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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Сагайдачный – украинский гетман, который с козацким войском брал Стамбул и Москву

мнение
Сегодня, 09:04
Сагайдачный – украинский гетман, который с козацким войском брал Стамбул и Москву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81f/932/5c781f9326a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81f/932/5c781f9326a3a.jpg Александр Левченко

Великий народ должен чтить своих героев

Гетман Петро Конашевич Сагайдачный был уникальной по своим военными и организационным способностям личностью, лидером запорожских козаков, патриотом Украины и защитником именно ее интересов, а не собственных. Даже когда козаки на какое-то время не соглашались, чтобы Сагайдачный оставался гетманом, он всегда находил применение своих способностей на других поприщах. П. Конашевич имел стратегическое мышление, разделил козацкое войско на полки и сотни, упорядочил военно-административное управление. Украинские козаки во главе с таким гетманом могли "играючи" разорить половину Стамбула – столицы грозной тогда Оттоманской империи, и пойти походом на Московское царство, спалив все предместья Белокаменной.  И если запорожцы под предводительством П. Сагайдачного не захватили полностью Стамбул или Москву, то только потому, что это требовало бы огромных козацких жертв, а жизнь своих побратимов гетман ценил.

Итак, Петро Конашевич родился в 1582 г. в селе Кульчицы Русского воеводства Речи Посполитой (Львовская область, Самборский район). Начальное образование получил в Самборе, а потом окончил Острожскую академию, где в то время преподавал и был ректором Кирилл Лукарис – будущий православный Патриарх Александрийский, а потом Константинопольский. После окончания учебы П. Конашевич в 1598 г. вступает в ряды Войска Запорожского, где получает прозвище Сагайдачный. В 1600 г. П. Сагайдачный в составе полько-козацкого войска громил владыку Валахии (Румынии) Михая Храброго. Уже в 1601-02 гг. П. Конашевич активный участник войны с Швецией во время захвата Речью Посполитой Эстонии. В 1606 г. П. Сагайдачный возглавляет козацкий поход на Варну, которой владели турки-османы. В следующем году козаки Сагайдачного в походе против Крымского хана входят в Перекоп и Очаков. В 1608-09 гг. П. Сагайдачный возглавляет морской поход козаков на чайках в устье Дуная, где они захватывают контролируемые турками порты Килия, Белгород, Измаил. В 1612 г. запорожцы во главе с П. Сагайдачным громят порт Тульчу в устье Дуная, Евпаторию на Крымском полуострове, Месембрий и Варну на западе черноморского побережья. Через год козацкие чайки появляются уже на северном побережье Малоазийского полуострова, разрушив турецкие порты Трапезунд и Синоп. 

В 1615 году П. Конашевич получает титул полковника, а через год избирается Запорожским гетманом. В 1615 г. козацкий флот захватывает Кафу (Феодосию) разгромив многотысячный турецкий гарнизон, а потом и подоспевший им на выручку отряд крымских татар. Невольничий рынок в Кафе был полностью разорен, а все заложники отпущены на волю. В этом же году руководимый П. Конашевичем козацкий флот сжег предместье и военные гавани Стамбула. В лютой ненависти турецкий султан, которого боялись вся Европа, Северная Африка и Ближний Восток, посылает вдогонку за козаками свою морскую армаду. Турки догнали запорожцев возле острова Змеиный, но были наголову разбиты, а османский адмирал попал в плен.

В следующем 1616 г. козаки снова опустошают турецкие черноморские порты Трапезунд и Синоп. Но этого им оказалось мало, и они атакуют столицу Османской империи – Стамбул. Запорожцы захватывают и сжигают почти половину города и с огромной военной добычей возвращаются домой на Сечь. Султан опять вдогонку за ними посылает флот, который прибыл из Средиземноморья. Все турецкие галеры козаки сожгли в бою. Обезумевший от таких известий султан посылает гневное письмо польскому королю, требуя прекращения козацких походов по Черному морю, грозясь дойти с огромной турецкой армией до Варшавы. В связи с этим, польский король обращается к запорожцам с приказом прекратить морские походы, которые могли привести к большой войне с османами. П. Конашевич так просто не соглашается, требуя польских уступок козацкому войску, предлагая увеличить козацкий реестр и привилегии. В 1618 г. польский король посылает П. Конашевичу Сагайдачному атрибуты гетманской власти – булаву, бунчук, печать, флаг, и просит вместо нападений на турок взять участие в походе на Москву. Варшава хотела поставить на московский престол сына польского короля – Владислава, и запорожская подмога в этом походе была просто необходима. П. Конашевич соглашается и собирает 20-тысячное войско, которое движется прямо на Москву. По дороге козаки захватывают ряд укрепленных городов, таких как Ливны, Елец, перехватывают откупные Москвы, которые посылались в Крым, чтобы татары не беспокоили своими походами. Передовые отряды во главе с полковником П. Дорошенко разгромили всю Рязанщину, а отряды полковника Ф. Бориспольца по приказу П. Сагайдачного захватывают Касимов, Казар, Романов. Осенью козаки вместе с поляками начинают штурм Москвы с нескольких направлений. Были захвачены все окраины, один отряд даже ворвался в город, но, не получив подкрепления, вынужденно вернулся. Осада Москвы затягивалась, московиты начали с поляками мирные переговоры. Чтобы не стоять в бездействии, козаки ударили по Калуге, что насмерть перепугало Москву, которая на выгодных для Польши условиях предложила перемирие. Согласно Деулинскому документу, Речи Посполитой отошли большие территории, включая Черниговщину и Новгород-Северщину, населенные украинцами.

Казаки получили за поход огромное вознаграждение и Сагайдачный с великим почетом возвращается в Киев. В связи с тем, что гетман обещал Варшаве больше не предпринимать морских походов против турок, недовольные таким решением козаки на время лишают Сагайдачного булавы, но потом снова переизбирают в гетманы. В 1619 г. П. Конашевич вмешивается в борьбу за ханский престол, поддержав одного из кандидатов. Для демонстрации силы он захватывает Перекоп. В этом же году гетман, будучи настоящим политическим деятелем, договорился о восстановлении православной Киевской митрополии, которая была упразднена после Брестской Унии в 1596 г. Он пригласил Иерусалимского патриарха, возвращающегося из Москвы, посетить Киев и посвятить здесь митрополита Киевского и Галицкого, которым стал И. Борецкий, а также других церковных иерархов. Авторитет Войска Запорожского был настолько огромным, что никто не стал перечить ни из Варшавы, ни из Москвы.

В 1621 г. Сагайдачный возглавляет козацкое войско в борьбе Речи Посполитой с османами, которые пошли в огромный европейский поход. Под Хотином сотни тысяч турок были остановлены. Султан не смог реализовать своих целей и отступил. По возвращении в Стамбул за провал военной кампании он был смещен с поста. В Хотинской битве Сагайдачный получил ранение, от которого через полгода умер в Киеве. Так ушел из жизни великий гетман, настоящий герой украинского народа.         
 

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Тег сагайдачный, левченко, История Украины, козаки, гетман
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