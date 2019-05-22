Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Есть работа для Петра Порошенко

Я предлагаю ему построить в Киеве нечто подобное парижскому "Центру Помпиду". Большой современный многофункциональный комплекс для разнообразной культурной и общественной активности: выставок, форумов, клубов, концертов, презентаций…

Не обязательно за свои деньги (хотя это было бы круто – построить за свои и подарить стране). Можно бюджетное финансирование предоставить, поскольку проект социально важный. Но под патронатом бывшего президента.

Есть и место подходящее.

Большинство киевлян знает территорию на Никольской Слободке (около м. "Левобережная") как крупнейший ангар для проведения выставок, концертов и прочих мероприятий. Ангар уже давно не отвечает современным требованиям по функциональности и эстетике в центре столицы. На его месте можно и строить.

Там, правда, на берегу Днепра строятся жилые дома-свечки, но их можно снести, они еще не заселены. Да и законность строительства там сомнительная.

По большому счету там должна быть создана центральная площадь левого берега Киева, где архитектурной доминантой будет "Центр Порошенко", прилегающая к Днепру часть площади станет парком, парковку надо убрать под землю.

При желании и необходимом финансировании все можно сделать обозримо быстро. Тот же парижский "Центр Помпиду" был построен за 7 лет. И это время от идеи, с проведением масштабного архитектурного конкурса, до открытия дверей для посетителей. Сейчас "Центр Помпиду" стал достопримечательностью мирового уровня, его посещает более 3,5 млн человек в год.

Вообще Киеву категорически не хватает новых современных сооружений. Вспомните, какие новые крупные музеи, театры, общественные здания построены в последние годы? Какие спортивные арены? Есть примеры крупных торгово-развлекательных центров с кинотеатрами. Есть примеры камерных театров, локальных клубов, небольших галерей. Пинчук под музей освоил старое отреставрированное здание. Возле метро "Театральная" возвели здание, которое отошло под музей, но оно скорее беда для города, а не достижение. Последним примером может стать "Музейный арсенал", которых активно эксплуатируется, но функционал которого очень ограничен в силу конструкции старого исторического помещения.

Кто-то скажет, идея не нова. Вон, Ющенко в свое время патронировал сооружение "больницы будущего", которое так до конца не довели, вбухав кучу денег, частных и государственных. Да, есть такие примеры. Но ведь это не повод не реализовывать большие знаковые проекты.

Кто-то скажет, что Порошенко лоббировал и курировал проект музея "памяти Небесной сотни". Но его реализация пока только в проектах, а, главное, память "Небесной сотни" не может приватизировать один человек, это память народная.

В США уходящий президент традиционно строит библиотеку, которая с течением времени из обычной читальни трансформировалась в создание современных общественных пространств. А не завести ли и у нас такую традицию? Сейчас мячик на стороне нашего нового президента: Владимир, может, предложите своему предшественнику такой вариант дальнейшей активности! А парламент, уверен, вас поддержит, приняв соответствующий закон.

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