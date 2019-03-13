Игорь Ляшенко журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Право голоса детям! Почему нет?

Право голоса детям! Почему нет? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg 2019-03-13T08:10:00+02:00 Игорь Ляшенко

Приближаются президентские выборы, и снова огромная часть украинских граждан будет лишена права голосовать на этих выборах. Это люди, которые на день выборов будут младше 18 лет.

Ведь все знают – по нашей Конституции и законам большинства стран голосовать можно с 18 лет. Все считают, что это нормально, так и должно быть. Но почему так? Вот стоят рядом два друга. Одному в день голосования исполнилось 18 лет, и он выбирает своего представителя, а у другого день рождения будет завтра, и его мнение никого не интересует. Иными словами, общество считает, что человек в 17 лет и 364 дня еще неразумный и несознательный, не в состоянии сделать выбор, а вот на следующий день резко становится политически подкованным и способным на ответственное решение.

В избирательном праве остался фактически последний ценз – это возраст. И это очень странный и нелогичный ценз. Например, еще 40-50 лет назад во многих странах голосовать можно было только с 21 года. А сто лет назад женщины вообще не имели избирательного права, и всем казалось это естественным. Сейчас такое же неуважительное отношение к детям и молодежи. Общество не готово их признать своими равноправными членами.

Сейчас кажется странной идея убрать возрастной ценз для голосования. Но вспомним, что раньше нормальными казались имущественный ценз, образовательный, религиозный. Да и сейчас в обществе есть разные возрастные цензы, которые никак не подтверждают необходимость столь жесткого возрастного ограничения именно в вопросе выборов. Голосовать – с 18, а официально работать можно с 14 лет. В тюрьму за убийство можно сеть в 14 лет. За более мелкое преступление – с 16. Замуж можно выходить с 17. Имуществом можно владеть с рождения.

Я провел не одну дискуссию на эту тему. Давайте посмотрим на некоторые аргументы сторонников эйджизма в политике и дадим им ответ.

Ребенок не обладает необходимым уровнем политического сознания. А каков он, этот необходимый уровень? Голосование за гречку – это достаточный уровень? Или поход на митинг за деньги? Или отдать голос за несбыточные обещания? Нет возможности определить границу, когда уровень сознания достаточен, а когда нет. Более того, практика показывает, что уровень этот вообще не зависит от возраста. И в расцвете сил люди часто бывают беспринципными и тупыми. Кто будет голосовать за младенцев – родители? Нет. Избирательное право не может быть делегировано. Как будет голосовать младенец или совсем маленький ребенок. Его, что на руках понесут? До момента голосования, то есть до входа в кабинку, ребенка можно нести хоть на руках, хоть в коляске. Но в кабинке он должен быть сам. Единственное, что надо будет сделать – это в кабинках для голосования предусмотреть низенькую полочку. Если ребенок не может держать ручку в руках, то, увы, пока что он не сможет реализовать свое избирательное право. В этом случае ситуация похожа на то, что происходит с пожилыми избирателями с некоторыми видами инвалидности, расстройством психики, деменцией. Эти люди избирательным правом обладают, но реализовать, увы, не могут. Поскольку принести им урну или довести до кабинки их можно, но ставить знак в бюллетене они должны самостоятельно. Что, если ребенок просто почеркает бюллетень? Его право. Это и сейчас делают многие взрослые: написать на бюллетене матерное слово или член нарисовать – обычное дело для избирателя. А если ребенок не умеет читать? Это его право. Когда-то существовал образовательный ценз – неграмотных к голосованию не допускали. Сейчас никто не спрашивает, умет ли избиратель читать и писать. Ребенка легко подкупить, дать ему подарок, игрушку, например. А еще легче и дешевле подкупить взрослых, дав им пакет гречки, что сейчас массово и происходит. Ребенка легко обмануть. На выборах нагло и беспардонно обманывают всех, независимо от возраста. Это общепризнано. Ребенку родители могут приказать голосовать определенным образом. Дети гораздо меньше склонны подчиняться родителям, чем подчиненные начальникам, солдаты командирам, заключенные надзирателям. Более того, во многих семьях именно политически подкованные подростки часто задают тон голосованию. "Внучек, за кого же голосовать?" – стандартный семейный вопрос. Детям голосование не интересно, и они не будут приходить на участки. Тут уже как хотят. Масса взрослых никогда не ходит на выборы, им это не интересно. Между тем это самый лакомый слой избирателей, именно на них направлена агитация – склонить на свою сторону неопределившихся и заставить прийти на выборы пассивных. Ну хорошо, давайте понизим возраст до 16 лет. Почему 16? Почему не 15. Или не 12? В 12 лет самосознание детей ого-го. Они уже считают себя самыми умными. И уж точно могущими голосовать на выборах. Просто им это на фиг не надо.

По сути, нет ни единого аргумента, почему должно существовать ограничение по возрасту для голосования.

Это стало бы просто эпохальным прецедентом для мировой демократии, если бы парламент Украины внес изменения в Конституцию страны и внедрил принцип реального всеобщего избирательного права, без всяких ограничений по возрасту. Просто с рождения и до смерти.

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