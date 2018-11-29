Зачем атаковать украинские корабли в нейтральных водах?

"Агрессия происходит из ложного чувства превосходства"

Еще раз посмотрел на снимок со спутника, на котором четко показаны координаты нападения российских кораблей Черноморского флота и пограничной службы ФСБ на три маленьких украинские судна. Наши корабли уже довольно далеко удалились от Керченского пролива и возвращались в Одессу нейтральными водами вдоль аннексированного Крымского полуострова. И вот, как снег на голову, – наглая, дерзкая спецоперация российского флота. Только если политическое время находится в зимнем периоде, то и снегу не надо удивляться.

Напомню, что согласно ст.91 Конвенции ООН по морскому праву "военные корабли в открытом море пользуются полным иммунитетом", а согласно тексту Резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14.12.1974 г. "нападение вооруженными силами одного государства на морские силы и флот другого государства является агрессией".

Можно только догадываться о мотивах нападения на украинские суда. Но то, что видно даже невооруженным взглядом, так это желание Кремля накалить до точки кипения ситуацию в украинско-российских отношениях, спровоцировать украинскую сторону на вооруженный конфликт, попытаться при помощи арсенала своих пропагандистских теле-радио каналов и контролируемой прессы в очередной раз назвать акт агрессии чуть ли не мерами самозащиты. К этому добавьте обвинения украинской стороны в том, что она посмела иметь законное желание пройти в Азовское море.

Согласно российской версии, украинский буксир и два легких судна, главной задачей которых является патрулирование, "создали огромную опасность в районе Керченского пролива". Поэтому здесь нужно спокойно разобраться – что и к чему. Во-первых, Москва исходит из того, что аннексированный Крым – уже решенный международно-правовой вопрос. Напомню, что аннексию не признало ни одно демократическое государство мира, кроме вассалов Кремля – Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Никарагуа, Афганистана. Абсолютное большинство стран международного сообщества поддерживает территориальную целостность Украины, что и зафиксировано во многих резолюциях ООН – ибо это принцип международного права, на котором базируется весь современный миропорядок. Во-вторых, Керченский пролив не является собственностью России, не беря даже во внимание факт оккупации РФ Крыма. По существующим международно-правовым документам, Украина имеет право свободного прохода из Черного моря в Азовское, и наоборот. Украинские малые военные судна полтора месяца назад уже входили в Азовское море. Но очевидно, что произошел серьезный сдвиг в политике Кремля в сторону нагнетания ситуации, так как совершено вооруженное нападение на украинские суда в нарушение важнейших норм и принципов международного права, а атака десяти российских кораблей куда большего класса, чем украинские, и российской авиации произошла уже в нейтральных водах, что четко подтверждается данными спутника, а значит, Россию кроме острого международного осуждения нужно привлекать к правовой ответственности в Международном трибунале ООН по морскому праву.

Думаю, что Кремль сомневался, идти ему на такое обострение ситуации, или нет, нужна ли такая эскалация, или нет, и какие негативные последствия от его агрессивных действий РФ будет испытывать. Ему казалось, что слишком легко можно захватить три маленькие украинские судна, хотя ответственность за это огромная. Но очевидно, план нападения на Украину разработан уже давно, нужен был только очередной повод для демонстрации силы и начала его реализации, и Москва решила пойти ва-банк.

Что следует из случившегося? Украине нужно быстро мобилизоваться и подготовиться к другим возможным агрессивным действиям РФ. По всему периметру базирования российских войск вдоль украинской границы нужно быть готовыми к отражению агрессивных действий и провокаций. Особое внимание обратить на линию соприкосновения на Донбассе. Не дать себя втянуть в широкомасштабный конфликт. Очень хорошо, что быстро были оповещены о случившемся все международные организации и наши союзники. Сейчас нужно давать постоянные мессиджи в мировое информационное пространство об акте российской агрессии, необходимости его осуждения международной общественностью и готовности Украины защищать свой территориальный суверенитет.

Другой вопрос – оккупированный Россией Крым. Отсутствие отдельного процесса международного обсуждения ситуации после попытки аннексии полуострова – первой после окончания Второй мировой войны и формирования современной системы международных отношений – приводит к созданию многих конфликтных и взрывоопасных ситуаций, инициируемых Кремлем. Поэтому положение в Керченском проливе еще раз наводит на мысль о необходимости полномасштабного международного обсуждения вопроса о возможных путях возвращения Крыма его законному собственнику – Украинскому государству. То, что Москва не желает обсуждать этот вопрос, не значит, что он решен. Наоборот, попытка российской блокады Азовского моря как раз является результатом отсутствия жесткой международно-правовой и политической оценки российской оккупации Севастополя и АР Крым. Становится ясным, что одного непризнания полуострова российским недостаточно. Очередная провокация Москвы в Керченком проливе еще раз говорит о необходимости создания отдельной международной площадки по Крыму для обсуждения вопроса о путях его деоккупации и возвращения Украине.