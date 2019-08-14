Мы не хотим, чтобы в городе воняло мусором и гнилью

Вспоминаю детство золотое. Каждое утро в 7:40 я брал ведро с мусором и шел во двор. В это время приезжала машина для сбора мусора, и сотни детей и мужчин вываливали ведра в кузов мусоровоза. Почему-то вынос мусора был мужским делом. Наверное, потому, что женщины в это время готовили завтрак, после которого дети направлялись в школу, а мужчины – на службу (я жил в военном городке). Вся процедура длилась пять минут, затем машина перемещалась в соседний двор, где ее ждали в 7.45. Сбор и вывоз мусора был отточен буквально до секунды. При этом надо учесть, что мусорных кульков не было, мусор выносили ведрами, которые застилались газетами, чтобы не сильно пачкаться. И было чисто. Нигде не стояли мусорные баки, никакой вони, мусор жителям не докучал. Семья больше одного ведра мусора за сутки не собирала.

Сейчас мусор в основном собирают в кульки, которые выбрасывают в мусоропровод или выносят в стоящие около дома контейнеры. За ними приезжает мусоровоз, опустошает контейнер, переворачивая его в кузов, и едет дальше, оставляя после себя потоки вонючей жижи и вывалившийся на землю мусор.

Все это в зависимости от трудолюбия дворника будет лежать или до следующего утра, или несколько часов. За эти часы весь микрорайон успевает провоняться гнилью. Сейчас жарко - органика гниет быстро. Я уже не говорю об эстетике - грязь машины развозят очень быстро. Да и пешеходу деваться некуда - он на своих подошвах тащит это гнилье в дом.

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Почему так? Почему дома у нас чисто, полы моем, подметаем, а во дворах любуемся переполненными мусорными контейнерами и нюхаем вонь?

Если спросить чиновников, то они ответят, что все в порядке, мусор вывозится по расписанию. Расскажут нам, что за последних полтора года купили 52 мусоровоза, а всего в столице работает 200 автомобилей. Назовут нам всех шестерых подрядчиков, которые в Киеве мусор вывозят. Вот только, скажут, с единственной свалкой проблема – переполнена, а мусоросжигательный завод устарел, и люди несознательные, не торопятся раздельно мусор утилизировать, хотя возле домов выставлено 2,5 тысячи специальных контейнеров…

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А еще скажут, что тарифы на вывоз мусора держат самые низкие, чтобы киевляне не разорились. Действительно, платим мы примерно по 30 гривен в месяц с квартиры - меньше, чем стоит кулек, куда мы мусор собираем.

Давайте же я отвечу от имени всех киевлян, что на самом деле нам надо. Нам не важно, сколько мусоровозов в городе, нам важно, чтобы они не протекали и их хватало для нормальной работы. А этого нет, они все протекают, воняют и пачкают дороги. Нам не важно, сколько контейнеров для сбора пластика установлено. Мы видим, что сейчас явно не хватает самых обычных – абсолютно все переполнены, мусор жильцы складывают кучкой, как баррикаду. А куда им деваться? Нас не особо интересует, куда этот мусор будет вывезен.

Для нас - обычных жителей мегаполиса - мусорная проблема сосредоточена вокруг уличного мусорного бака и мусоровоза во дворе.

Нам даже не особо принципиально платить маленькую цену за вывоз мусора. Мы бы платили и больше. Вот за отопление и воду цена уже зашкаливает, мы жалуемся, но платим по мере возможности и доходов.

Но никто из ответственных лиц в городе нам даже не обещает навести эстетический и экологический порядок с вывозом мусора. Никто нам не говорит: "Киевляне, заплатите чуть больше, и вы не увидите мусорного хаоса и не будете чувствовать вони". Такое впечатление, что городские власти даже не в состоянии сформулировать проблему, которую они должны решить.

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