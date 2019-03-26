Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Троянский конь автономизации Донбасса

Троянский конь автономизации Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e0/13c/5c98e013c6be6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e0/13c/5c98e013c6be6.jpg 2019-03-26T08:05:00+02:00 Александр Левченко

Москва решила продавить в Украине решение о предоставлении автономии Донбассу в обмен на прекращение военных действий и деоккупацию этого региона, а все с целью создания в недалеком будущем возможности для полной аннексии этой территории по крымскому сценарию, но уже якобы на "правовых основах".

Намерения Кремля понятны, цели, которые он ставит, проталкивая идею автономизации Донбасса, тоже ясны. Только здесь мало возможностей для реального восстановления территориальной целостности нашего государства.

Точнее говоря, по такому сценарию неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса на какое-то время возвращаются, а потом отбираются Москвой окончательно и бесповоротно, если Киев захочет реально решить вопрос членства в ЕС или НАТО. Здесь просматривается реальная угроза Украинскому государству, если оно захочет реализовать свой евроинтеграционный курс. В принципе, этот план для тех, кто готов стать под политический зонтик Москвы, согласившись с аннексией Крыма, напрочь забыв обо всех действиях Кремля по расчленению Украины (план "Новороссия"), а также простив свои людские и материальные потери в ходе борьбы с оккупантом. Если такой план претворить в жизнь, то Москве до возникновения угрозы реализации Киевом своей евроинтеграционной политики будет незачем отбирать автономную часть Донбасса. Автономия просто может стать хорошим рычагом воздействия на всех строптивых в отношении политики Кремля.

Ссылка авторов плана автономизации на Минские соглашения, которые предусматривают предоставление "особого статуса" временно оккупированным территориям Донбасса, не является корректной. "Особый статус" Минскими документами рассматривается в контексте проведения децентрализации местного управления и предоставления большего права местным органам власти – громадам. Слов о предоставлении автономии в Минских соглашениях вообще нет – это уж очень свободная интерпретация.

Еще раз напомню, что Хорватия тоже предоставила "особый статус" своим бывшим оккупированным территориям в виде своеобразной свободной экономической зоны, с освобождением от ряда налогов и привлечением дополнительного государственного финансирования территорий, пострадавших в результате войны. Но, опять же, никакой автономии Загреб этим территориям не давал, так как, согласно конституции, Хорватия была унитарной державой. Так почему бы нам не пойти по хорватскому сценарию?

Правда, нужно отметить, что предлагаемый в конце 1994 – начале 1995 гг. международными посредниками мирный план Z-4, действительно говорил о предоставлении автономии оккупированным территориям. Тогда Загреб, скрипя зубами, сделал вид, что не против такого плана, а вот лидеры местных восставших сербов его отвергли. Требуя полной независимости, они оказались в дальнейшем без международной поддержки и в результате полностью проиграли. Поэтому Москва сделала из этого выводы, заставив боевиков сразу без обсуждений соглашаться на автономию в составе Украинского государства, рассчитывая, что те на бывших оккупированных территориях будут хозяйничать практически сами, и лишь формально подчиняться Киеву. И как только Украина политически захочет подать заявку на членство в Евросоюзе или НАТО, автономный регион заявит свое блокирующее "нет". Если же Киев будет и дальше упорствовать на евроинтеграционном направлении – тогда на Донбассе можно с уверенностью прогнозировать политический мятеж. Запускается крымский сценарий, захват российскими военными всех органов власти в Донецком и Луганском регионах, организация за две недели псевдореферендума под дулами автоматов – и получаем "нарисованные" результаты, как это было в Симферополе и Севастополе. Простота исполнения с имеющимся уже результатом на практике.

Теоретически Киеву можно рассматривать условия предоставления автономии Донбассу, но только когда Кремль тоже пойдет на серьезные уступки – например, вернет Крым. При этом Киев откажется от полагающейся компенсации за оккупацию Россией полуострова, а эта сумма в международных судах может доходить до 90 млрд. долл., а также судебного преследования политических организаторов аннексии. В крайнем случае, если Москва сиюминутно не возвращает Крым, то компенсирует Украине за нанесенный Донбассу в результате войны ущерб в 55 млрд. долл. США, что зафиксировано различными источниками. Это все еще как-то можно рассматривать как процесс взаимных уступок. Но таких уступок в позиции Москвы и близко не видно. Соглашаться же на автономию, получив только снижение цены на энергоносители, а при этом вложив в восстановление разрушенной территории Донбасса немалые свои деньги и огромную международную помощь, что в разы больше этой энергетической скидки, просто неразумно. Ведь эту автономию могут отобрать в любой момент, и оккупант в очередной раз сможет прикрыться фиговым листком псевдореферендума, получив безвозмездно восстановленный Украиной регион.

Решением вопроса по Донбассу может стать отправка миротворческой миссии ООН во главе с Переходной международной администрацией, которая поможет реализовать все пункты Минских договоренностей. По этому вопросу Украиной сейчас готовится проект Резолюции Совета Безопасности ООН в соавторстве с США, Францией, Британией и Германией. Москва понимает, что таким способом может успешно и мирно разрешиться ситуация на Донбассе, поэтому и продвигает выгодный для себя план автономии региона.

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