Северо-крымский канал. Пути решения

Северо-крымский канал (СКК) построили в 60-70-х гг. прошлого столетия для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украины, с забором воды в нижнем течении Днепра – Каховского водохранилища, заполненного в 1955-58 гг. Ширина канала в его начале 150 м, глубина – 7 м, среднегодовой сток около 380 куб м/сек, из которого 60-80 куб м/сек уходило на орошение Херсонщины, а 300-320 куб м/сек направлялось на Крымский полуостров. До 80% днепровской воды, поступавшей в Крым, использовалось для потребностей сельского хозяйства, из которых 60% шло на выращивание риса, который любит тепло и влагу, а остальная вода направлялась для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и сел полуострова. До 2014 г. СКК обеспечивал Крым на 82-85% от общего забора воды.

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В апреле 2014-го подача воды из Днепра в Крым была прекращена, что резко обострило ситуацию с водоснабжением полуострова.

Еще после засухи 1833 года впервые встал вопрос о переброске Днепровской воды в Крым. Из-за дороговизны проекта к его реализации приступили только в 1916 году, но революция и гражданская война так и не дали возможности его осуществить. К этому проекту вернулись после Второй мировой войны. Тогда партийное руководство СССР понимало, что без включения Крыма в состав Украины, с территорией которой (Приднепровье) он был исторически связан еще со времен аланов и скифов более 2,5 тыс. лет, кардинальное развитие полуострова невозможно. Поэтому вопрос строительства Каховского водохранилища, предназначенного для накопления воды Днепра для потребностей Крыма, объединили с правовой передачей полуострова в состав Украины.

работы по строительству СКК провел киевский "Укргипроводхоз". Строительство начали в 1961 году, а уже в 1963-м вода дошла до Красноперекопска, в 1965-м – до Джанкоя, а в 1975-м – до конечной точки – Керчи. Во избежание огромных потерь при транспортировке воды провели бетонирование канала, маршрут которого простирался через восточные пределы полуострова. В 1990 году запустили Белогорское водохранилище, а в 1997-м – провели реконструкцию Раздольненского и Сакского каналов, которые соединили СКК уже с западным Крымом.

После введения канала в действие урожайность зерновых культур повысилась в четыре раза, были созданы благоприятные условия для развития садоводства и виноградарства. Стало возможным строительство промышленных гигантов, которые требовали огромного количества воды. Они были возведены на севере полуострова на трассе канала – в Армянске и Красноперекопске.

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С остановкой водоснабжения через СКК оккупационные российские власти стали массово строить скважины по всей территории полуострова. Подземной воды хватило на несколько лет и сейчас ситуация стала резко ухудшаться. Нужно понимать, что для обеспечения водой населения у Крыма есть собственные ресурсы, а вот что касается промышленных и военных объектов, то воды явно не хватает, даже используя режим строгой экономии. В Кремле заговорили о якобы надвигающейся гуманитарной катастрофе. А на самом деле, Крым просто превратили в огромную военную базу, которая резко увеличила потребление воды. Москва стала обращаться в международные организации, мол Киев не соблюдает международное гуманитарное право, что совсем не так.

Согласно Женевской конвенции, на оккупированной территории агрессор сам своими силами должен обеспечивать все необходимые жизненные потребности населения. А здесь конкретный случай использования водных ресурсов Крыма не по назначению, то есть не для населения, а для огромного количества новых военных баз, которые создают опасность для всего Черноморского региона, и особенно для Украины.

Поэтому восстановление транспортировки днепровской воды на оккупированную территорию, где находится огромное количество российских войск и тяжелого вооружения даже за очень высокую цену было бы необдуманным шагом для национальных интересов.

Вместе с тем, проблему восстановления деятельности СКК, Украина могла бы увязать с определенными важными политическими требованиями к РФ.

Первое: немедленное выполнение российской стороной п.10 Минских соглашений – "Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп". Это сразу упростило бы выполнение многих решений в рамках Нормандского формата и создало хорошие предпосылки для скорого возвращения временно оккупированной территории Донбасса.

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Второе: возврат Украине Армянска и Красноперекопска. Это небольшая территория на севере полуострова, практически только перешеек, но на ней находится 45% всего промышленного потенциала Крыма. Передача Кремлем Украине Армянска и Яны Капу (Красноперекопска), с одной стороны, станет возвращением части украинских территорий, что является несомненным плюсом, а с другой стороны, будет своеобразной гарантией Киева Москве, что перекрытия водоснабжения полуострова не произойдет, так как в этом районе не построена водная заглушка.

Третье: Киев никоим образом не отказывается от остальной территории Крыма. Рано или поздно деоккупация полуострова под внимательным международным контролем должна произойти согласно принципам и нормам международного права, и обязательствам стран-гарантов территориального суверенитета нашего государства в соответствии с Будапештским меморандумом.

Принятие таких условий для Москвы было бы непростым и сложным решением. Вместе с тем можно говорить, что и взамен днепровской воды требуются конкретные вещи, но далеко не все. Наверное, Кремль на такое предложение и не пойдет, но это для Москвы реальная возможность решения вопроса водообеспечения полуострова, а для Киева серьезный жест в направлении политического решения по Донбассу и избегания инсинуаций РФ по Крыму, ибо не исключается возможность прямой российской агрессии на Юг Украины под прикрытием пробивания коридора до Днепра, якобы "для спасения населения полуострова от жажды". Скорее всего, открытого наступления со стороны РФ не последует, но Москва всегда на своих жертв нападала внезапно, а в этом и есть смертельная опасность для Украины.

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