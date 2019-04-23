Александр Левченко Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Тяжелые последствия войны

Психические болезни и расстройства нервной системы стали тяжелыми последствиями для многих украинских воинов, которые побывали на передовой, участвуя в боях по защите нашей страны от внешней агрессии, и для мирных людей, которые жили вдоль линии военных действий на Донбассе, ежедневно ощущая на себе горячее дыхание войны, постоянные обстрелы, периодические бомбежки.

К сожалению, постоянный стресс, сопровождающий сильные переживания людей во время вооруженного конфликта, не проходит бесследно. У многих из них происходят нервные расстройства. Как результат, бойцы, которые возвращаются домой с передовой и переходят к мирной жизни, ощущают на себе психологическую ломку. Дома, в тишине все по-другому, хотя о войне постоянно вспоминают украинские СМИ.

Мирная жизнь, к которой вернулись бойцы, идет довольно размеренно и по другим, мирным законам развития. Это дезориентирует вернувшихся с фронта бойцов, которые привыкли к каждодневной опасности от обстрелов или возможного нападения противника. С одной стороны, мирная жизнь, казалось бы, должна расслабить нервную систему и успокоить ее, но на самом деле часто происходит обратный эффект. Постоянно мобилизованный, готовый к любым видам трудностей в военное время, человеческий организм при переходе на спокойный, размеренный режим работы в мирных условиях и в привычных до войны обстоятельствах начинает давать серьезные сбои в функционировании нервной системы. Непривычно спокойная жизнь становится тяжелым испытанием. На поверхность начинают всплывать негативные эмоции, которые организм постоянно подавлял в условиях постоянной опасности. Самая худшая ситуация – когда вернувшийся с фронта боец не находит применения своим способностям в мирных условиях.

Например, в Хорватии после окончания войны всем участникам боевых действий была выделена постоянная финансовая поддержка в виде средней зарплаты на общегосударственном уровне. Правительство исходило из того, что новые рабочие места для демобилизованных бойцов создать было очень сложно, поэтому государство решило покрывать отсутствие возможности нового трудоустройства фронтовиков выделением финансовой компенсации – военной пенсии. Как оказалось, это было в корне неправильное решение. Лишенные мотива искать для себя работу, демобилизованные бойцы переходили к мирной жизни не напрягаясь. Свободного времени оказалось много, и правильного его заполнения трудовыми, физическими и познавательными активностями не происходило. Некоторые демобизованные стали впустую тратить огромное количество свободного времени, начинали пьянствовать или приобретать нездоровые привычки – пристрастие к азартным играм, употребление наркотических средства, иногда участие в разбоях. Дальше – отход от семейных забот, сопровождающийся конфликтами, и развод, распад семей.

Дальше психологическое состояние демобилизованного еще более ухудшалось. Начинались неконтролированные приступы ярости или, наоборот, глубокая депрессия. Как результат, многие фронтовики заканчивали жизнь самоубийством, иногда утянув на тот свет случайно оказавшихся рядом людей (если акт суицида сопровождался активированием гранаты или других взрывчатых веществ).

Это были огромные жизненные трагедии для семей и близких бойцов. Из-за частоты таких случаев обстановка в хорватском обществе стала накаляться. Всем стало ясно, что с синдромом посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, нужно начинать бороться на общегосударственном уровне. А ведь сразу после окончания Отечественной войны в Хорватии 1991-95 гг. политическое и военное руководство страны не верило, что национальные герои, хорватские бойцы-победители, могут страдать психическими заболеваниями. Эта ошибочная концепция стоила нескольких лет бездействия хорватского государства в плане организации медицинских и психологических тестов для предотвращения заболевания ПТСР среди демобилизованных бойцов.

Позже, когда проблема приобрела широкий характер, были проведены глубокие исследования. Оказалось, что лучшей профилактикой ПТСР было трудоустройство бойцов на работу, которая достаточно хорошо оплачивалась и приносила удовлетворение. То есть, с одной стороны, работа постоянно отвлекала от навязчивых мыслей, а хорошая оплата труда укрепляла авторитет в семьях. Кроме того, стали широко открываться курсы для желающих сменить профессию или усовершенствовать свои рабочие навыки. Создавались специальные льготные кредитные линии для тех, кто хотел начать собственный бизнес. Были сформированы лечебные центры для бывших фронтовиков. Воины-активисты также объединяли бывших фронтовиков в ветеранские организации, которые занимались пропагандой изучения истории Отечественной войны среди молодежи, посещения школьными группами памятных мест борьбы за хорватскую независимость. Ветеранские организации проводили массовые спортивные мероприятия, организовывали досуг для своих членов и членов их семей.

Кроме того, многие ветераны, ощущая потребность в активном переходе к мирной жизни, полностью отдавались работе, но уже на фронте личного подсобного хозяйства, занимались делами по дому, или же начинали трудовую деятельность, несмотря на возможность жить за счет военной пенсии. И их психологическое состояние было куда стабильней.

После проведенных исследований хорватское государство стало больше обращать внимание на бойцов, которые были ранены в боях или попадали в плен, ибо среди таких категорий уровень заболевания ПТСР был вдвое-втрое выше, чем в среднем среди демобилизованных. Стало ясно, что для лечения важно создавать ситуации для получения ветеранами позитивных эмоций. Государство стало думать о выделении бесплатных путевок для отдыха не только для таких бойцов, но и для членов их семей. Это имело определенный позитивный эффект.

Для изучения хорватского опыта я как посол организовал многократные поездки наших военных психологов и психиатров в центры реабилитации заболевания ПТСР. Особенно активными оказались медики из Национальной гвардии и МВД Украины. После неоднократного посещения в Хорватии тренингов на базе Нацгвардии был создан центр по профилактике ПТСР. Кроме того, Посольство при помощи Почетного консула в Сплите смогло организовать отдых на Адриатическом побережье нескольких сотен воинов-фронтовиков. Кроме отдыха на море были проведены спортивные соревнования с хорватскими ветеранами войны, совместные вечера-отдыха бывших фронтовиков двух стран, которые подружились надолго. Бойцы двух государств отдавали в мемориальных местах почести погибшим за независимость Хорватии. Кроме того, Посольство вместе с почетными консульствами и при помощи хорватской стороны организовало отдых более полутора тысяч детей воинов АТО и внутренне перемещенных лиц. В 2015-17 гг. отдых на Адриатике многочисленных детских групп прошел без сучка-задоринки. Это стоило огромных организационных и материальных усилий, но счастливые детские лица стоили этого.

Особое место в плане оказания различных видов помощи имеет недавно созданное Министерство по делам военных ветеранов. Работа там только начинается, а решать массу проблем нужно уже сейчас и безотлагательно. Мы теряем многих молодых и трудоспособных людей. Это проблема общегосударственного масштаба, и легкомысленность здесь просто недопустима.



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