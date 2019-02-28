Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Чего не могут киевские власти и кто в городе хозяин

Чего не могут киевские власти и кто в городе хозяин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/69a/1fd/5c769a1fd87fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/69a/1fd/5c769a1fd87fb.jpg 2019-02-28T09:19:00+02:00 Игорь Ляшенко

На перекрестке двух очень загруженных дорог поломался светофор. Речь идет о Дарницком районе, примыкании проспекта Григоренко к Дарницкому шоссе. Поломался и поломался, бывает, можно починить. Но вдруг выясняется, что город Киев не хозяин этого светофора! Этот светофор находится на балансе у "Юго-западной железной дороги". Как, собственно, и Дарницкое шоссе, и сам Дарницкий мост. Более того, это и не шоссе вовсе, и не мост, а "комплекс объектов строительства Дарницкого мостового перехода".

И это в корне меняет дело. Городские службы не имеют права чинить этот светофор, поскольку городские деньги можно тратить только на ремонт городского имущества, каковым светофор не является.

Тупик. Не знаю, чем дело закончилось, и как решили вопрос (и решили ли), не проезжал там в последние дни. Но этот пример заставил меня задуматься, а чем вообще в Киеве управляют городские власти? За что они вообще отвечают, а за что – нет?

И вы знаете, меня впечатлил список того, где городские власти не влияют на ситуацию. Кажется, что киевские власти к городу вообще не имеют отношения, и не влияют ни на что!

Вот некоторые позиции того, на что не влияет городская власть.

Полиция полностью независима. Структура "сама в себе".

Строительство. Под контролем Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Сохранение городской архитектуры – министерство культуры.

Внешний вид строений, фасады, балконы, окна, покраска – частное дело жителей.

Общественные территории – дворы, внутримикрорайонные пространства – бесхозные или под контролем жителей.

Объекты транспортной инфраструктуры, вокзалы, станции, платформы – "Укрзализниця"

Пригородный транспорт – областные госадминистрации (Киевская и другие ОДА).

Такси – частный бизнес, никак не управляемый.

Также городские власти не могут делать многое из того, что просто необходимо для поддержания порядка в большом городе. Например.

Не могут бороться с вандалами, наркоторговцами, графитчиками.

Не могут пресекать уличную торговлю.

Не могут мешать установке торговых будок, ларьков, раскладок.

Не могут убирать с улиц и дворов бесхозные и брошенные автомобили.

Не могут заставлять людей следовать чистоте и порядку в подъездах и дворах.

Не могут убирать с улиц города рекламные конструкции.

Даже в системе управления городом выбранный киевлянами городской голова не имеет нужных полномочий. Так, он не может назначить себе заместителей и председателей райадминистраций.

Кто-то скажет, что многие из этих задач не лежат в сфере установленной законом и нормативными актами ответственности местных властей. Да. Но сила и влияние политика, тем более мэра столицы, крупнейшего города страны, в том и заключается, что он может найти варианты решения проблемы или задачи. Это тем более относится к Виталию Кличко, который до сих пор является лидером партии, имеющей в парламенте крупнейшую фракцию. То есть, будучи реально сильным и влиятельным политиком, он мог бы провести через парламент нужные ему и киевлянам разумные законопроекты, изменения к законам. То же и в работе с Кабинетом министром. Авторитета должно хватить и для быстрого изменения ДБН, других норм, мешающих нормально управлять городом, работать во благо киевлян. Но, увы, на практике мы увидели, что реальной силы, авторитета, влиятельности у киевского мэра не оказалось.

Я часто называю киевскую власть слабой. Чиновники обижаются. Вроде и мэр мировой чемпион по боксу, спортивный, внушительный. И его заместители, помощники люди молодые, образованные, современные. Много работают, любят говорить о масштабных проектах. Городские депутаты вообще живут чаяниями киевлян: содействуют ремонтам, посадке деревьев… Но на практике мы видим, что киевские власти абсолютно не рвутся за возврат себе полномочий по управлению городом. Более того, они с удовольствием отказываются от своих полномочий и перекладывают управление городом на коммерсантов или другие случайные структуры.

Например, безумное решение отказаться от ухода за подземными переходами, отдав их в управление "инвесторам", которые превратили их в тесные торговые подземелья. Негативный опыт ничему не научил, и сейчас по всему городу идет замена остановок общественного транспорта. В конечном итоге 900 остановок будет заменено на новые с большими торговыми будками. Эта замена названа "инвестиционнным проектом", и теперь за остановки отвечает не городская служба общественного транспорта, а некий коммерческий инвестор. Проблема с остановочным комплексом, грязно, поломано, наплевано? Городские власти ни при чем, обращайтесь к "инвестору".

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