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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Ходите рядом сбоку…

мнение
Сегодня, 09:45

Как-то раз в Черкассах меня остановил милиционер. А Черкассы, кто знает, построены квадратно-гнездовым методом: проложена сеть параллельных и перпендикулярных улиц. Мне надо было перейти перекресток. Пусто, машин нет, и я двинулся кратчайшим путем по диагонали. Милиционер меня заметил, и завернул. "В чем дело?", – интересуюсь. Он мне указывает на зебру и отвечает: "Не нарушайте, гражданин, двигайтесь по переходу". То есть, я должен был под прямым углом пересечь две улицы. На абсолютно пустом и не очень большом перекрестке. Я вступил в спор, пытаясь уповать на логику, но спор проиграл, и упрятав поглубже свои логику и гордость, прошагал по зебре.

После я не раз вспоминал этот случай в Черкассах, бывая в разных городах мира. Везде пешеходные переходы расчерчены так, как это удобно: хоть под прямым углом, хоть под острым, хоть по диагонали. А у нас – только под прямым углом к проезжей части.

Об этом я снова вспомнил, когда на днях увидел информацию от замминистра регионального развития и строительства Парцхаладзе о том, что изучается возможность разрешить рисовать на дорогах диагональные пешеходные переходы. То есть, чиновники недавно узнали, что такое возможно, но еще сомневаются. Еще бы, ведь если в Черкассах все начнут перекрестки по диагонали переходить, это какой беспорядок возникнет! Рухнут устои нашего общества!

Я часто бываю потрясен догматичностью наших порядков и мышления.

Продолжим тему переходов, дорожек, улиц, тротуаров. Есть документ, называющийся "ДБН" – Державні будівельні норми. Там прописано, как надо все строить, каких норм придерживаться. Я не специалист в строительстве, и спорить о ценности и необходимость самого документа не стану – не компетентен. Но я твердо уверен, что нам надо чаще включать логику и руководствоваться здравым смыслом и удобством. А еще иностранным опытом.

Недавно мы прорабатывали схему безопасного движения детей около школы. Для этого требовалось нарисовать переход-зебру, расширить тротуар и немного передвинуть забор. Все это можно было сделать быстро и дешево. Специалисты изучили задачу на местности. Никаких помех, возражений не возникло. Несколько дней работы – и проблема была бы решена. Дети бы безопасно проходили к школе.

Но! Тут же стало выясняться, что переход-зебру нарисовать нельзя по причине его диагонального расположения, что не разрешено ДБН. Расширить тротуар на полметра за счет газона тоже нельзя, потому что тротуар в этом месте по ДБН должен быть 0,75 метров (как сейчас) или 1,5 метров, если двойной. А 1,1 метра, как было бы удобно всем – нельзя. Нет такого в ДБН. И забор сдвинуть нельзя, потому что он отмечен в технической документации школы, а она еще не утверждена, да и вообще, тогда надо переделывать и пересогласовывать весь проект, а это займет много лет.

А, главное, все эти изменения оказались невозможны из-за того, что надо было их реализовывать во внутримикрорайонном пространстве, где было несколько "балансодержателей" и выяснить границы их ответственности практически невозможно. А кое-где ответственного за территорию нет вообще…

Казалось бы, какая мелкая тема – возможность функционально и удобно нарисовать зебру пешеходного перехода: хоть перпендикулярно, хоть по диагонали. Но именно такие решения в своей массе и определяют уровень комфорта, развития и удобства города и страны.

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Тег переход, зебра, ляшенко, Игорь Ляшенко
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