Кто поможет алко-, наркозависимым и их родным? Власти проблемы не замечают

Каждый киевлянин, проходя по Бессарабке, морщит нос и отводит взгляд. Последние несколько лет это место опустившихся, бездомных, асоциальных личностей, алкоголиков. Да и в других районах Киева, хоть центральных, хоть окраинных, бомжей хватает. Пусть не обязательно бомжей, а просто спившихся, теряющих от пороков человеческий облик, граждан.

Это проблема. Наше государство, городские власти банально не знают, что с ними делать. В стадии белой горячки или в угрожающей жизни ситуации скорая помощь отвезет в психиатрическую клинику на Кирилловскую. Там человека в короткий срок поставят на ноги и – до свидания, обратно туда, где жил: на улицу, в притон или домой изводить алкоголизмом и побоями мать-старушку.

Недавно украинский омбудсмен (уполномоченный ВР по правам человека) Людмила Денисова обеспокоилась правами некоторых граждан и при содействии полиции разогнали центр реабилитации алко- и наркозависимых в Броварах под Киевом. Повод – удерживание людей без их согласия. А это Уголовный кодекс, Статья 146 "Незаконное лишение свободы" – до 5 лет. Центр негосударственный, при религиозной организации. И там, действительно, на реабилитации находились зависимые люди. Конечно, силой их там не держали, но полной свободы не давали, – такова специфика реабилитации от зависимости. В итоге акции люди, ради которых "старались" омбудсмен с полицией, вернулись на Бессарабку, в притоны, а большей частью домой, в семьи, в квартиры, где уже не осталось ничего ценного. И случаи полицейского разгона частных и религиозных ребцентров – не редкость.

Почитал я эту новость и огорчился. Я немного наслышан о подобных реабилитационных центрах. И наслышан о проблемах, которые эти центры решают.

У меня есть дальний родственник. Пьющий. Алкоголик. Зависим до такой степени, что выносит на продажу вещи из дома. Любую ерунду тащит, лишь бы ее можно было на деньги или спиртное обменять. Его мама буквально не может выйти из дому – имущество сторожит. И плачет, и жалуется, и не знает, что делать. Ведь сын, да и не агрессивный, мог бы нормально жить и работать… 50 лет человеку, а маме за 70. И стоит ей отвернуться, как сынок уже что-то тащит из дому и уходит в поисках водки. Несколько раз мой неблагополучный родственник бывал в реабилитационных центрах. Не совсем добровольно. Когда становилось особенно тяжело, его туда мама отвозила, платила и оставляла. Он там проводил какое-то время без алкоголя, но в итоге уходил, снова пил, возвращался домой терроризировать своим поведением немолодую маму. Но те недели, которые сынок пребывал в ребцентре, для его мамы были просто отпуском в беспросветном быте совместной жизни с алкоголиком.

У меня есть знакомый. Не алкоголик. 30 лет. Но не может найти себя в жизни. На работе не удерживается. Семьи не сложилось. Своего жилья нет: то в хостелах живет, то кто-то приютит, то вообще остается на улице, бомжует. В особо сложные периоды оказывается в реабилитационных центрах. Добровольно, бесплатно. Там есть крыша над головой, еда, какая-то работа.

Это огромная проблема для многих тысяч семей – неблагополучные родственники: алкоголики, наркоманы, просто с асоциальным поведением. Независимо от статуса, возраста, места жительства. Они фактически издеваются над родственниками, не дают им жить, обирают до нитки, разрушают до основания быт… И ничего невозможно с этим поделать. Пороки перешли в стадию болезни, что требует профессионального лечения, реабилитации.

Но нет этого в стране. Государство и местные власти фактически от проблемы устранилось. Они не помогают решить проблему зависимых и бездомных, часть из которых мы видим, а большая часть просто прячется от глаз людских. Они не помогают решить проблему людей, страдающих от домашнего психологического и физического насилия. А в тех случаях, когда за дело берутся люди с частным интересом, коммерческим или религиозным, власти оказываются разрушителями, вместо того, чтобы стимулировать и поощрять организацию реабилитационных центров для людей с болезненной зависимостью, где могут помочь недорого и эффективно.