Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Широкая автономия Донбасса как консервация большой войны

В последнее время все чаще звучат заявления о мирном плане по Донбассу, и этот план – его широкая автономия; этот вариант поддерживает Москва, этот вариант поддерживают Донецк и Луганск, этот план не поддерживает только официальный Киев, говорят сторонники такого плана. А украинцы, мол, хотят мира.

Интересно, что абсолютное большинство украинских граждан не против мира на Донбассе, а наоборот, за мирное разрешение ситуации, о чем свидетельствуют убедительные результаты президентских выборов. Однако подчеркну, что абсолютное большинство украинцев выступает за разрешения вопроса войны и мира на Донбассе, используя рычаги дипломатии, политики и экономики. Только я думаю, что никто из наших граждан не хочет мира, который через пять лет приведет к широкомасштабной войне, в десятки раз более кровавой. А об этом те, кто предлагает широкую автономию Донбассу, как-то скромно умалчивают.

Итак, мир должен строиться на базе действующих мирных соглашений – абсолютно правильная предпосылка. В статье 11 Минского документа четко определено: "проведение конституционной реформы предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в Примечании", а это: проведение амнистии, право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении руководителей местных судов и прокуратуры, возможность создания органов народной милиции для поддержания правопорядка. Да, полномочия куда большие, чем у обычных органов самоуправления, но это далеко не автономия. У широкой автономии есть свой парламент, правительство, прокуратура, суд, и т.д., флаг, герб, гимн, возможность делать политические заявления о поддержке или несогласии с официальной политикой Киева.

В общем, в политический организм украинского государства хотят завести структуру, которая могла бы ветировать решение о вступлении в Евросоюз, требование возвращения Крыма, взыскания через международные суды компенсации от Москвы за нанесенный ущерб Донбассу в результате российского вмешательства и агрессии.

Нужна ли широкая автономия Донбасса Москве? Конечно же, нужна. Таким образом появляется хороший механизм блокирования всех действий Киева, если они будут делаться вне фарватера политики Кремля. Нужна ли широкая автономия Донецку и Луганску? Конечно же нужна. Тогда украинское государство своим горбом плюс с широкой международной экономической помощью будет восстанавливать все то, что разрушено войной, которую инициировала Москва.

Нужна ли широкая автономия Донбасса Киеву? Учитывая все изложенное выше – противопоказана. Через пять лет, когда Украина вместе с Европой восстановит разрушенное войной хозяйство, ждите от Донецка решения об отсоединении. Сейчас у нынешних руководителей ОРДЛО и Кремля нет ни малейшей юридической зацепки "пристегнуться" к России. Учитывая опыт февраля-марта 2014 г., через пять лет запустят крымский сценарий, на исполнение которого уйдет уже не три недели, а три дня. Финал для Украины – или широкая война с Россией, или необходимость смириться с потерей территории Донбасса, но уже навсегда.

Какие есть альтернативы. Был предложен мирный план – "механизм маленьких шагов", но без привязки к Минским соглашениям. В принципе он неплохой, но абсолютно нереальный, ибо его не поддержит международное сообщество, а значит в его имплементации мы остаемся один на один с Москвой. Говорю об этом как специалист, который 30 лет анализировал развитие четырех военных конфликтов на Балканах в 90-е годы прошлого столетия, где был активным свидетелем как дипломат (консул и посол).

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий предложило уже более года тому назад реальный мирный план, который базируется на Минских соглашениях, но без предоставления права автономии, что является инициативой Москвы, которая навязывает опасный боснийский сценарий. МВОТ предлагает хорватский сценарий – чуть ли не единственный в истории послевоенного мира успешный пример мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом уже много раз говорилось. Сейчас большие надежды на новую президентскую администрацию, которая, присмотревшись, сможет оценить его огромные преимущества в сравнении с планом автономизации, ибо Украине новая война вовсе не нужна.

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