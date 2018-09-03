Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

Как избавить Киев от пыли и грязи?

мнения

Сегодня, 10:54

В августе киевляне поразились потопам в центре города. Киеву такие потопы не свойственны. Город находится в умеренном климате, погода у нас не знает серьезных катаклизмов. На город не сходят селевые потоки и его не накрывают пыльные бури. А тут просто прошел сильный дождь – и такой потоп. Теперь горожане с тревогой ждут осенних ливней и гроз.

Эксперты в основном указывают на проблемы с ливневой канализацией. Что она забита мусором и, возможно, местами совсем не функционирует.

Я склонен согласиться с этим. В Киеве очень много пыли, грязи, мусора, которые забивают ливневку. В нормальном городе такого быть не должно. Город вообще не должен производить пыль и грязь. Город должен быть чистым. Его надо убирать.

Вы обращали внимание на то, как после дождя машины на стоянках покрываются пыльными разводами? А как часто приходится вытирать пыль в доме? И вы понимаете, что пыль носится в воздухе, мы ею дышим? Вы видите обочины киевских улиц, которые сплошь засыпаны песком и пылью? А вы знаете, что в городах США и Европы нет пыли и грязи? Там редко моют машины, там не протирают тряпочкой сервант еженедельно, даже туфли редко чистят.

Надо сделать так, чтобы в Киеве не было пыли и грязи. Городу нужна комплексная программа борьбы с пылью-грязью. Это не сложно. Примерно то же, как мы поддерживаем чистоту в квартире или во дворе частного дома.

Вот ряд простых мер, которые дадут нужный эффект.

  1. Регулярная уборка пыли и грязи с дорог и тротуаров. Подметание обочин и мытье дорожного полотна. Не хватает техники – закупить. Не достаточно уборщиков – нанять пару тысяч человек. Деньги у города есть.
  2. Асфальтирование всех участков, которые сейчас посыпаны гравием, или где есть открытый грунт. Например, автостоянки на окраинных массивах почти все такие. Придется их хозяевам раскошелиться на асфальт.
  3. Полный запрет и грозное наказание за заезд авто на открытый грунт. Даже если это не газон. Машина в городе может передвигаться только по асфальту. Особенно во дворах домов и внутри микрорайонов. Машина, заехавшая на грунт – главный производитель пыли в городе.
  4. Всю открытую землю необходимо засеять травой. И ухаживать за ней. Косить и поливать. Сейчас полива практически нет, а косить наши коммунальщики не умеют.
  5. Необходим особый бдительный контроль за выезд грузовиков со строек с грязными колесами и большой штраф за это.
  6. Перед зимой надо перенять у немецких или шведских специалистов их технологии посыпки улиц, чтобы они не пачкались, и посыпать так же.

Я думаю, пару лет таких мер – и пыли-грязи в Киеве мы не увидим. Правда, для этого надо иметь волю, чтобы навести в городе чистоту. И проявить решимость в первую очередь в отношении регулировки движения и парковки машин. Например, обочины у нас не убирают, ссылаясь на припаркованные машины. За чистотой колес выезжающих со стройки грузовиков никто не следит. Легковушки без боязни занимают участки вытоптанных газонов вокруг жилых домов и офисных зданий.

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В этом деле стоит перенять опыт европейских и американских городов. Там за чистотой автомобилей и их колес следят весьма строго. А время уборки улицы известно заранее, и в это время автовладельцы вынуждены отгонять машины с убираемой улицы. И никто там не истерит: а куда же, мол, я ее дену. Есть даже примеры, когда в тот час, что убирается улица, автомобилист просто ездит по окрестностям в ожидании конца уборки.

Даже самые строгие меры и ограничения, думается, стоят того, чтобы жить в чистом городе. Да и уберечься от бессмысленных потопов.
Киев, ляшенко, пыль, грязь, Игорь Ляшенко
Источник:

"Сегодня"

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