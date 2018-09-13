"Общественный бюджет" Киева или бюджет ремонтов школ

В Киеве заканчивается голосование за деньги "Общественного бюджета". 150 миллионов гривен выделено – не копейки. Идея состоит в том, что граждане на свое усмотрение готовят определенные общественно важные проекты, а потом те из них, что получат большинство голосов в интернете, будут профинансированы из городского бюджета.

Идея прекрасна и благородна. Она позаимствована Киевом из опыта крупных европейских городов, где она популярна и успешно реализуется. Но кажется, что у нас в Киеве с ее воплощением что-то не то.

Так, мне предлагают проголосовать за проект, предполагающий замену окон на пластиковые в определенных школах. И таких проектов много. Я, конечно, за. Проголосовал бы за замену старых окон во всех школах сразу. Но я не понимаю, при чем тут общественность и общественная инициатива. Ведь школы у нас полностью на бюджетном содержании. Даже с родителей школьников запрещено брать хотя бы копейку на ремонтные работы в школе. А тут вдруг это названо "общественным проектом".

И не только школы в предложенных проектах. Много других проектов касается объектов, финансируемых исключительно по соответствующим бюджетным статьям. Ремонт санузлов в школах, ремонты и реконструкция спортивных площадок при школах, оборудование школьных спортзалов, решение проблем с оборудованием в больницах и поликлиниках, ремонты и оборудование в детских садиках…

Я двумя руками поддерживаю идею "общественного бюджета". Но, кажется, нас, киевскую громаду, мягко говоря, ввели в заблуждение, и под видом общественных проектов чиновники КГГА просто реализуют свои текущие задачи, предусмотренные в других статьях городского бюджета.

То есть, мы вместо гражданской активности получаем ее симулякр. Видимость, по сути, – обман.

Да, формально все по правилам. Есть проект. Есть много голосов – есть победа. Но школьные проекты легко находят голоса, потому что школьное комьюнити организовано. Родители и родственники тысячи или даже полутора тысяч школьников легко набирают нужное количество голосов. Через школьные чаты в месенджерах родители информированы, проагитированы, заинтересованы.

А реально общественные проекты такой организованной поддержки не имеют. Поскольку интерес к ним шире, чем утилитарный ремонт в школе. Ведь в перечне предложенных проектов немало действительно общественных. Как правило, это спортивные площадки на общественной территории, в парках. Это какая-то образовательная, творческая, соревновательная или фестивальная активность. Безусловно, какая-то часть общественно интересных инициатив собирает голоса благодаря активности их авторов, но должны-то ведь все! Не должен "общественный бюджет" подменять собой затраты из других статей городского бюджета. Идея же заключается не в том, чтобы решать бытовые вопросы бюджетных учреждений, а чтобы давать выход инициативе граждан, объединять их по интересам, пробуждать и поддерживать в городе высокий уровень гражданской активности.

Но, увы, уже несколько лет чиновники из Киевской горадминистрации с удовольствием пользуются возможностью сделать за счет "общественности" то, что они должны делать просто в своей повседневной работе.