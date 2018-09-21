Город должен разговаривать с жителями

27 сентября в Киеве вводятся новые правила паркования – с эвакуацией, выписыванием штрафа без водителя. Это уже на следующей неделе. Вы что-то об этом знаете? Может быть, слышали. Или, если активно интересуетесь новостями в интернете, попадали на публикации. Но большинство киевлян за новостями пристально не следит. Они пролистывают ленту фейсбука и смотрят футбол по телевизору.

По-хорошему, город должен рассказать автомобилистам, что их ожидает. И для этого использовать подходящие носители. Водитель постоянно имеет в поле зрения рекламные щиты вдоль дорог. Вот на этих щитах уже несколько месяцев должны висеть выполненные в доступной форме объявления, разъяснения, предупреждения. Это будет честным отношением города и граждан. Город готовится наказывать нарушителей, но при этом он должен с чистой совестью сказать: "мы предупреждали". Это ведь не сложно. Киев переполнен рекламными носителями. И не надо говорить, что они городу не принадлежат. Каждый рекламщик обязан предоставлять площади под социальную рекламу. Более "социальную" рекламу трудно придумать.

А вот еще история о киевских дорогах. Моя тетя жалуется: чуть под машину не попала. Переходила улицу по зебре там, где это делала много лет и почти ежедневно. И привыкла, что машины уступают. А тут вдруг не уступили. Ни одна, ни вторая, ни третья… Еле увернулась. Оказалось, что водители не виноваты. На переходе, доселе нерегулируемом, установили светофор, и водители едут на зеленый, не ожидая увидеть на зебре человека. А человек, за много лет привыкший к одной организации движения, действует автоматически, ступает на переход и идет. Случилась бы беда, я бы винил городские власти. Потому что в случаях изменения движения надо поставить огромные щиты-объявления, предупреждающие о смене. Не крошечные где-то под небом, как это сделали при смене режима движения на круговых развязках, и максимально большие и яркие.

Похожая проблема в метрополитене. Там то и дело уточняется график движения, работы переходов, эскалаторов. Это неизбежно. Но людей об этом извещают напечатанными на принтере листиками в файлике формата А-4. При этом огромные площади заняты коммерческой рекламой.

В Киеве идут стройки, ремонты. И почти всегда люди встречают изменения в штыки. Может показаться, что им не нужны никакие перемены. Это не так. Причина возмущения людей чаще всего в отсутствии информации. В нормальном городе возле всех точек ремонта и строительства размещают плакаты с подробным разъяснением: что происходит, что будет в итоге, сколько времени займет, сколько стоит и кто платит (есть используются государственные и коммунальные деньги), контакты для жалоб, замечаний и предложений. У нас подобная информация проскальзывает эпизодически, чаще лишь на больших строительных объектах.

На прошлой неделе в КГГА анонсировали создание Центра публичной коммуникации и информации. С такими функциями: "публичные консультации и общественный бюджет".

Я слабо верю в необходимость и эффективность подобного "Центра". Эффективность коммуникации "власть-общество" начитается не с отдельной бюрократической структуры, а с четкого понятного расписание движения общественного транспорта. Этого в Киеве практически нет.

Эффективная коммуникация – это четкая разметка на дорогах, когда каждый водитель ясно видит и понимает, как ему держаться и маневрировать.

Эффективная коммуникация – это известные каждому горожанину номера телефонов для быстрого решения проблем бытового и коммунального характера. Причем номера, по которым отвечают, а не заставляют висеть пол часа на линии.

Эффективная коммуникация – это видимый знак с названием улицы и номером дома. А у нас даже на тысячеквартирных домах-гигантах вешают на углах таблички старинного образца без подсветки.