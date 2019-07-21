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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Тень сбитого Боинга 777

мнение
21 июля, 08:56

5 лет назад в районе Снежного Донецкой области был сбит лайнер Boeing 777 Малазийской авиакомпании, который совершал перелет за рейсом МН17 из Амстердама (Голландия) в Куала-Лумпур (Малайзия).

На борту самолета находилось 298 пассажиров и членов экипажа. Расследование, которое проводила Объединенная следственная группа, пришло к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой типа "земля-воздух" из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук М1", принадлежавший 53-й ракетной бригаде ПВО России, размещенной в Курске. Недавно прокуратура Нидерландов объявила намерение начать судебное преследование четырех подозреваемых в связи с их предполагаемой причастностью к крушению авиалайнера. Это три гражданина РФ – тогдашний "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, бывший российский офицер Олег Пулитов и украинский гражданин – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года в Гааге. Расследование будет сосредоточено на экипаже ЗРК "Бук", а также лицах, являвшихся ответственными за принятие решений в РФ о военной поддержке сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

В день пятой годовщины трагедии в столице Малайзии прошла церемония памяти погибших пассажиров и членов экипажа сбитого Boeing. Присутствующим раздавали подсолнухи, напоминающие, что самолет упал на подсолнуховое поле. Мемориальная акция также прошла в Нидерландах возле национального памятника жертвам трагедии МН17 в Вейфхезене. В церемонии взяли участие родные погибших, а также премьер Марк Рютте. А мер города Хилверсума высадил во дворе местной церкви Святого Вита подсолнухи, семена, которых были привезены с печально известного поля под Снежным.

На малазийском авиалайнере погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Среди них 193 гражданина Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии, 12 – Индонезии, 10 – Великобритании, 4 – Германии, 3 – Филлипин, по одному из Канады, Новой Зеландии и Франции.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса МН17.

Напомню, что когда был сбит Boeing 777 Малазийских авиалиний, донецкие боевики объявили об уничтожении украинского транспортного самолета АН-26. Мне тогда сразу вспомнилась война в Хорватии, когда сербские сепаратисты сбили в сентябре 1994 года украинский транспортный самолет АН-26. Тогда все члены экипажа тоже погибли, и мне, как консулу, пришлось разбираться с обстоятельствами уничтожения авиалайнера и обеспечить транспортировку человеческих останков в Украину. Печально известный и упомянутый выше офицер ФСБ Игорь Гиркин в Хорватии не воевал, но был по соседству, на войне в Боснии и Герцеговине, где оставил свой кровавый след как российский доброволец.

У СССР была своя печальная традиция уничтожения международных пассажирских авиалайнеров. Как пример – сбитый советскими истребителями над Охотским морем южнокорейский пассажирский самолет, летевший из США домой в 1983 году. А вот в 1940 г. советская военная авиация сбила в международных водах финский пассажирский самолет "Калев", совершавший перелет из Таллинна в Хельсинки. СССР тогда отказался признать вину. Только 30 лет спустя один из советских военных летчиков, дослужившись до генеральского чина, в своих мемуарах признался в содеянном. Оказалось, что открыть огонь его побудили отказ экипажа самолета менять маршрут и "возмутительное поведение пассажиров "Калева", которые в окна махали кулаками и пистолетами".

Но вернемся к сбитому Боингу 777. Нужно понимать, что команду на перемещение ЗРК "Бук" из российского Курска в украинское Снежное давал не командир 53 бригады ПВО РФ, даже не командующий военным округом или родом войск. Минимум это был приказ начальника Генштаба Минобороны РФ, а может, и выше. Пока международное следствие не выдвинуло обвинения высшему военно-политическому руководству РФ, но кто его знает, в ходе судебного заседания еще могут всплыть интересные факты и детали. Главное, чтобы за результатами суда сработал универсальный принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление – а это убийство 298 ни в чем не повинных граждан десятка стран всего мира.

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Тег Донбасс, левченко, MH17
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