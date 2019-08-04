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Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Кто управляет столицами? Мировой опыт

Сегодня, 08:41

Кто управляет столицами? Мировой опыт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Игорь Ляшенко

Президент хочет уволить Виталия Кличко с должности Председателя Киевской горадминистрации (КГГА). Кличко увольняться не хочет, апеллируя к тому, что он избранный мэр, а его увольнение – угроза местному самоуправлению. Мол, во всех городах и странах избранный мэр управляет городом.

А так ли это? Как управляются мировые столицы?

Оказывается, что есть немало примеров применения особых правил управления столицами государств. И Киев здесь не одинок. Конечно, сейчас городское самоуправление все больше завоевывает свои позиции, но еще не так давно столицы не имели полного самоуправления.

Взглянем на сопоставимые с Киевом столичные города.

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Париж получил право избирать своего мэра только в 1977 году. До этого Париж из-за Парижской коммуны более ста лет был наказан – лишен избранного мэра. Но даже сейчас сохраняются весьма существенные ограничения. Например, муниципальная полиция подчиняется государственным полицейским властям, а не собственно мэру Парижа.

Лондон избирает мэра с 2000 года. До этого город управлялся каждым из многочисленных районов в отдельности. Сантьяго (столица Чили) до сих пор не является единым городом и не имеет единого органа власти, а состоит из нескольких десятков слившихся в единую агломерацию городов.

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В столица США Вашингтоне есть свой мэр и совет. Тем не менее, высшая власть в городе принадлежит Конгрессу, который уполномочен отменять любые решения городских властей. И это прописано не где-нибудь, а в Конституции США. Хотя надо сказать, что на практике Конгресс в дела вашингтонского самоуправления не вмешивается. При том, что Вашингтон далеко не является идеалом городского хозяйства и управления.

То есть, на этих примерах уже видно, что, во-первых, городское самоуправление в столицах еще недавно имело, а кое-где имеет до сих пор, разные ограничения. И это вовсе не влияло негативно на развитие городов, функционирование городских служб. Конечно, сейчас в тренде предоставление больших прав самоуправления – в столицах избираются мэры, советы, сформированы низовые, районные уровни. Но, тем не менее, наличие определенных ограничений тоже есть. 

Дуализм руководящей должности в Киеве (одновременно и местная, и государственная), скажем так, несколько странно выглядит даже на фоне мирового разнообразия. В мировой практике, как правило, что-то одно. Есть или назначенный префект, или избранный мэр.

Надо сказать еще и о том, что в мире понятие "местное самоуправление" в основном ассоциируется не с избранием мэра (Головы), а с избранием Совета (Рады). Именно у Совета находятся основные рычаги управления: решение вопросов с собственностью и деньгами (бюджет). Все остальное – производные от этих понятий. И хоть назначенный, хоть избранный руководитель исполнительной власти, всего лишь расходуют деньги согласно принятым Советом статьям. Кстати, во многих городах Советы сами избирают мэра, который и становится руководителем исполнительной власти.

Городские Советы тоже бывают разные. Многие у нас говорят, что для Киева 120 депутатов много. Но мировой опыт совершенно разный. Есть городские Советы из двух-трех десятков депутатов (Москва, города США), а есть более сотни – Париж, наш Киев. Но практически везде есть более низкие уровни самоуправления, районы (по нашей терминологии) со своими Советами и даже мэрами. 

Есть еще довольно распространенная практика найма на работу "городского управляющего". В Северной Америке так делают – назначают сити-менеджеров. Это не политики, а профессионалы, специалисты по городскому управлению. Они занимаются всей текущей деятельностью. А мэр и Совет занимаются стратегическими планами, бюджетом, собственностью, церемониалом (перерезают ленточки), внешними сношениями.

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Киев мэр ляшенко самоуправление

Источник: Сегодня

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