Позитивный образ ветерана войны как защитника украинской государственности

Образ ветерана войны – это отображенная в сознании человека совокупности черт на основании информации о виде, действиях, моральных качествах, деятельности, условиях и особенностях жизни ветерана войны, который боролся за государственные национальные интересы, безопасность и территориальную целостность Украины, рискуя своей жизнью и здоровьем. Думаю, что всем понятно, почему в условиях временной оккупации части украинских территорий Донбасса и Крыма, а также опасности развертывания широкомасштабного конфликта, необходимо заняться системной политикой формирования позитивного восприятия обществом ветерана войны как образца героизма и патриотизма.

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С целью создания в обществе нетерпимости к временным территориальным потерям, формирования среди молодежи и взрослых чувства готовности к защите Родины от возможной внешней агрессии, очень важным становится вопрос поднятия уровня национально-патриотического сознания населения при активном привлечении ветеранов войны к этому процессу. Таким образом, идет процесс формирования позитивного образа ветерана в обществе и, что особенно важно, соответствии ветерана этому образу. Очень актуальным есть привлечение ветеранов войны к процессу школьного и внешкольного национально-патриотического воспитания молодежи. Уже в ближайшее время ожидается введение в эксплуатацию Национального военного мемориального кладбища, открытие Мемориала светлой памяти погибших защитников Украины, а также погребение ветеранов войны и лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, согласно унифицированного государственного ритуала. Эти важные мероприятия создают системность в военно-патриотической работе и понимание обществом ее особенного места и важности.

Очень актуальной также остается тема реинтеграции ветеранов в общество, что предусматривает создание возможностей для получения ними образования, осуществления профессионального развития, смены военной карьеры на гражданскую, активной самозанятости, открытия и ведения собственного бизнеса. Поэтому на базе Минветеранов планируется создание площадки для координации действий ветеранского сообщества, организаций гражданского общества для выработки и действенной реализации политики полной адаптации ветеранов. Отдельно предусматривается привлечение ветеранов к организации территориальной обороны государства, как важной составляющей всей системы национальной безопасности.

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С началом вооруженной агрессии РФ, часть населения, объединившись вокруг общих ценностей, стала на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. В результате, сотни тысяч людей прошли через боевые действия и получили один из статусов ветерана войны. Безусловно, они заслуживают на достойное отношение и уважение общества. В то же время, несмотря на огромный вклад украинских защитников, в обществе происходит формирование предвзятого отношения к ветеранам войны через обсуждение отдельных негативных фактов и умалчивание позитивных действий. В результате этих процессов произошло дистанцирование некоторых членов общества от ветеранов войны, а иногда даже проявление актов презрения к ним. Эти негативные случаи усиливаются действиями информационной агрессии против Украины и ее защитников. Чувство предвзятого, несправедливого отношения общества к ветеранам войны, мешает их реинтеграции в мирную жизнь, создает условия для углубления их проблем и мешает реализации эффективной политики в сфере социальной защиты, особенно при обеспечении их психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, занятости, повышения конкурентности на рынке труда.

Решение проблемы предусматривается путем формирования и поддержки позитивного образа ветерана войны, разработкой государственных и общественных мероприятий в сфере информационной безопасности, нацеленных на избежание негативных последствий влияния информационной войны и развитие критического мышления в сфере формирования и поддержки позитивного образа ветерана войны, его популяризации в средствах массовой информации. Здесь очень важным может быть развитие патриотических настроений среди населения, уменьшение рисков возникновения конфликтов в громадах через противостояние с ветеранами войны. При этом, улучшение экономической ситуации в стране через возвращение к активной жизни, производственной деятельности части трудоспособного населения – ветеранов войны, поможет усилению национальной безопасности и обороны страны через понимание и уважение к защитникам Отчизны, будет поддерживать устремления общества к выполнению священного конституционного долга в деле защиты Родины, ее независимости и территориальной целостности.

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