активизации авиации НАТО в этом регионе для сдерживания российской сухопутной военной группировки в Крыму и кораблей Черноморского флота, которые могут высаживать десант на Херсон, Николаев, Одессу. Предупредить Путина, что за развязывание войны он попадет под персональные санкции, как и его ближайшее политическое окружение.

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Хорошая гарантия быстрого окончания войны – большое количество цинковых гробов с российскими оккупантами. При всем контроле Путиным внутриполитической ситуации в РФ, значительное количество погибших россиян в Украине может спровоцировать внутренний бунт. Киеву же в такой ситуации отступать некуда, нужно биться на смерть. Только тем, кто сражается помогают, да и врага это пугает. Трусость, проявленная в Крыму, нам всем дорого аукается 7 лет.

Уже сейчас у наших союзников нужно попросить денег. Война очень дорогая вещь. Запад может не посылать войска или не давать оружие, но должен дать Украине денег на поддержку бюджета в условиях военного времени. Если финансирование военных потребностей будет достаточным, у нас хороший шанс выстоять в борьбе с российской агрессией. Нужно действовать твердо, но при этом излишне не провоцируя противника. Решительность Киева, поддерживаемого союзниками, может еще как отпугнуть Москву от грубого вторжения.

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