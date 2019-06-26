Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Славянский Киев и финно-угорская Москва

После очередных беспрецендетных исторических пассажей лидера РФ на Петербургском экономическом форуме относительно украинцев решил расставить все точки над "і". Заметьте, не я это инициировал. Пришло время рассеять кремлевские мифы, ибо если оставить их без реагирования, то историческая ложь будет опять повторяться, так как Москва продолжает вести против Украины информационную войну, опираясь на якобы особую миссию русских и "русского мира".

Итак, миф первый – русские и Москва – центр славянского мира. Честно говоря, понимая всю слабость этой позиции, Кремль еще в начале 2005 года стал делать акцент просто на "русском мире", но исподволь всегда хочет представить русских главными среди всех славян.

Напомню, что славяне в исторических хрониках Плиния Старшего, Тацита, Клавдия Птолемея упоминаются как венеды еще с 1-го века н.э. Ареал расселения – треугольник Висла-Карпаты-Днепр. Исходя из данных древних карт, славяне занимали современную часть северной, центральной и западной Украины и восточную, центральную и северную часть современной Польши. Таким образом, автохтонными славянскими нациями (всегда проживающими на одном месте) считаются только две – украинцы и поляки. В 4-ом веке н.э. венеды уже делятся на западных (собственно венеды, территория Польши) и восточных – склавины и анты (территория Украины).

Славяне же на территории современной европейской России появляются достаточно поздно: это племена словен, которые пришли с территории поморской Польши в начале 8-го века н.э. и расселились в регионе Новгорода и шире, кривичи – которые тоже пришли из северной Польши в середине 8-го века н.э. и расселились в регионе Пскова-Смоленска, и, наконец, вятичи, которые пришли из восточной Польши в конце 8-го века и расселились в регионе современных Тульской, Орловской и Калужской областей. В 9-10-ом веках ареал обитания кривичей, словен и вятичей потихоньку расширяется. Надо помнить, что кривичи пришли на территории, которые ранее населяли балты (современные потомки – литовцы и латыши), а словене и вятичи – на широкие финно-угорские этнические пространства (чудь, весь, ижора, карела, меря, мещера, мурома, мордва, и т.д.). Что интересно, в регион Москвы-реки вятичи приходят лишь в 10-м веке, а славяне на территории Киева живут со времени своего существования. Учитывая, что греческий историк Геродот, например, о венедах вспоминает еще в 5-ом веке до н.э., выходит, что автохтонные на территории Киева славяне на пятнадцать столетий старше московских пришлых из Польши вятичей. Что касается Киева как города, то он основан в 5-м веке н.э. на Днепровских холмах, которые благословил сам апостол Андрей Первозванный, а Москва, которая даже по названию финно-угорская, вначале называлась Кучково и закладывалась выходцами из киевской династии в 12-ом веке, то есть на семьсот лет позже.

Нужно помнить, что славяне на территорию современных Чехии и Словакии приходят в 5-ом веке н.э., а на Балканы – в 6-ом веках, как миграции племен склавинов и антов с территории современной Украины. Поэтому Москва уж никак не может претендовать на какое-то ведущее место в славянском мире. Это очень поздно славянизированная финно-угорская территория.

Миф второй – в Киеве и Москве во времена Руси жил один и тот же народ – "русские". Поэтому Москва считает Украину своей исторической территорией, а украинцев тем же народом, что и русские, только с другим названием.

Подчеркну, что в государстве Киевская Русь титульным народом были русы, а не русские. Киевское государство вначале сформировалось из племен полян, которые жили вокруг Киева, и сиверян – с центром в Чернигове. Потом к Киевской Руси присоединили древлян (Житомирская область) и уличей (Черкасская область). Далее Русь расширилась за счет волынян/дулибов (Волынская, Ровенская, север Львовской областей) и бужан (Винницкая и часть Хмельницкой области). Далее Киев присоединил белых хорватов (часть Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей) и тиверцев (современные Молдова, Одесская область), дреговичей (южная Беларусь, по происхождению от волынян), радимичей (восточная Беларусь, по происхождению из восточной Польши) и полочан (северная Беларусь, по происхождению от кривичей из поморской Польши), а также собственно кривичей (Псков, Смоленск) и словен (Новгород). Дольше всего вхождению в государство Киевская Русь сопротивлялся регион Москвы-реки и вятичи. Напомню, что потомки балтов – латыши и литовцы называют русских кривичами, а не русами. Северные финно-угры (эстонцы, карелы, чудь) называют русских венедами, так как пришедшие племена словен и кривичей по происхождению из Польши. То есть балты и финно-угры понимали, что русы это автохтонные славяне с территории Днепра-Карпат, а кривичи и словене к ним не относятся.

Русами же себя называли племена полян, северян, древлян, уличей, бужан, волынян, тиверцев, белых хорватов и дреговичей. Все они участвовали в этногенезе (создании) украинского народа.

Тогда возникает логичный вопрос: так кто же принимал участие в этногенезе русских? Это, прежде всего, вятичи (регион Москвы, Тулы, Орла, Калуги, частично Рязани) и окружающие их многочисленные финно-угорские племена.

Говоря научным языком, прямыми потомками русов есть украинцы. А русские сформировались вокруг славянского элемента, прежде всего вятичей, плюс кривичей и словен, и широкого финно-угорского этнического моря с вкраплениями балтов и тюрков. От русов у русских была только правящая династия на территориях, что входили в состав Киевского государства. Естественно, что культура русских отличалась от традиций Киева. У русов, как славян не было традиции косоворотки, балалайки, кокошника, бани. Все это финно-угорские атрибуты. Русский язык больше всего отличается от всех других славянских языков, потому что имеет сложные финно-угорские грамматические конструкции, не характерные для славян. Рус – имя существительное, а русский – имя прилагательное, а это, как говорят в Одессе, большая разница

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