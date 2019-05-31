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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Киеву понравился пешеходный мост. Строим еще

мнение
31 мая, 08:29

Хороший мост в Киеве через Владимирский спуск построили. Я впервые на много лет оказался возле памятника Святому Владимиру. Не люблю я по горкам ходить, поэтому и не спускался к нему давно. Виды красивые и сам мост архитектурно красивый. А то, что конструктивно не дали нужного качества со стеклянными вставками, так это дело поправимое. Ну, не умеем мы применять сложные инженерные решения, школа утрачена. Были у нас знаменитые мостостроители: Патон, Баренбойм, – нет таких сейчас. Кто знает инженера нового пешеходного моста? Но все под контролем. Я был рано утром возле моста, встретил там одного из замов мэра – тот внимательно изучал некачественную установку стеклянных вставок и давал по телефону какие-то распоряжения. 

В общем, мост имеет успех у людей. Настолько, что можно сделать однозначный вывод – столица нуждается в организованных современных прогулочных пространствах. В Киеве живет более 3 миллионов человек, сотни тысяч туристов и приезжих. Они все хотят гулять в центре.

А раз так, давайте не останавливаться на достигнутом. Посмотрим еще шире на развитие Киева. Например, предложим киевскому голове Кличко построить еще один пешеходный мост. Проложить его по самым высоким уровням киевских холмов: от того места, где сейчас музей воды, – до Михайловской площади. Мост будет длинный, высокий. Он вообще поразит воображение. С него мы будем любоваться Крещатиком. А, главное, появится возможность для абсолютно безбарьерного прогулочного пространства огромной длины, невероятной красоты и разнообразия.

Киевляне могут себе представить маршрут, а жители других городов страны пока вообразить, а со временем насладиться туристическими возможностями по приезду в столицу.

Начинается такое пространство возле Музея Второй мировой (огромной Родины-матери), пролегает мимо Лавры, по парку Славы (монумент и музей Голодомора, обелиск и вечный огонь, невероятные виды на левый берег), далее по широкому тротуару вдоль улицы Ивана Мазепы, переходит в Мариинский парк. Там тенистые аллеи, здание Верховной Рады, Мариинский дворец, смотровые площадки, открытая сцена, стадион, романтичный парковый мост, театр, музей. А дальше путь пролег бы по предлагаемому мосту и вывел на Владимирскую горку со стороны Михайловской площади. И ведь там пешеходный маршрут продолжается! По улице Десятинной до верха Андреевского спуска, где можно спуститься на Подол на Контрактовую площадь, а можно продолжить путь по пейзажной аллее до Львовской площади.

Это получается невероятный прогулочный маршрут длинной 6-7 километров, проложенный в центре города. Ровный, удобный для всех. Да такое чудо надо поискать в других миллионных столицах! Конечно, надо поработать немного. Навести порядок с проходом вдоль Лавры и Мистецького арсенала. Там сейчас очень неаккуратно обстоят дела с тротуаром и его эксплуатацией. Еще в некоторых местах надо модернизировать маршрут, предложить сервисы туристам, на тротуарах ул. Мазепы организовать фуд-стрит.

И вот этот второй пешеходный мост стал бы еще одной крутейшей фишкой туристического Киева.

Город нуждается в таких объектах. Как бы дорого они не стоили. А современные технологии позволяют сейчас быстро сооружать конструкции любой сложности и конфигурации. Первый мост удался, давайте построим еще один!

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Тег Киев, мост, ляшенко, пешеходный мост
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