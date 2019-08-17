Мафия и дороги

Посмотрел итальянский фильм 60-х годов. Сюжет таков: Сицилия. Небольшой старинный городок. Возле города идет активное строительство автострады, в данном случае длинного и высокого виадука. Произошло двойное убийство – убиты обычные рабочие из местных жителей.

Расследовать приезжает капитан с севера, ибо местные карабинеры мало компетентны и коррумпированы. Незаангажированный капитан быстро выясняет, что дорога строится под контролем местной мафии, а главный мафиозо – всеми уважаемый в городе человек, без личного решения которого не выдается ни один подряд. Естественно, за взятки и откаты. Убитые рабочие стали, по сути, жертвами случая, узнав, что на стройку везут более дешевый цемент в мешках вместо заказанного дорогого цемента в емкостях.

На протяжении фильма капитан ищет возможность арестовать мафиозо, даже садит его на несколько дней в тюрьму, но суд мафиозо выпускает. Статус-кво сохраняется: мафиозо в окружении подручных контролирует ситуацию в городе, капитан уезжает к себе на север, а дорога строится дальше.

У меня вопрос:

Почему в Италии брали взятки, давали откаты, экономили на материалах, все контролировала мафия, но при этом они по всей стране построили образцовые сложнейшие автострады, которые многие считают лучшими в мире?

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И почему в Украине берут взятки, дают откаты, экономят на материалах, все контролирует мафия, но при этом мы не в состоянии построить на ровной местности даже простейшую дорогу без ям, колдобин, колейности, способную прослужить дольше одного сезона?

Ход мысли ведет к следующим вопросам. Если мы сами (госструктуры Украины) не умеем дать нужное качество строительства, то, может, поручить это тем структурам, которые знают?

Почему в той же Италии, несмотря на коррупцию, все же получилось довольно быстро создать прекрасную дорожную инфраструктуру? Да и не только в Италии, по всей Европе получилось. Более того, в соседней Беларуси, которая 30 лет тому имела дорожную базу, схожую с нашей, за это время смогла создать более-менее приемлемую сеть качественных и ровных дорог, а мы лишь усугубляли ситуацию, пока не довели ее практически до критической. Настолько, что многие города, села, районы, оказываются фактически отрезанными.

Долгое время правительство нас кормило "иностранными инвестициями". Вот, мол, заработает законодательство о концессиях, придут к нам иностранные инвесторы.

Но оказалось – не приходят иностранцы. Почему? Смотрим на европейский опыт, – нигде иностранцы не строили дороги. Везде правительства это делали за свой счет. В той же Италии все их дорожное чудо строилось за государственные деньги, да и сейчас управляется госкомпанией, которая в силу разных соображений может отдавать некоторые участки дорог в концессию частникам. В Испании то же самое. Дороги государственные, но отдельные участки могут управляться частниками. Франция относительно недавно провела приватизацию государственной дорожной компании. Частный бизнес почти нигде не участвует в дорожных проектах с нуля. Очень высок уровень капвложения, высоки риски (в том числе политические из-за длительности проекта).

Тогда что, приглашаем иностранцев на подряд? Пусть за наши деньги строят, дают гарантию. Такие примеры у нас есть. Дорогу из Киева на Житомир строили иностранцы. Нормально построили. Да, это крайне экономически невыгодно – деньги в огромных количествах уходят из страны. Наши работники в таких случаях используются только на самых примитивных ручных работах. В лучшем случае – на самосвалах. Никакую дорожную технику иностранные прорабы или инженеры нашим не доверят.

Но что делать? Ждать еще большего развала дорожной сети? А с этим и торможение экономического роста. На мой взгляд, дороги и коммуникации – это то немногое, на что стоит целенаправленно брать большие кредиты за рубежом и приглашать иностранных подрядчиков, кстати, не только для строительства, но и для эксплуатации. Готовые дороги частный бизнес берет в концессию с удовольствием.

Сами, мы, увы, не справляемся.

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