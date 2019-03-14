Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Попытка переворота в Черногории при участии России. Уроки для Украины

Попытка переворота в Черногории при участии России. Уроки для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f8/0c4/5c88f80c4938d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f8/0c4/5c88f80c4938d.jpg 2019-03-14T08:31:00+02:00 Александр Левченко

Республика Черногория (РЧ) – небольшое государство на Балканском полуострове, всего 13,8 тыс. км кв., с населением 620 тыс. человек. Черногорцами себя считают 45% населения, сербами – 29%, босняками – 12%, албанцами – 5%, хорватами – 1%. Это единственная страна Европы, где титульная нация не имеет большинства населения. Интересно, что в 1991 г. черногорцами себя считали 62% граждан, а сербами – 9,5%. Но после выхода Черногории из государственной федерации с Сербией часть населения стала себя считать сербами. Они и на референдуме за независимость страны в мае 2006 г. в основном голосовали против. При общей явке на референдуме 86,5% граждан, 55,5% высказались за провозглашение независимого государства.

28 июня 2006 г. Республика Черногория стала 192-м членом ООН, а 11 мая 2007 г. – 47-м государством-членом Совета Европы. В январе 2008 г. Черногория подписала Программу индивидуального партнерства с НАТО, а через год получила План действий относительно членства. В декабре 2015 г. Черногорию официально пригласили вступить в НАТО, а в мае 2016 г. министрами иностранных дел стран-членов НАТО был подписан протокол о вступлении РЧ в Альянс. 5 июня 2017 г. Черногория официально вступила в НАТО в качестве 29-го члена организации.

15 декабря 2008 г. Черногория подала заявку на членство в ЕС.

Перед проведением референдума о независимости в 2006 г. происходил процесс притока российского капитала в страну. Российский бизнес был заинтересован в приватизации промышленного комплекса и туристических объектов Черногории. Компания "Русал" и бизнесмен О. Дерипаска в 2005 г. получили во владение большую часть акций крупнейшего предприятия страны – "Комбинат алюминия Подгорица" и шахт по добыче бокситов. В 2013 г. произошло открытое столкновение российского миллиардера и правительства Черногории, которое заподозрило бизнесмена в махинациях. Дерипаска попытался обвинить черногорское правительство в инициировании банкротства предприятия.

Черногория, будучи официальным кандидатом на членство в ЕС, ввела в 2014 г. экономические санкции в отношении России в ответ на аннексию Крыма и разжигание конфликта на Донбассе. В ответ Кремль усилил политические связи с партиями, ориентирующимися на Москву. В 2015-16 гг. пророссийски настроенная оппозиция в Черногории инициировала проведение в Подгорице митингов против вступления страны в НАТО.

16 октября 2016 г., в день парламентских выборов произошла попытка государственного переворота в Черногории. В соответствии с официальными заявлениями из Подгорицы, за попыткой госпереворота стояли оппозиционные силы, поддерживаемые разведывательными структурами России, которые ставили целью препятствование вступлению Черногории в НАТО.

Согласно заявлениям специального государственного прокурора страны М. Катнича, переворот должны были совершить пять вооруженных групп численностью 60 человек. Планировалось, что поздно вечером 16 октября 2016 г. люди, переодетые в форму черногорской полиции, захватят здание парламента, перед которым уже должна была бы собраться толпа недовольных "фальсификациями" на выборах. Группа переодетых полицейских должна была открыть огонь по протестующим, чтобы вызвать хаос и штурм здания Скупщины митингующими. После захвата парламента планировалось арестовать руководство страны, по другим данным – даже физически уничтожить премьера Черногории. Еще одна группа заговорщиков в это время должна была блокировать черногорский спецназ, не дав ему возможность прибыть на охрану государственных объектов.

Черногорские правоохранительные органы успели вовремя арестовать 20 человек и опубликовать видео о подготовке заговора. 24 октября 2016 г. Сербия арестовала трех граждан России, у которых, согласно данным сербской полиции, была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, 122 тыс. евро наличными и оборудование для шифрованой телекоммуникационной связи. Один из двоих россиян, объявленных Черногорией в розыск через Интерпол, был известен следствию как Эдуард Широков, на самом деле Шишмаков, второй Владимир Попов – оба кадровые разведчики ГРУ. Они-то и коммуницировали с сербскими гражданами, которые приняли активное участие в подготовке переворота в Черногории. Еще в 2015 г. россияне помогли создать на черногорском побережье в Которе Балканское казачье войско, которое активно сотрудничало с людьми, воевавшими на Донбассе и поддерживающими структуры сепаратистов.

В 2017 г. Черногория ввела санкции против полуторы сотни граждан России, причастных к конфликту на Донбассе, что вызвало негодование Москвы. Уже скоро черногорский суд поставит окончательную точку в расследовании попытки государственного переворота в стране при участии иностранных граждан. Учитывая, что в Украине близки президентские выборы, нужно быть предельно внимательными и бдительными относительно возможных провокаций, которые могут быть организованы силами извне. Лишняя осторожность уж точно не помешает.

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