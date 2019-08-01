Великий князь Киевский Владимир – Креститель https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 2019-08-01T08:15:00+03:00 Александр Левченко

Великий князь Киевский Владимир родился в 960 или 963 годах и княжил в Киеве с 979 по 1015 годы. Он был младшим сыном Киевского князя Святослава-Завоевателя и незнатной представительницы племени древлян (племя русов, которые проживали на территории Житомирской области) Малуши, внук Киевской княжны Ольги и князя Игоря, которого как раз древляне и убили.

Великий князь Владимир вошел в историю под именами Владимир-Креститель, Владимир Великий, Владимир Красно Солнышко. Церковью причислен к лику святых.

Восхождению Владимира на Киевский престол предшествовала борьба со своими братьями в 977-979 годах после смерти отца, Великого князя Святослава, который из Киевского государства создал настоящую империю – самую большую в Европе страну, где русы – автохтонные славяне, потомки антов и склавинов, были титульным народом. Русы (поляне, сиверяне, древляне, уличи, волыняне, бужане) господствовали над десятками народов неславянского происхождения – финно-уграми (меря, весь, чудь, мокша и др.), тюркскими племенами (волжские булгары, хазары и др.) и славянами, пришедшими с территории Польши (вятичи, кривичи, словене, радимичи).

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Именно Киевским называлось это государство, ибо государство с центром в Риме называлось Римским, а государство с центром в Москве – Московским. Еще его можно называть Киевская Русь, но точно не Древнерусское, что является уже плодом сомнительной политической трактовки.

Нужно понимать, что Святослав не мог получить титул императора, так как был язычником. Поэтому Владимир с малых лет под влиянием своей бабушки – княжны Ольги, которая была христианкой, хорошо осознает необходимость принятия страной христианства. Кроме того, некоторые языческие обычаи, включая человеческие жертвоприношения, не могли им восприниматься. Поэтому в 987 г. на княжьем совете принимается решение о необходимости принятия Киевским государством христианства.

В это время против Византийского императора Василия II восстает известный военачальник Варда Фока (из рядов армянского народа), который намеревался захватить престол в Константинополе. В связи с этим император Василий просит поддержки у Великого Киевского князя. Владимир, недолго думая, с дружиной спускается в Крым и громит сторонников мятежа, за это потребовав в жены единственную сестру императора – Анну. В свое время Василий II отказал в сватовстве Анны женихам из королевских семей франков, германцев, дунайских болгар, а Владимиру – руководителю крупнейшего европейского государства – отказать не смог. В захваченном киевской дружиной Корсуне (Херсонесе Таврическом), по совету Анны, на месте гибели мученической смертью Римского папы Климента, который в конце первого века н.э. проповедовал христианство среди местных скифов, Владимир крестился по византийскому обряду. Став христианином, имея жену императорской фамилии, Великий князь Киевский становится в один ряд со всеми императорскими и королевскими династиями целой Европы.

Киевляне, как и все русы, довольно смиренно приняли христианскую веру. А вот на землях финно-угров и упомянутых мною славянских племен – переселенцев из Польши, были проблемы. Новгород заставил себя крестить огнем и мечом. Пришлось прилагать значительные усилия для принятия христианства в Муроме, Пскове, Смоленске. Дольше всего сопротивлялся регион Москвы-реки, ибо самой Москвы еще в то время не было в помине. Именно в регионе Москвы язычники зверски убили проповедника Киевско-Печерского монастыря монаха Кукшу (114 год), а в 1174 г. славяне-вятичи, переселившиеся из Польши, и местные представители финно-угорского племени меря убивают за распространение христианства Московского князя Андрея, прозванного впоследствии Боголюбским. Позже всего Слово Господне принимают на землях вятичей и финно-угров в Мценске – только в 15-ом веке.

Напомню, что Великий князь Владимир, который в молодости вел разнузданный и блудный образ жизни, после обряда крещения обрел смирение. Для него стали очень важными семейные ценности, как и для всех новообращенных христиан целой страны. Неудивительно, что он воспитал такого удивительно талантливого и богобоязненного сына, как Ярослав Мудрый, который принес в Киевское государство новую эру процветания и развития, называемую "Золотым веком".

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