Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Города должны иметь право сами устанавливать размеры штрафов

Представьте себе, что хулиган или вандал сломал новый пешеходный мост в Киеве. Архитектор и мэр города признали, что это возможно. Знаете, что ему за это будет, если поймают? А будет ему штраф за нарушение норм и правил в сфере благоустройства, который составляет для граждан от 340 до 1360 грн. Даже если он мост вдребезги разнесет, правда, без жертв и травм.

На минуточку, хулиган может сломать новый пешеходный мост, построенный за 400 миллионов, и наказан он будет таким вот небольшим штрафом. Конечно, с него можно вытребовать возмещение ущерба, но это должно проходить по суду. Суд дело длинное, решение по такому делу будет принято через несколько лет. За это время городские власти починят все за счет городского бюджета, со временем забыв о материальных претензиях к хулигану. И хулиган или будет оправдан, или присужден к выплате небольшой суммы в виде взимания 25% от его мизерной зарплаты.

Это пример гипотетический, но в нашей стране, а особенно в городах, на каждом шагу масса подобных примеров. Везде что-то разбито, разломано, разбросано. Что-то воняет, мусор валяется месяцами. Вандалы и хулиганы наносят ущерб городскому хозяйству, домам, дворам, улицам. Да что вандалы, обычные законопослушные граждане клеят где попало объявления, мусор бросают повсюду, машинами портят газоны под домом…

За все, что я перечислил, есть наказания. Все это описано в Кодексе об административных правонарушениях. Как правило, штраф от 340 до 1360 гривен. Все штрафы исчисляются в производной от так называемого "необлагаемых налогом минимума" – величины, которая составляет 17 гривен и не менялась очень давно.

Вас пугают такие штрафы? Конечно, нет. Вы когда-то выдели или слышали лично о том, что некто оштрафован за подобное? Вряд ли – кто из полицейских станет возится с административным штрафом в 340 грн?

Вот и получается, что нет наказания для вандалов. Даже для наркоторговцев. Я имею в виде тех, которые уродуют стены домов адресами месенджеров, где можно заказать наркотик. Ситуация с открытой рекламой наркотиков настолько вопиюща, что в Верховной Раде недавно даже зарегистрирован отдельный законопроект, усиливающий ответственность за подобное вплоть до семи лет тюрьмы. Но парламент принимает решения очень долго и сложно, иногда годы. И все это время вандалы, наркоторговцы, уродующие стены домов, будут чувствовать себя свободно и бесстрашно. Их "шалости" за 340 грн штрафа никого из ответственных лиц, полиции, не интересуют.

Но что делать?

Один из рецептов таков – предоставить местным органам власти право устанавливать свои штрафы за административные правонарушения. Они хорошо знают, что именно в их городе или селе находится в зоне риска. И, главное, могут оперативно и эффективно отреагировать. Если это реклама наркотиков – тут же утвердить штраф в 50 тысяч грн. За возможность выписать такой штраф полицейские или муниципальные контролеры будут сутками ловить злоумышленников.

Надо, чтобы власти имели возможность оперативно принимать решение об идентификации правонарушения и строгости наказании. Ведь та же реклама наркотиков на торцах домов сейчас согласно закона определяется как просто нарушение благоустройства со штрафом в 340 грн. А его надо определить, как не просто бытовой вандализм, а именно как особо опасное явление и именно за это карать на порядок строже. Если деньками, то не 340 грн, а 30 тысяч. А то и по уголовному кодексу, где уже предусматривается тюрьма.

Но как минимум, надо, чтобы штрафы были ощутимы и для того, кто их теряет, и для того, кто ловит нарушителей. Почему полиция с энтузиазмом ловит пьяных водителей? Потому что там можно на штраф в 40 тысяч раскрутить. Я даже не намекаю на поле для взятки. Просто это солидная работа, над которой стоит повозиться, а не копеечные штрафы.

Копеечные штрафы за незначительные нарушения тоже важны, но собираться они должны легко, почти автоматически. Что тоже надо смело отдавать на усмотрение местных властей.

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