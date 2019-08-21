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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Политика имитации выполнения Минских соглашений пагубна для Украины

21 августа, 14:31

Советы некоторых политиков и экспертов о целесообразности имитации выполнения Украиной Минских соглашений, которые якобы не отвечают национальным интересам, сегодня принесли свои горькие плоды. Президенты США и Франции уже стали обсуждать возможность возвращения России на заседание "большой семерки" в 2020 году. А Москву, как известно, оттуда "попросили" за действия, связанные с аннексией Крыма и развязыванием вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомню, что Минск-1 подписывался после Иловайской трагедии, а Минск-2 во время боев под Дебальцево. Результаты этих двух сражений известны, но Украина получила документ об урегулировании ситуации на Донбассе, который имеет ряд составляющих, схожих с Эрдутским соглашением, которое решало вопросы мирной реинтеграции части временно оккупированной территории Хорватии. Эрдутское соглашение с сербской стороной Загреб подписывал после побед в военно-стратегических операциях "Молния" и "Буря", которые помогли освободить 90% временно оккупированных территорий. После этого по настоянию президента РХ Ф. Туджмана Хорватия пошла на мирную реинтеграцию оставшейся временно оккупированной территории, потому что она была пограничной с Сербией и в восемь раз более населенной по сравнению с территориями, освобожденными военным путем. В Эрдутском документе были заложены три классических пункта, которые всегда присутствуют в мирных соглашениях аналогичного характера. Первое – проведение общей амнистии, второе – проведение местных выборов на временно неподконтрольных правительству территориях, и наконец, третье – предоставление особого статуса. Абсолютно обще практикуемые и внятные требования, которые хорватская сторона приняла к выполнению, что обеспечило в будущем ее вступление в ЕС и НАТО.

Теперь вернемся к Украине. Огромное количество экспертов, кочующих по разным программам различных телеканалов, дающих советы от регулирования цен на коммунальные услуги до условий разрешения военных конфликтов, аналитиков, пишущих о путях возрождения экономики и рецептах борьбы с вооруженной агрессией, стали бить "тревогу" о предательском характере Минских соглашений. По их мнению, как можно давать всеобщую амнистию на временно оккупированных территориях, если там большинство людей нужно судить; как можно проводить местные выборы, если их не контролирует украинская власть; как можно давать особый статус, если это путь к развалу Украины.

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Так вот, еще раз напоминаю, что Хорватия давала боевикам три всеобщих амнистии, считая это инструментом давления на сепаратистов, так как каждый из них каждодневно раздумывал о своем будущем. Если ты не совершал военных преступлений, то Хорватское государство тебя прощает во имя будущего восстановления доверия между гражданами.

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Местные выборы на временно неподконтрольных правительству территориях были проведены без контроля официального Загреба, но согласно хорватскому законодательству. Весь избирательный процесс контролировался прибывшей Международной переходной администрацией и контингентом сил ООН по поддержанию мира. Что касается особого статуса этих территорий, то Загреб их освободил от большинства налогов с целью привлечения инвесторов, внутренних и иностранных, для восстановления разрушенного войной хозяйства – это по своей инициативе. А вот согласно Эрдутскому соглашению был создан отдельный совет общин (районов), с большинством из местных сербов, который обсуждал значимые на местном уровне вопросы. Кроме того, все сотрудники милиции сепаратистов, которые не совершили военных преступлений и пожелали трудиться на благо хорватского государства, были постепенно интегрированы в органы внутренних дел РХ. Это касалось и ряда сотрудников органов правосудия.  

К сожалению, официальные власти Украины в последние четыре-пять лет по совету упомянутых мною экспертов и аналитиков не спешили имплементировать Минские соглашения, так как не спешила этого делать и другая сторона. Но ведь территории Донбасса, захваченные сепаратистами и Москвой, являются составляющей Украинского государства, а длительное отсутствие контроля над ними только ослабляет Украину. Кремль почувствовал, что Киев постоянно берет паузу в выполнении решений Минска, и стал огульно обвинять Украину в игнорировании Минских соглашений. Москва стала на всех политических и дипломатических уровнях утверждать, что Киев хочет только реализации политики санкций по отношению к России, а сам сознательно тормозит Минский процесс. У наших союзников стали закрадываться сомнения, а результат встречи президентов США и Франции тому подтверждение. Поэтому сейчас у украинской стороны есть отличная возможность на предстоящем саммите в Нормандском формате продемонстрировать не только приверженность Минску, но и начать процесс имплементации его положений, имея возможность полностью координировать действия президентской администрации, новоизбранного парламента и будущего правительства. Нужно отмести навязываемый Москвой через своих представителей в Украине план автономизации Донбасса, который преподносится как единственно возможное мирное решение, а на самом деле убийственное для будущего Украины, и, используя международную практику решения конфликтов через задействование механизма Международной переходной администрации и сил по поддержанию мира, добиться решения Совета Безопасности о направлении миссии ООН на Донбасс для имплементации всех пунктов Минских соглашений.

Кроме того, избегание официальным Киевом международного обсуждения путей физического возвращения Украине Крыма было тоже пагубным, так как у наших партнеров создавалась иллюзия, что Украина где-то смирилась с потерей полуострова. Поэтому нужно инициировать этот вопрос в рамках имплементации пункта 6 Будапештского меморандума. А вот если Москва откажется от международного или двустороннего обсуждения этой проблемы – первой аннексии после Второй мировой войны, тогда логично выступить перед странами "Большой семерки": как можно возвращать на саммит G-7 государство–нарушитель мирового правопорядка, которое отказывается от обсуждения вопросов территориальной целостности Украины, являясь при этом страной-гарантом такой целостности? 

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Россия Крым Донбасс боевики левченко минские соглашения война на Донбассе

Источник: Сегодня

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