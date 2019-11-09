Киевские заторы – городские власти не видят решения

Утро. На въезде в Киев у обочины вереницы фур. Городские власти запретили заезжать им в Киев утром и вечером, чтобы не усугублять пробки на мостах и дорогах. Толку от этого не много – утренние заторы на мостах меньше не стали. Вечерние стали еще больше, потому что хуже видимость: темно и моросят дожди.

А я стою в пробке и вспоминаю историю борьбы городских властей с ветряными мельницами растущей автомобилизации.

Довольно долго Киев не знал проблемы тянучек, пробок и заторов. Хотя в 1990-е годы и росло число машин в городе, но широкие городские улицы до поры до времени вмещали все авто. Никому не мешало и паркование у обочин. Практически везде в центре можно было быстро найти место для парковки: иногда платное, где шустрые парковщики помогут с заездом-выездом, но чаще просто свободное бесплатное место. Также были места возле офисов, жилых домов, магазинов. В эти годы я вообще не пользовался общественным транспортом. Время в дороге до любой точки в городе можно было предсказать с точностью до нескольких минут и без навигатора. Если я выезжал на деловую встречу и обещал быть через 20 минут, хотя ехать надо было с окраины в центр, то именно так и происходило.

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С начала 2000-х ситуация на дорогах Киева начала усложняться. На мостах появились утренние и вечерние заторы. Сначала кратковременные, потом все более длительные. Ради парковок в центре водители принялись заезжать на тротуары. Автомобилизация стала расти ускоренными темпами – с 2003 года увеличились у людей зарплаты, а, главное, заработали легкие и недорогие схемы кредитования покупки авто. Пару лет такого "повышения благосостояния народа" и Киев замер в пробках. Широкие городские улицы стали не благом, а наказанием, потому что на них выехало и припарковалось машин больше, чем они могли вместить физически.

Городские власти к этому оказались не готовы. Они полностью пустили ситуацию на самотек. Что мы получили?

Ежедневные утренние и вечерние пробки в час пик практически по всему городу. А позже и днем. Автомобилисты превратили весь центр города в парковку, включая тротуары и зеленые зоны. Общественный транспорт не стал альтернативой личному автомобилю, поскольку был отдан на откуп неорганизованным частникам (маршруточникам), которые сплели в Киеве густую, но низкокачественную и медленную транспортную сеть. Метро не развивалось, а имеющиеся три линии перестали справляться с увеличивающимся наплывом пассажиров. Машины заполонили обочины улиц, а, главное, дворы жилых многоэтажек, резко ухудшив качество жизни.

Пятнадцать лет этой проблеме. Что предпринималось властями для ее решения? Почти ничего.

Попытались построить мост и линию метро на крупнейший киевский жилмассив Троещину. Строят все 15 лет. Ничего не получилось, завели ситуацию в технологический тупик. Выделили отдельные полосы для маршрутного пассажирского транспорта. Но только на отдельных участках, поэтому нужного эффекта в виде движения общественного транспорта по графику достичь не удалось. Строили планы большой окружной дороги, чтобы пустить транзитный транспорт мимо Киева, но дальше схем и проектов дело не пошло. Пробовали ситуативно ограничить заезд грузовиков при температуре свыше + 27 летом, чтобы не разрушалось полотно дороги. Никто не слушался, все ехали, как хотели. Формально создали, но в итоге потерпели фиаско с муниципальной парковочной службой. Хоть и ввели нужные изменения в административный кодекс, позволяющий штрафовать за стоянку в запрещенном месте без присутствия водителя. Проводимые иногда рейды по эвакуации нескольких машин в день никого не пугают и водителями в массе своей не замечены.

Очередной виток фантазии привел к идее не пускать в город днем грузовики. Несколько дней ее реализации эффекта по разгрузке дорог не показали. Зато, наверняка дали отрицательный эффект для бизнеса в виде удорожания и усложнения логистики.

Городские власти в тупике. Они не имеют нужных профессиональных знаний по управлению транспортными потоками в городе. Они не умеют использовать имеющуюся систему стимулов и наказаний для водителей. Они не имеют никакого стратегического видения решения проблемы передвижения в городе. А ситуация только ухудшается. Нынешняя зима, если будет хоть немного снежной, принесет Киеву дорожно-транспортный апокалипсис. И мы все – заложники этой ситуации.

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