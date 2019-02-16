Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

О "Долгом государстве Путина"

О "Долгом государстве Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/70c/93c/5c670c93c743c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/70c/93c/5c670c93c743c.jpg 2019-02-16T09:04:00+02:00 Александр Левченко

Советник российского президента В. Сурков разразился серьезными теоретическими рассуждениями в своей статье "Долгое государство Путина", считая, что Россия будет государством Путина на десятилетия. Кремлевский геоклиматический прогноз окончания зимы на собственный день сурка: приход в Россию политической весны откладывается надолго.

По мнению кремлевского теоретика, "Россия перестала рушиться и стала собирать земли" (то есть отбирать у других стран). "РФ предстоит геополитическое одиночество" (намек на международную изоляцию), "однако сделанная в стране политическая система будет актуальной не только для домашнего будущего, она явно имеет экспортный потенциал" (это уже серьезный сигнал для всех соседних государств).

В. Сурков уверен, что "опыт России перенимают многие правители" (возможно Кыргызстан, но Беларусь и Казахстан точно нет), "или оппозиционные группы во многих странах" (кремлевские политические проекты в других государствах). При этом "Россия является государством нового типа" (чуть ли не единственная страна мира, не признающая верховенство международного права).

В. Сурков считает, что у "Путина не прячут военно-политические функции государства" (контроль силовых структур над всеми общественными процессами), "а демонстрируют их" (можно ли этим гордиться?).

Русской истории, по словам кремлевского чиновника, известны четыре основные модели государства: Великое Московское княжество Ивана III Собирателя (период – XV-XVII века, когда Иван III и его последователи захватили ряд соседних земель, превратив Великое княжество в Московское царство); Петра I Великого (XVIII-XIX века, Петр и его приемники на престоле продолжили процесс захвата чужих территорий, включая Украину, превратив Московское царство в Российскую империю). Потом государство В. Ленина (Российская империя пала и был создан Советский Союз, как своеобразное продолжение империи); и, наконец, государство В. Путина (с 2000-го года).

Кремлевский советник пишет, что "в России народ полностью доверяет только первому лицу" (вера в доброго царя, характерна для русских), "а демократия это только иллюзия выбора, ибо путинизм куда честнее и перспективнее" (удивительная трактовка честности). В. Сурков считает россиян "глубинным народом", однако жизнь показывает, что другим народам жить рядом с ними на глубине как-то не очень хочется, уж больно тоскливо.

У В. Суркова есть своя довольно многочисленная политическая украинская подтанцовка. В Белокаменной Ю. Кот в программе "60 минут" телеканала Россия 1, живя в Москве, где любой осмелившийся выступить против Кремля сразу попадает за решетку, считает Украину "антидемократическим государством" и верит, что в Киеве к власти придет новый Богдан Хмельницкий, который объединит "неньку" с Россией. Напомню простые факты из истории. После подписания Переяславского договора о союзе Украинской казацкой державы с Москвой в борьбе с Речью Посполитой в 1654 г., уже через два года, в 1656 г. московский царь Алексей Михайлович подписывает сепаратный договор с поляками. Б. Хмельницкий и украинская козацкая элита воспринимает это как акт предательства и ищет новых союзников в борьбе с Варшавой. Ими становятся Швеция, Валахия (Румыния), Бранденбург (Германия). Так что Москва для гетмана Б. Хмельницкого оказалась временным союзником, пока не сдала врагу украинские интересы. Поэтому, скорее всего, новый Б. Хмельницкий будет искать надежных союзников Украины именно на западе.

В случае реализации предложения об "автономизации" оккупированного Донбасса, по плану В.Суркова, для Москвы открывается очень удобная возможность "собрать" в состав РФ еще одну территорию. Поэтому надо строго разграничить вопросы окончания войны и реальную угрозу территориальных потерь Украины в недалеком будущем.

Вообще, политический манифест помощника В. Путина проникнут идеей территориального роста России за счет земель других стран, прежде всего, соседних, а значит, нас всех ждут непростые времена. Украине в таком случае нет смысла ждать смены политического караула в Кремле, и разговор о возврате временно оккупированного Крыма надо начинать уже сейчас при участии гарантов нашей территориальной целостности, прежде всего, США и Великобритании. Оттягивание на неопределенное время решения вопроса о восстановлении территориального суверенитета над всей территорией Украинского государства только поощряет агрессора и наносит непоправимый вред национальным интересам.

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