Нужно быть реалистом – Крым сам по себе не вернется

Вопрос возвращения Крыма в конституционно-правовое поле Украины должен оставаться приоритетной задачей внутренней и внешней политики Украины, и всего мирового сообщества для обеспечения стабильной военно-политической ситуации в Европе и безопасности во всем мире. Первая после 1945 года попытка аннексии Россией территории суверенного государства стала опасным примером поведения государств-членов ООН на международной арене, дискредитацией института Постоянных членов Совбеза ООН, к которым принадлежит и Россия, как гарантов поддержания миропорядка и равноправных межгосударственных отношений, основанных на неприменении силы или угроз применения силы к странам, которые не нарушали своих международных обязательств.

Именно после Второй мировой войны была сформирована новая система международных отношений, базирующаяся на нормах и принципах международного права, гарантирующих территориальную целостность и нерушимость границ каждого суверенного государства. Нарушение этих принципов повлечет за собой череду захватов чужих территорий странами, которые считают себя намного мощнее своих соседей, что может привести к ситуации, когда сильное и хорошо вооруженное государство в решении острых международных вопросов всегда будет правым. Но это философия развития межгосударственных отношений до 1945 года, когда после самой кровавой в истории войны всем стало понятно, что Третья мировая может стать последней в развитии человечества.

С введением на территорию Крымского полуострова в феврале 2014 года спецподразделений вооруженных сил РФ, российская сторона, угрожая применением силы, захватила все главные и важные центры политического управления и коммуникаций крымской автономии и города Севастополь, блокировав военные части украинской армии, организовав проведение в течение двух с половиной недель псевдо-"референдума", который ни по целям опроса, ни по срокам проведения не предусмотрен украинским законодательством и нормами международного права. Во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции признал организацию и проведение "референдума" на Крымском полуострове в марте 2014-го именно российской стороной (хотя потом кремлевское телевидение вырезало этот момент для просмотра россиян), что является вопиющим фактом грубого вмешательства во внутренние дела Украины и неприкрытым грабежом ее земель.

В последнее время у нас стали понемногу забывать о необходимости решения вопроса Крыма, а точнее говоря, его возврата Украине. Кто-то очень пессимистично относится к этой теме, и, как результат, – ее обсуждение в информационном и общественно-политическом пространстве нашего государства стало занимать очень маленькую часть. Что тогда вообще можно говорить о мировом медиа пространстве? Кажется, кремлевские пропагандисты умело посеяли панику и уныние в части украинского политикума, мол, зачем заниматься темой, решения которой нет. Но откладывание вопроса возвращения Крыма может восприниматься как отказ от необходимости защиты национальных интересов и территориальной целостности. И речь здесь вовсе не о псевдо патриотизме или неуемной инициативе слабо осведомленных людей. Понятно, что можно калькулировать получение дополнительных политических очков, а если затронуть эту тему, они, как бы, не совсем просматриваются. По этой логике лучше отложить тему Крыма до лучших времен.

Но на самом деле возврат Крыма – вопрос выживания соборной Украинской державы.

С пассивностью в этом вопросе можно потерять еще больше национальных территорий. Недаром Москва примеряется к полному контролю над Азовским морем. Построив к Керчи мост, Кремль нахально простирает щупальца к Приазовью, пробуя на прочность Украину – а может, и сухопутный коридор удастся пробить к полуострову.

Нужно не забывать, что конфликт на Донбассе был порожден вялой реакцией Украины на оккупацию Крыма. Рассказывать, что тогда бы Москва широким фронтом напала на Украину, не стоит. Да, могла бы. Кстати, и сейчас это, наверное, находится в планах Кремля и на следующие десятилетия. Поверьте, Москва выжидает своего момента и к этому надо быть готовым всегда. Но у нас кто-то несколько ошибочно ждет, потирая руки, мол, РФ скоро развалится и все как бы само собой решиться. Мол, тут и тужиться не надо, санкции сделают свое дело. Только надо помнить, что Кремль тоже ждет, что Украина развалится, и половину ее территории можно будет без особого труда припаять к "Великой России". И в своих ожиданиях московиты ох как суетятся и готовят почву.

Поэтому нужно быть реалистом – Крым сам по себе не вернется. Здесь нужна кропотливая каждодневная работа с международными партнерами, потому что попытка аннексии полуострова РФ – не украинско-российский двухсторонний вопрос. Это проблема европейского и мирового масштаба, потому и решить ее можно только с привлечением главных международных актеров – самых влиятельных стран мира.

На крымском направлении сделано немало – Украина подала в Международный суд ООН 17500 страниц доказательств нарушения Россией международного законодательства. Осенью Киев инициирует принятие Генассамблеей ООН новой Резолюции по Крыму и территориальной целостности нашего государства. Однако, отсутствие отдельной межгосударственной площадки для обсуждения проблемы деоккупации Крыма остро ощущается. После псевдо-"референдума" в Крыму прошло более четырех лет. Москва отказывается обсуждать вопрос возвращения полуострова на двустороннем уровне. Поэтому инициированное Крымскотатарским меджлисом предложение о необходимости рассмотрения возможности создания международной платформы по Крымской проблематике имеет смысл и соответствует логике международного права.

По Донбассу ведь существует Нормандский формат (Украина, Россия, Франция и Германия), плюс переговорный американо-российский тандем Волкер-Сурков. Что очень важно, потому что без США решать крупные международные проблемы невозможно.

Все мы вспоминаем 1994 год и исторический в мировой практике отказ Украины от третьего в мире ядерного потенциала, который был зафиксирован в Будапештском меморандуме. Взамен мы получили признание территориальной целостности нашего государства и этим нужно, наконец, воспользоваться. Подписантами Будапештского меморандума, кроме Украины, были США, Великобритания и Россия, которая и является главным нарушителем этого, да и сотен других двухсторонних и международных договоров. Поэтому создание международной платформы по Крыму при участии стран-подписантов Будапештского меморандума могло бы быть логичным. А участие в межгосударственном формате Вашингтона и Лондона, критически настроенных к агрессивной политике Москвы, которая вносит хаос во всю систему международных отношений, было бы важным и необходимым.

Меморандум также подписали Франция и Китай. Привлечение в переговорный процесс по Крыму Парижа, который задействован и в Нормандском формате, тоже было бы очень полезным, потому что во многом вопросы комплексного решения ситуации на Донбассе перекликаются с Крымской проблематикой. Что касается Пекина, он хоть и является важным союзником Москвы, однако признает принцип суверенитета и территориальной целостности независимых государств. Ну и, наконец, Россию тоже хотелось бы видеть за столом переговоров. Однако, судя по ее безапелляционной позиции, она не собирается обсуждать проблематику полуострова, ни с Украиной, ни с международным сообществом, заявив, что вопрос Крыма решен окончательно и пересмотру не подлежит.

Но такую риторику мы уже слышали еще во времена СССР. К примеру, что германский вопрос решен раз и навсегда. Но, как оказалось, здесь можно вносить кардинальные изменения. Кстати, Кремль постоянно обманывает международное сообщество и российскую общественность, что Крым был незаконно подарен Киеву Политбюро во главе с Никитой Хрущевым, хотя все юридические процедуры передачи полуострова Украине были четко соблюдены. Только Москва забыла, что в 1945 году Восточная Пруссия была передана СССР в пользование на 50 лет. Тогда Политбюро тоже решило отдать Кенигсберг в управление, но почему-то России, а не Литве или Беларуси, которые были рядом. Знал бы Иммануил Кант – почетный житель Кенигсберга, что город станет российским – перевернулся бы в гробу. Прошло уже больше 20 лет, как Москва должна была вернуть регион обратно, но предложений Лаврова по проведению там хотя бы референдума о будущем региона что-то не слышно. Кремль выпустил только монету с Калининградом в серии "Города России", но станет ли она в скором будущем разменной – увидим.