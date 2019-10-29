Украина и Балканы

Для Украины Балканский полуостров является интересным и важным регионом в силу ряда причин. Во-первых, он соседствует с нашим государством на юго-западе, а значит, автоматически должен попадать в поле зрения внешней политики Киева; во-вторых, он исторически и культурно связан с Украиной по ряду этно-национальных линий и тысячелетних традиций; в-третьих, это политически турбулентный регион, и для Украины поучительны многие вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов. Я уже не говорю о такой традиционной вещи, как важность торгово-экономических отношений. Если сложить все эти составляющие, то получается, что у нас есть партнер, которому Украина должна уделять особое внимание. Поэтому давайте разберемся в регионе Балкан подробнее.

Сначала несколько исторических справок. С трех сторон Балканский полуостров окружен морями: на востоке – Черным, Мраморным (между Босфором и Дарданеллами) и Эгейским; на юге – Средиземным; на западе – Адриатическим и Ионическим; а на севере – рекой Дунай (от впадения в Черное море до Белграда, и дальше по реке Сава – от Белграда до Загреба, а оттуда по перпендикулярной линии до Риеки, которая на Адриатике, за которой начинается другой полуостров – Истрия).

Балканы сами по себе делятся на субрегионы. Выделяются политически, географически и исторически такие субрегионы, как западные, восточные и южные Балканы. К восточным Балканам относится Болгария и Румыния – бывшие страны Восточного блока, а теперь члены ЕС и НАТО. На юге полуострова находится Греция – колыбель европейской цивилизации, тоже государство-член НАТО и ЕС. Таким образом, восточные и южные Балканы сейчас довольно стабильные субрегионы. Что касается западных Балкан, то это субрегион постоянных конфликтов, социально-экономических турбуленций и политической нестабильности. К этому субрегиону относятся страны бывшей Югославии, минус Словения (не Балканская страна) и плюс Албания. Турбулентность западных Балкан всегда проецировалась на нестабильность их восточной и южной части, да и целой Европы.

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Напомню, что коренным населением Балкан были фракийцы (Греция, Македония, Болгария, Румыния), иллиры (Сербия, большая часть Хорватии, Босния и Герцеговина, Черногория и Албания), а также кельты – северо-западная Хорватия. Потом туда в 6-м, начале 7-го веков переселяются многочисленные племена славян (склавины и анты) с территории современной Украины. Склавины проживали на территории северной Правобережной и Западной Украины, а анты в центральной ее части – как Правобережной, так и Левобережной. В 5-м веке склавины массово переселяются на территорию Чехии и Словакии, а оттуда в 6-м ст. их часть приходит на Паннонскую низменность (Венгрия), частично там селится, а в большинстве своем спускается к современной территории Хорватии, БиГ, Сербии и Черногории. Анты же двигались на Балканы через устье Дуная, обходя Карпаты, заняв территории Румынии, Болгарии, Македонии и Греции, а потом дальше на запад – Сербия, Черногория, частично Хорватия и БиГ. Таким образом, анты и склавины заняли огромные территории Балканского полуострова, а также соседние земли, где сейчас расположены Венгрия, Чехия, Словакия и Словения (там местным населением были кельты). Только в Венгрии, Румынии и Греции славяне не смогли стать доминирующим народом. В Венгрии и части Румынии титульным народом стали авары – тюркоязычные племена, пришедшие из Азии, а после их разгрома франками туда приходят племена мадьяр (по происхождению из региона Урала), которые стали главными. В большей части Румынии остались доминантными потомки местных даков и карпов (фракийские племена) вместе с семьями переселившихся отставных римских легионеров, которые сумели романизировать всю эту территорию. Также стать главным народом славяне не смогли в Греции, где они полностью эллинизировались. До Албании славяне не дошли, поэтому местные иллиры так и остались титульным народом – албанцами.

Интересно, что склавины под названием хорваты (верхнее течение Днестра) сумели прийти на Балканы со своим племенным названием, покорить и ассимилировать местных иллиров и кельтов, а также проживающих здесь потомков римлян, и создать свое национальное государство – королевство Хорватия. Византийские источники указывают, что пришедшие на Балканы сербы, которые жили на пространствах современной Украины западнее хорватов, были потомками кельтов-бойев (современные бойки, юго-запад Львовской области), и были славянизированы склавинами. По другой версии, сербы были предками племени северян (Черниговщина, Сумщина), которое происходило от антов.

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В 5-м веке часть склавинов-хорватов переселяется на территорию Чехии, а часть склавинов-сербов чуть севернее – вдоль реки Одер (лужицкие сербы), а потом они через Паноннию приходят на Балканы. Другая часть хорватов и сербов переселялась на Балканы вместе с антами в 6-м. ст., обойдя Карпаты с востока и спустившись на юг к Дунаю, а оттуда мигрировав в западном направлении до реки Сава.

Славянские племена, пришедшие в Черногорию, смешавшись с местными иллирами, стали называть себя черногорцами. В Македонии анты смешались с местным населением, славянизировав его, но взяв от местных название. Схожая ситуация была и в Болгарии, где анты смешались с фракийцами, но название титульного народа они получили от тюркоязычных племен болгар, которые пришли на Балканы из Приазовья в 8 ст., став политически доминантным народом, но культурно славянизировавшись. Половина современной территории Боснии и Герцеговины была заселена как хорватами, так и сербами, которые смешались с местными иллирами. Лишь в 15-м веке здесь появляется новый народ – босняки, который принял от завоевавших страну турков ислам, это выходцы из сербов и хорватов, которые были христианами.

Таким образом, славянские народы Балканского региона являются ближайшими родственниками склавинов и антов, которые были предками русов, позже украинцев. Когда славяне переселялись на Балканы, Киев уже существовал (основан в 482 г.), поэтому многие новые поселения склавинов и антов там были названы как Киево. Населенные пункты с таким названием можно до сих пор обнаружить в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

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