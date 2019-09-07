Владимир Мономах – выпускник Оксфорда и гордость Киевского государства

Великий князь Киевский Владимир Мономах родился в 1053 г. Он был сыном Переяславского князя Всеволода Ярославовича и византийской княжны Марии из рода Мономахов. Таким образом, по женской линии он был прямым потомком древних римских императоров, а по отцовской – внук Великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

Владимир провел детство в Переяславе, после смерти матери в 1067 г. он становится князем Ростовским. В 1070 г. он женится на Гите – дочери английского короля Гарольда, который погиб в сражении с норманнами в битве при Гастингсе в 1066 г. С Гитой Владимир познакомился еще в юном возврасте, когда учился в Оксфорде. После смерти отца родственники перевезли Гиту в Швецию, оттуда Владимир и забрал ее в жены.

В 1078 г. отец Владимира Всеволод становится Великим князем Киевским, а Владимир получает в правление Черниговское княжество. В своей деятельности Всеволод всегда опирался на сына Владимира, который сотни раз приезжал на консультации с отцом в Киев, всего за день преодолевая путь на коне из Чернигова.

Реклама

Когда Киевским князем становится Святополк, Владимир Мономах уступает Черниговское княжество и вступает во владение Переяславским, которое соседствовало с многочисленными племенами половцев. Понимая всю опасность, исходящую от кочевников, Владимир Мономах многое сделал для объединения сил со своими соседями – Киевским и Черниговским княжествами для совместной борьбы с кипчаками. Он организовывает совместные походы русов в 1103, 1107, 1109 и 1111 гг., в которых громит половецкие орды. Одна из них – Приднепровская, под названием Кай, вынуждена была бежать на Кавказ. Это не мешает Владимиру Мономаху после смерти супруги Гиты жениться второй раз на дочери одного из половецких ханов.

В 1113 г., после смерти князя Киевского Святополка горожане поднимают огромное восстание. Они недовольны своим социально-экономическим положением и требуют на Киевский престол именно Владимира Мономаха. Владимир медлит, так как знает, что по очередности есть наследники старше, чем он, однако те не решаются выдвинуть свои требования на престол. Мономах становится Великим князем Киевским. Ему 60 лет, он имеет большой управленский опыт и как мудрый государь проводит реформы. Прежде всего, он вынуждает снизить проценты по займам, потом упраздняет институт холопства за долги. Все эти изменения вошли в свод законов "Русская правда" под названием Статут Мономаха. В политической сфере он восстанавливает силу централизованного государства с центром в Киеве, которое успешно функционировало при его деде Ярославе Мудром. Он проводит активную внешнюю политику, установив доверительные отношения с Византией. Урезает аппетиты своих соседей – королей Малопольши и Венгрии.

В тренде Агентство Fitch подняло рейтинг Украины и объяснило, чего ждет еще

В 1118 г. он пишет "Поучение" детям, с той целью, чтобы княжеские потомки знали, как себя добропорядочно вести и не повторяли его ошибок.

Нужно особо отметить вымышленную историю с шапкой Мономаха, которой короновали Московского царя Ивана Грозного и следующих самодержцев, вплоть до последнего императора из семьи Романовых – Николая Второго. Никакой шапки от Византийского императора Константина – последнего из царствующего рода Мономахов – князь Владимир не получал. Тот умер, когда Владимиру было всего два года. Просто Кремлю хотелось как-то обосновать придуманную преемственность московских самодержцев и византийских императоров, чтобы нашлось подтверждение догме, что якобы Москва после захвата Константинополя турками стала "третьим Римом", а четвертому, по их мнению – не бывать. На самом деле эта шапка была соткана самаркандскими мастерами через сто пятьдесят лет после смерти Владимира Мономаха и подарена одним из монгольских ханов Московскому князю Ивану Калите. А вот действительно интересно, что сын Владимира Мономаха и Гиты Мстислав был женат на дочери шведского короля, а их дочь вышла замуж за датского короля, которому она родила сына Вольдемара, впоследствии ставшего правителем Датского королевства. Свою сестру Владимир Мономах выдал замуж за императора Германской империи.

Ну и, наконец, в истории Киевского государства (Киевской Руси) Великий князь Владимир Мономах остался образцом добропорядочности и государственной мудрости, а его непростой, но славный жизненный путь – тому подтверждение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама