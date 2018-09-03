Как избавить Киев от пыли и грязи?

В августе киевляне поразились потопам в центре города. Киеву такие потопы не свойственны. Город находится в умеренном климате, погода у нас не знает серьезных катаклизмов. На город не сходят селевые потоки и его не накрывают пыльные бури. А тут просто прошел сильный дождь – и такой потоп. Теперь горожане с тревогой ждут осенних ливней и гроз.

Эксперты в основном указывают на проблемы с ливневой канализацией. Что она забита мусором и, возможно, местами совсем не функционирует.

Я склонен согласиться с этим. В Киеве очень много пыли, грязи, мусора, которые забивают ливневку. В нормальном городе такого быть не должно. Город вообще не должен производить пыль и грязь. Город должен быть чистым. Его надо убирать.

Вы обращали внимание на то, как после дождя машины на стоянках покрываются пыльными разводами? А как часто приходится вытирать пыль в доме? И вы понимаете, что пыль носится в воздухе, мы ею дышим? Вы видите обочины киевских улиц, которые сплошь засыпаны песком и пылью? А вы знаете, что в городах США и Европы нет пыли и грязи? Там редко моют машины, там не протирают тряпочкой сервант еженедельно, даже туфли редко чистят.

Надо сделать так, чтобы в Киеве не было пыли и грязи. Городу нужна комплексная программа борьбы с пылью-грязью. Это не сложно. Примерно то же, как мы поддерживаем чистоту в квартире или во дворе частного дома.

Вот ряд простых мер, которые дадут нужный эффект.

Регулярная уборка пыли и грязи с дорог и тротуаров. Подметание обочин и мытье дорожного полотна. Не хватает техники – закупить. Не достаточно уборщиков – нанять пару тысяч человек. Деньги у города есть. Асфальтирование всех участков, которые сейчас посыпаны гравием, или где есть открытый грунт. Например, автостоянки на окраинных массивах почти все такие. Придется их хозяевам раскошелиться на асфальт. Полный запрет и грозное наказание за заезд авто на открытый грунт. Даже если это не газон. Машина в городе может передвигаться только по асфальту. Особенно во дворах домов и внутри микрорайонов. Машина, заехавшая на грунт – главный производитель пыли в городе. Всю открытую землю необходимо засеять травой. И ухаживать за ней. Косить и поливать. Сейчас полива практически нет, а косить наши коммунальщики не умеют. Необходим особый бдительный контроль за выезд грузовиков со строек с грязными колесами и большой штраф за это. Перед зимой надо перенять у немецких или шведских специалистов их технологии посыпки улиц, чтобы они не пачкались, и посыпать так же.

Я думаю, пару лет таких мер – и пыли-грязи в Киеве мы не увидим. Правда, для этого надо иметь волю, чтобы навести в городе чистоту. И проявить решимость в первую очередь в отношении регулировки движения и парковки машин. Например, обочины у нас не убирают, ссылаясь на припаркованные машины. За чистотой колес выезжающих со стройки грузовиков никто не следит. Легковушки без боязни занимают участки вытоптанных газонов вокруг жилых домов и офисных зданий.

В этом деле стоит перенять опыт европейских и американских городов. Там за чистотой автомобилей и их колес следят весьма строго. А время уборки улицы известно заранее, и в это время автовладельцы вынуждены отгонять машины с убираемой улицы. И никто там не истерит: а куда же, мол, я ее дену. Есть даже примеры, когда в тот час, что убирается улица, автомобилист просто ездит по окрестностям в ожидании конца уборки.

Даже самые строгие меры и ограничения, думается, стоят того, чтобы жить в чистом городе. Да и уберечься от бессмысленных потопов.