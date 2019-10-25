Какой должна быть коммуникация киевских властей с горожанами

У киевских городских властей огромная проблема с коммуникацией. Город с горожанами не общается. Бравурные реляции Виталия Кличко в Facebook и газета "Кличко-мэр", раскладываемая по почтовым ящикам, коммуникацией "власть-горожане" не является.

А что же является? Вот что.

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Расписание движения общественного транспорта на остановках и в интернете. Включая маршрутки, которые власти общественным транспортом не считают.

Информационные щиты на каждой стройке, каждой зоне ремонта. Никакие работы не могут начаться, пока не стоит большой хорошо читаемый щит с интересующей людей информацией.

Разметка на дорогах. Да, те самые белые линии разной формы. Это именно важнейшая часть коммуникации города с жителями. Город рассказывает, где и как можно ездить, а где нельзя.

Адресные таблички на домах и других строениях. Хорошо видимые, ночью освещенные. Ведь даже обнаружив с помощью навигатора в телефоне примерно нужный дом, люди подолгу выискивают его адресную табличку, чтобы убедиться, правильно ли они дошли.

Расписание вывоза мусора, уборки улиц и тротуаров.

Информация, как и где можно и где нельзя парковать машину возле домов во дворах, на обочинах. А также, информация, где находится ближайшая охраняемая стоянка.

Понятные, бесспорные и информативные платежки за коммунальные услуги. Легкая коммуникация с поставщиками коммунальных услуг.

Знакомство людей со своим участковым инспектором полиции; понимание, к какому врачу и куда обращаться в случае болезни.

Полный спектр правовой, консультационной, в некоторых случаях финансовой помощи гражданам в управлении их жилым домом: создание ОСББ, обслуживание, правовые аспекты функционирования.

Разъяснение горожанам их прав на пользование общественными туалетами (в том числе теми, которые в магазинах и ресторанах).

Разъяснение прав на бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте (проезд в маршрутке для льготников – серьезное испытание).

Создание для горожан и гостей города туристических маршрутов, их внятная маркировка.

Предупреждение о том, какие опасности могут поджидать на улицах города: грабители, карманники, жулики, шулеры и методы шулерства. Разъяснения, как не стать жертвой преступления, как себя вести и как коммуницировать с полицией. Например, на киевском вокзале, в привокзальном общественном транспорте, на прилегающих улицах, – всюду должны быть громкие, яркие объявления: "Внимание, здесь грабят!". Надо не притворяться, что все хорошо, а кричать, что все плохо! Это принесет реальную пользу людям – они не будут зевать, а перевернут рюкзак со спины на грудь.

Это далеко не полный список того, что городские власти должны говорить киевлянам. Выполнение каждого из этих пунктов приносит реальную пользу реальным людям. И что важно, их реализация не самое затратное, на что идут деньги городского бюджета. Мы все понимаем, что делать, асфальтировать дорогу намного дороже, чем рисовать на ней полоски разметки. Тем не менее, на асфальтирование денег не жалеют, а на разметку жалеют. В результате киевляне получают неинформативную и даже опасную дорогу.

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