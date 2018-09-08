Школа за 450 млн грн – это дорого или нет?

В Киеве построили и открыли новую школу – лицей "Интеллект". Ее строительство и оборудование обошлось городскому бюджету в сумму около 450 млн грн. На сегодня это самая дорогая школа в стране, и хочется верить, что самая передовая по оснащению и прогрессивная по методикам. Кстати, рейтинги по ВНО это подтверждают, – лицей "Интеллект" стабильно на первом месте среди киевских школ.

Но 450 миллионов… Не многовато ли?

На первый взгляд сумма очень большая. Так, в знакомом мне случае из райцентра Носовка Черниговской области, школу не могут ввести в эксплуатацию, потому что не хватает примерно 5 млн грн. И таких примеров много. С этой точки зрения киевская школа за 450 млн – верх расточительности.

Но новые школы все же нужны и важны. Сравнил я эту школу с тем, какие и за сколько денег строят школы в Киеве, в Европе и в Америке.

Но школы строят разные: большие, маленькие. Поэтому я взял критерием для сравнения стоимость на одного ученика.

В лицее "Интеллект" и базирующейся рядом начальной школой 1500 учеников. 300 тыс. грн на ученика или примерно 12 тыс. долларов.

Крупная частная школа на 600 учеников, только что введенная в эксплуатацию в Киеве, обошлась в 288 млн грн, что составляет 480 тысяч на одного ученика. В полтора раза дороже новой коммунальной школы.

В прошлом году строилось здание гимназии "Эрудит" на 720 учеников за 231 млн грн или 320 тысяч на ученика. Здание лицея "Киевская русь" на 660 мест обошлось в 132 млн грн или 200 тысяч на ученика. Но здесь строилась не полная школа, а помещение для начальной школы, что несколько дешевле.

В сравнении с другими киевскими школами мы видим, что 450 миллионов – цифра вполне сопоставимая.

Сколько стоят школы за границей?

Возьмем по максимуму. Свежие примеры из одной из самых дорогих стран Европы – Швейцарии. Школа на 200 учеников обошлась в 10 млн франков или 50 тысяч франков на одного ученика. (Швейцарский франк примерно равен американскому доллару.) Самая дорогая новая школа на 500 учеников стоила 50 млн франков. Это уже 100 000 на ученика. Это, конечно здание дизайнерской архитектуры и самых передовых технологий: много стекла, света, экологичное, энергоэффективное. Но и стоит в восемь раз дороже самой передовой школы в Киеве.

Посмотрим на США. Тем более, что там есть очень хорошая общая усредненная статистика по стоимости строительства новых школ. В среднем параметры таковы:

Начальная школа. 624 ученика – строительство стоит 16 млн долл.

Средняя школа. 612 учеников – 26,5 млн долл.

Старшая школа. 1000 учеников – 45 млн долл.

По средней и старшей школе получается примерно 43-45 тыс. долл на одного ученика. То есть почти в четыре раза дороже, чем новая киевская школа.

Вот такая картина. Как бы мы ни старались построить дорого, в Европе-Америке строят в 4-8 раз дороже.

Сколько стоит учеба

Но кроме строительства, еще есть затраты на процесс учебы. В той же новой частной киевской школе – это 150 000 грн в год. Но это, конечно, для богатых, которых в нашем городе не так много. В основном дети ходят в коммунальные школы, где из киевского бюджета на одного ученика тратится в год около 15 000 грн. Или 90 грн в учебный день. Детям, не желающим идти в школу, можно так и говорить: день учебы пропустил – 90 гривень потерял.