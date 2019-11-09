Киевские заторы – городские власти не видят решения

Утро. На въезде в Киев у обочины вереницы фур. Городские власти запретили заезжать им в Киев утром и вечером, чтобы не усугублять пробки на мостах и дорогах. Толку от этого не много – утренние заторы на мостах меньше не стали. Вечерние стали еще больше, потому что хуже видимость: темно и моросят дожди.
А я стою в пробке и вспоминаю историю борьбы городских властей с ветряными мельницами растущей автомобилизации.
Довольно долго Киев не знал проблемы тянучек, пробок и заторов. Хотя в 1990-е годы и росло число машин в городе, но широкие городские улицы до поры до времени вмещали все авто. Никому не мешало и паркование у обочин. Практически везде в центре можно было быстро найти место для парковки: иногда платное, где шустрые парковщики помогут с заездом-выездом, но чаще просто свободное бесплатное место. Также были места возле офисов, жилых домов, магазинов. В эти годы я вообще не пользовался общественным транспортом. Время в дороге до любой точки в городе можно было предсказать с точностью до нескольких минут и без навигатора. Если я выезжал на деловую встречу и обещал быть через 20 минут, хотя ехать надо было с окраины в центр, то именно так и происходило.
С начала 2000-х ситуация на дорогах Киева начала усложняться. На мостах появились утренние и вечерние заторы. Сначала кратковременные, потом все более длительные. Ради парковок в центре водители принялись заезжать на тротуары. Автомобилизация стала расти ускоренными темпами – с 2003 года увеличились у людей зарплаты, а, главное, заработали легкие и недорогие схемы кредитования покупки авто. Пару лет такого "повышения благосостояния народа" и Киев замер в пробках. Широкие городские улицы стали не благом, а наказанием, потому что на них выехало и припарковалось машин больше, чем они могли вместить физически.
Городские власти к этому оказались не готовы. Они полностью пустили ситуацию на самотек. Что мы получили?
В трендеСоскучился за женой и не дали кредит: почему осужденные за ложное минирование звонили "102"
- Ежедневные утренние и вечерние пробки в час пик практически по всему городу. А позже и днем.
- Автомобилисты превратили весь центр города в парковку, включая тротуары и зеленые зоны.
- Общественный транспорт не стал альтернативой личному автомобилю, поскольку был отдан на откуп неорганизованным частникам (маршруточникам), которые сплели в Киеве густую, но низкокачественную и медленную транспортную сеть.
- Метро не развивалось, а имеющиеся три линии перестали справляться с увеличивающимся наплывом пассажиров.
- Машины заполонили обочины улиц, а, главное, дворы жилых многоэтажек, резко ухудшив качество жизни.
Пятнадцать лет этой проблеме. Что предпринималось властями для ее решения? Почти ничего.
- Попытались построить мост и линию метро на крупнейший киевский жилмассив Троещину. Строят все 15 лет. Ничего не получилось, завели ситуацию в технологический тупик.
- Выделили отдельные полосы для маршрутного пассажирского транспорта. Но только на отдельных участках, поэтому нужного эффекта в виде движения общественного транспорта по графику достичь не удалось.
- Строили планы большой окружной дороги, чтобы пустить транзитный транспорт мимо Киева, но дальше схем и проектов дело не пошло.
- Пробовали ситуативно ограничить заезд грузовиков при температуре свыше + 27 летом, чтобы не разрушалось полотно дороги. Никто не слушался, все ехали, как хотели.
- Формально создали, но в итоге потерпели фиаско с муниципальной парковочной службой. Хоть и ввели нужные изменения в административный кодекс, позволяющий штрафовать за стоянку в запрещенном месте без присутствия водителя. Проводимые иногда рейды по эвакуации нескольких машин в день никого не пугают и водителями в массе своей не замечены.
Очередной виток фантазии привел к идее не пускать в город днем грузовики. Несколько дней ее реализации эффекта по разгрузке дорог не показали. Зато, наверняка дали отрицательный эффект для бизнеса в виде удорожания и усложнения логистики.
Городские власти в тупике. Они не имеют нужных профессиональных знаний по управлению транспортными потоками в городе. Они не умеют использовать имеющуюся систему стимулов и наказаний для водителей. Они не имеют никакого стратегического видения решения проблемы передвижения в городе. А ситуация только ухудшается. Нынешняя зима, если будет хоть немного снежной, принесет Киеву дорожно-транспортный апокалипсис. И мы все – заложники этой ситуации.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк