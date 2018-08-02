Крещение Киевской Руси. Духовная миссия Киева – та же, что и 1030 лет назад

Современный народ Украины – это нация не только украинцев, но и живущих здесь русских, евреев, крымских татар и представителей других национальностей, которые считают "неньку" не просто местом проживания, прописки и гражданства, но и своей Родиной, своим отчим домом, лучше которого на свете нет. Я понимаю, что далеко не все у нас довольны уровнем жизни, девальвацией человеческих ценностей из-за беспардонности некоторых власть имущих, которые забывают, что жизнь коротка, и свои миллионы в мир иной забрать они просто не смогут, а их наследники могут быстро растерять нажитое. Знаете, как пришло оно, быстро и нечестно, так и уйдет. Нужно всегда помнить и не забывать о ценностях, которые дают вера, надежда и любовь.

Современный народ Украины не только многонациональный, он исповедует и различные религии – христианство, ислам, иудаизм. У нас много людей, которые вообще являются атеистами или агностиками, но это ничуть не преуменьшает их важность для полноценной жизни Украинского государства, которое должно держаться незыблемости моральных устоев, человеческих ценностей и веры в добро. Говоря о вере, отмечу, что большинство верующих представителей украинского народа позиционирует себя как сторонников христианского вероисповедания православного обряда. В связи с этим, очень важным и эпохальным стало событие, происшедшее 1030 лет назад – Крещение нашего, по сути, пранационального государства – Киевской Руси. Некоторые могут сейчас засомневаться, мол, границы Киевской Руси не совсем совпадают с государственной границей современной Украины. Ну, так, в конце 10-го века вся Европа была в других границах, но все современные европейские государства помнят и уважают свою историю тысячелетней давности. Кто не знает и не уважает своего прошлого, у того нет будущего.

Напомню, задолго до 988 года в Киеве жили христиане. Считается, что более чем за сто лет до крещения Киева Владимиром князь Аскольд, викинг по происхождению, будучи христианином, поддержал создание Киевской епархии. Пришедший с норманнской дружиной варяг Олег воспользовался недовольством местной партии язычников, которые помогли ему убить Аскольда и занять княжий престол. Однако процесс христианизации киевской родовой знати продолжался. Византийские источники упоминают, что в 945 году одна часть дружинников Киевского князя уже были христианами, а другая оставалась язычниками, но проблем это никому не создавало. Спустя 40 лет Киевский князь Владимир понимает важность принятия христианства на общегосударственном уровне, чтобы стать вровень с другими европейскими странами. И когда по просьбе Византийского императора он помог подавить восстание в Крыму, там же, в Корсуни (Херсонесе) он крестится по византийскому обряду, получив в жены сестру самодержца. Поэтому для Киева Крым и Херсонес всегда были важными сакральными местами. Потом князь Владимир возвращается домой и вынуждает креститься на Владимирской горке и Днепре всех киевлян, а позже – и все население Киевской Руси, которое становится парафиальным полем Константинопольского патриархата.

Православие – духовная традиция украинцев еще со времен Киевской Руси. Традиция православной церкви в странах, где она преобладает (Украина, Россия, Беларусь, Греция, Болгария, Румыния, Сербия, Молдова, Грузия, Македония, Черногория) – быть рядом со своим государством, быть духовными пастырем не только для государствообразующей нации, но и православных верующих других народов – граждан этого государства. Правда, обходится не без проблем – Сербская православная церковь (СПЦ) отказывается признавать Черногорскую, которая возникла после объявления Черногорией независимости. Тоже самое происходит и в отношениях СПЦ с национальной православной церковью Македонии. В Молдове, где доминировала Русская православная церковь, начинает больше присутствовать Румынская православная церковь. Так что события в Украине не исключение.

Понятно, что исторически Киев был христианским центром Киевской Руси. Но после разрушительного нападения монголо-татар Киевская Русь, которая и так переживала период феодальной раздробленности, прекращает существовать как государственное объединение. Киев, украинские и белорусские земли переходят в состав Великого Литовского княжества, которое вообще было языческим. Поэтому православная вера уже не была религией всей правящей элиты. Хотя большинство населения Литвы составляли жители современной Украины и Беларуси, которые продолжали исповедовать православие, а вот княжеский двор в Вильно (сегодняшний Вильнюс – столица Литвы – Ред.) – нет.

Что касается княжеств северо-востока бывшей Киевской Руси, они тоже не были самостоятельны – попали под вассальное положение монголо-татар, которые провозгласили свое государство, Золотую Орду с центром в Сарае на Волге. Для ордынцев главным было получение налогов, а во внутриполитические и церковные дела они не очень вмешивались. Учитывая, что Сарай географически был достаточно далеко от Владимира, Москвы, Пскова и Новгорода, появление монголо-татар здесь имело только эпизодический характер, а местная княжеская верхушка была тесно связана с локальными церковными православными иерархами. Поэтому последние делали все возможное, чтобы главный религиозный центр был перемещен из Киева во Владимир, а потом и в Москву.

В 1448 году православные священники в Москве во главе с Ионой взбунтовались против решений Флорентийского собора об объединении католической и православной церквей, заявив о своей автокефалии от Константинополя. Ясно, что их к этим действиям подталкивал Великий Московский князь, который после завоевания Константинополя в 1453 году турками вообще без стыда и совести стал поддерживать идею о том, чтобы "Москва стала третьим Римом". При этом разросшееся Московское княжество продолжало платить дань Золотой Орде до 1480 года, будучи в семь раз "младше" самого Рима. Кстати, "третьим Римом" Бенито Муссолини называл Италию, когда у власти там были фашисты.

Ситуация еще больше меняется, когда в 1589 году Константинопольский патриарх Еремия прибывает в Москву по приглашению местных церковных иерархов. Но, как оказалось, гостеприимный прием и дорогие подарки сводились к одному – высвятить для Москвы собственного патриарха. Константинопольский владыка был шокирован и отказался это сделать, за что попал в заточение. После унизительного по церковным канонам годового пребывания под "домашним арестом" в Москве, куда его пригласили якобы для "посещения любящих его верующих", Еремия был вынужден благословить Московского патриарха, который стал, хоть и таким нечестным путем, независимым церковным владыкой.

Все эти козни в Москве не воспринимались верующими в Украине, которые продолжали быть подданными Константинопольского патриархата. Однако после присоединения Украины к России все епархии Киевской митрополии Константинопольского патриархата были закрыты. Свою независимость православная церковь в Украине обретает лишь в период независимости нашего государства в 1918-1920 гг. – Константинополь признал Украинскую автокефальную православную церковь. Параллельно в Украине на то время действовали приходы Московского патриархата. С приходом к власти большевиков все церкви оказались в тяжелом положении, а Украинская автокефальная православная церковь вообще попадает под запрет и возрождается только с провозглашением Независимости Украинского государства в 1991 году.

В том, что Москва не признала, и, скорее всего, не признает Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), нет ничего удивительного. РФ аннексировала Крым и захватила часть Донбасса, заявляя о "братской" дружбе с украинским народом, точнее с той его частью, которая готова простить аннексию и оккупацию. Управление из Москвы духовными ценностями части украинцев выгодно и удобно Кремлю. Хотя, в принципе, УПЦ КП и УАПЦ не нужно признание Московского патриархата. Главное, чтобы независимую поместную православную церковь в Украине, за создание которой также выступал греко-католический митрополит А. Шептицкий, канонично признала Константинопольская патриархия, которая и создала в Киеве первые приходы более тысячи лет назад.

Во времена Киевской Руси Киев был чуть ли не вторым по влиянию городом в Европе. Пора возрождать исторические традиции. При этом духовная миссия Киева остается такой же, как и 1030 лет назад – сплотить державу, украинский народ и ориентироваться на европейские ценности.