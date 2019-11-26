М. Грушевский. Даже боги не могут изменить прошлое

Ровно 85 лет назад не стало первого председателя Украинской Центральной Рады Украинской Народной Республики (УНР) Михаила Грушевского, бесценного исследователя украинской истории и культуры, высочайшего эрудита и ученого мирового класса.

М. Грушевский в марте 1917 г. был избран на главную политическую должность возрождающей свою независимость Украинской державы. При этом, как ученый, он сделал, может быть, куда больше для Украины на поприще науки, упорядочив украинскую национальную историю, которая ведет свое начало от первых автохтонных (то есть проживавших на одной территории с момента своего возникновения) славян – антов и склавинов, а через них к русам-украинцам. Он не исключал связь антов с известной по своему развитию еще за несколько тысяч лет до появления славян Трипольской культурой, которая имела огромное историческое значение и отличалась высокой самоорганизацией на уровне самых развитых цивилизаций того времени. Многотомная История Украины-Руси М. Грушевского стала образцовой с научной точки зрения книгой о развитии человеческого общества на территории Украины, с детальным описанием всех известных мировой науке событий вплоть до 1659 г. Этот многотомник, написанный только одним историком, трудно вписывается в человеческие возможности создания научного изыскания на протяжении одной человеческой жизни. Понимая важность доведения научной работы в повествовании событий в Украине и до более позднего времени, Грушевский написал несколько кратких исторических очерков, доведя изложение истории до начала 20-го века. Я уже не говорю о фундаментальных исследованиях Грушевского по истории украинской литературы, написанных очерков по истории национальной культуры, археологических, антропологических и этнологических исследованиях.

Родился Грушевский в 1866 г. в Холме – старинном историческом украинском городе (сейчас Хелм на территории Польши), который был в составе Люблинского воеводства, тогда части Российской империи, в известной украинской семье преподавателя русской словесности в греко-католической гимназии. В то время, согласно Эмскому указу и Валуевскому циркуляру, украинский язык на территории империи был запрещен. Однако родители Михаила были настоящими патриотами, поэтому в семье всегда звучали украинские язык, песня, чтились национальны традиции. Через три года из-за ухудшения здоровья отца семья переезжает в Ставрополь, потом во Владикавказ, а далее в Тифлис, где Грушевский заканчивает гимназию. В это время Михаил пишет первые рассказы на украинском языке, читает украинскую прозу, увлекается историей, что и определяет его желание изучать историческую науку в университете. Выбор пал на Киевский университет имени св. Владимира.

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В красном корпусе на историко-филологическом факультете Грушевский провел пять лет. Михаил, возможно, ожидал от учебы большего, однако это было время борьбы со всеми видами вольнодумства на территории Российской империи; вся университетская жизнь была под бдительным оком царской охранки. В 1894 г. Грушевский защищает в Киевском университете магистерскую работу "Барское староство. Исторические очерки". Он включается в украинское движение среди студентов и преподавателей, входит в состав киевской "Громады", где объединилась патриотическая молодежь. Но в конце этого же года он переезжает во Львов на должность ординарного профессора кафедры Всеобщей истории по рекомендации своего ментора, известного профессора Киевского университета В. Антоновича.

Львов находился в составе Австро-Венгрии, там велась более либеральная по отношению к народам империи политика. Преподавание Грушевским украинской истории здесь было воспринято с огромным энтузиазмом. Он активно вовлекается в украинскую научную и общественную деятельность, возглавляет НТШ (Научное товарищество им. Т. Шевченко), издав более 100 томов различных исследований украинской культуры, организовывает системное изучение национальной истории и литературы, создав собственную историческую школу при участии будущих выдающихся историков – И. Крипьякевича, В. Герасимчука, И. Джиджоры и многих других. Он сотрудничает с И. Франко, с которым вступает в ряды Украинской национально-демократической партии, но вскоре отходит от политической деятельности, которая мешает ему сосредоточиться на научной работе. В 1904 г. за собственные деньги открывает частную учительскую семинарию в Коломые. После революционных событий в России 1905 г. происходит возрождение национального движения в Надднепрянской Украине, в то время как во Львове усиливается давление польской администрации. Поэтому Грушевский со своей семьей (женился в 1896 г. на Марии Воякивской) возвращается в Киев. В 1906 г. Грушевский едет в Петербург, где заседает Государственная Дума, и принимает активное участие в деятельности Украинской фракции и Украинского клуба. В 1907 г. создает в Киеве НТШ и возглавляет его, оставаясь в тесном контакте со Львовом, где также продолжает руководить НТШ. Так завязывается тесная совместная научная работа по украинистике между киевскими и львовскими учеными.

Начало Первой мировой застало Грушевского на отдыхе в своем имении в Карпатах, поэтому он добирался домой в Киев через тогда нейтральную Румынию. Царская охранка тут же его арестовала за "австрофильство" и после содержания в Лукьяновской тюрьме отправила в ссылку в Симбирск, а после в Казань. Во Львове же научный совет университета лишает его профессорского звания за "москвофильство". После этого ему разрешают переехать в Москву и заниматься научными изысканиями под присмотром.

Февральская революция освободила Грушевского, он возвращается в Киев, где начала свою работу Украинская Центральная Рада (УЦР), избравшая его еще в его отсутствие председателем. УЦР выступает за национально-территориальную автономию в составе России. После большевистской революции в Петрограде и превращения России в федеративную республику, УЦР во главе с М. Грушевским провозглашает создание УНР. Наступление же большевиков на Киев в январе 1918 г. ускорило провозглашение УНР независимым, свободным и суверенным государством, а тризуб становится национальным гербом. Опасаясь полного захвата Украины большевиками, УЦР поддерживает идею мирного договора с Германией и прихода немецких оккупационных войск. Однако Берлин поддержал военный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришел гетман Скоропадский. Гетман основывает в Украине Академию наук и приглашает Грушевского принять участие в ее деятельности, однако тот отказывается и вскоре выезжает в эмиграцию в Прагу, а после в Вену.

В 1922 г. Грушевский возвращается в Украину и отрекается от своей бывшей политической деятельности с целью продолжения научной работы. Для большевиков это был приемлемый политический ход, ученому создают необходимые условия. В советской Украине в 20-е гг. происходит процесс украинизации, за шесть лет Грушевский пишет большое количество научных работ, становится академиком украинской Академии наук, а позже и членом АН СССР. Однако в конце 1929 г. начинаются политические репрессии.

Большинство научных соратников Грушевского были арестованы, как и он сам. Однако позже его освободили со странным вердиктом – "в связи со смертью", и перевели для работы под контролем чекистов в Москву. А уже в конце ноября 1934 г., пребывая на лечении в Кисловодске, действительно скончался великий историк, публицист, патриот Украины, первый лидер УНР Михаил Грушевский.

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