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Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Ярослав Мудрый, или "Золотой век" Киевского государства

мнение
1 мая, 08:06

Ярослав Мудрый, сын Владимира Великого и половецкой княжны Рогнеды  родился приблизительно в 980 г. в Киеве, а умер в 1054 г. в Вышгороде. С 1019 года Великий князь Киевский. Во время его 35-летнего правления Киевское государство было самым огромным в Европе, а Киев наряду с Римом и Константинополем входил в тройку самых больших городов континента. Именно во время правления Ярослава Киев получил название "матери городов русских", ибо был столицей великой державы и самым древним и большим городом не только Руси-Украины, но и всех славянских земель. Таким он остается и сейчас, ибо Москва (первичное название Кучково) основана на исконной финно-угорской территории и носит финно-угорское название, что в одном из переводов значит "мутная вода".

Перед восхождением на Киевский престол Ярослав был поставлен отцом Владимиром князем Ростовского княжества, а потом Новгорода. Есть сведения, что в 1014 г. Ярослав отказался платить дань Киеву, и его отец собирался походом на Новгород, да только не успел – умер. Сразу началась борьба за верховный княжеский престол. Сын Владимира – туровский князь Святополк, прозванный в народе Окаянный, решает убить своих братьев -потенциальных конкурентов – Бориса и Глеба; в то время они были на княжении в Ростовском и Муромском княжествах. За это братоубийство церковь осудила Святополка, а Бориса и Глеба провозгласила святыми. Святополк хотел расправиться и с Ярославом (но тот сумел избежать покушения, будучи предупрежденным), а также убил еще одного потенциального конкурента – древлянского князя Святослава.

Разъяренный Ярослав с новгородским войском идет на Киев и побеждает дружинников Святополка, который убегает в Польшу к своему тестю королю Болеславу. Польский король помогает ему отвоевать Киев в 1018 г., и уже Ярослав убегает в Новгород. Собравшись с силами, Ярослав снова выступает на Киев и в 1019 г. на речке Альта громит своего противника и вступает на Киевский престол, начав свое княжение. В 1021 г. войска Ярослава сразились с дружиной полоцкого князя Брячислава, который выдвинул претензии на княжение в Киеве. Победа Ярослава была безоговорочной. Но уже в 1024 г. появляется новый кандидат на престол – князь Тмутараканьский и Черниговский Мстислав. Это был воин по рождению, который больше всех других внуков походил на своего деда – Великого князя Святослава Завоевателя.  Тмутаракань находилась напротив Боспора (Керчи), с другой стороны пролива между Черным и Азовским морями, и всегда была территорией Черниговского княжества – это так, для информации, на чьей земле возведен Керченский мост. Черниговцы-колонисты, постоянно воевали с соседними ясами и касогами (осетины и черкесы), стараясь держать их в повиновении. Особенно в этих боях прославился князь Всеволод. Как опытный воин он также сумел победить войско Ярослава Мудрого в битве под Лиственом. Но Всеволод предложил своему старшему брату, чтобы тот оставался на Киевском престоле, а ему, как Черниговскому князю, отошло бы все левобережье Днепра. На севере Черниговское княжество тянулось до Оки.  Два брата мирно сосуществовали, и, если было нужно, совместно давали отпор внешним врагам. В 1035 г. Всеволод погибает на охоте и его огромное княжество мирно и без борьбы переходит под управление Ярослава. В следующем году в знак победы над печенегами Ярослав Мудрый начинает возводить Софиевский тринадцатикупольный собор. А потом закладывает Киево-Печерскую лавру. Это на 100 лет раньше основания Москвы. При этом напомню, что христианство в Киеве становится господствующим с конца Х века, а в Москве только через 200 лет. Так что Киев был и остается главным духовным и религиозным центром всей восточной Европы.

По своей природе Ярослав не был завоевателем, он предпочитал решать проблемы дипломатическим путем и через политические договоренности. Однако, когда ситуация становилась критической, он одевал латы и шел на битву. Ярослав Мудрый был в родственных отношениях со всей Европой. Его жена Ингигерда была дочерью шведского короля, сын Изяслав женился на дочери польского короля, а другой сын Всеволод взял в жены дочь византийского императора. От этого брака и родился известный киевский князь Владимир Мономах. Другие сыновья Ярослава – Игорь и Вячеслав женились на немецких принцессах. А дочери Мудрого вышли замуж за норвежского и датского королей, польского и французского монархов. С такими родственными связями Киевский великий князь был уважаемой политической фигурой во всей Европе.

Князь Ярослав любил книги и имел огромную библиотеку, которая, к сожалению, была уничтожена во время захвата Киева монголами в 1240 г.

Ярослав Мудрый упорядочил правовые отношения в государстве, приняв свод законов "Русская правда", территориальное устройство, порядок наследования княжеских престолов. Он создал сеть фортификационных городов на южной границе, пытаясь уберечься от вторжения кочевников. Вдоль реки Рось он дал земли для поселенцев из числа тюркских племен – печенегов, торков, ковуев, берендеев. Ярослав также поселил в Поросье пленных поляков, создав мощный щит пограничных отрядов из переселенцев.

Таким образом, ровно тысячу лет назад в Киевскую Русь пришла пора "золотого века". Почему бы и современной Украине в 2019 г. не возобновить такую прекрасную традицию государствования?

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Тег левченко, ярослав мудрый, киевская русь, История Украины
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