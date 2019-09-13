Смог, грязь и пыль – экологические приоритеты Киева

Премьер-министр Гончарук назвал экологию в списке приоритетов работы правительства: "Экологический вопрос у нас точно в приоритете". А Киев в это же время затянул вонючий смог, который объясняют то горением свалок, то торфяников, то выбросами мусоросжигательного завода, то сжиганием травы… За несколько дней массовых жалоб киевлян, власти так и не удосужились дать официальное разъяснение ситуации, жонглируя голословными версиями.

Премьер Гончарук, говоря об приоритетности экологии, сразу переходит на общемировые промышленные тенденции: "Нужно поддерживать развитие возобновляемой энергетики и сокращать энергорасходы". И мы все с этим согласны. И даже с удовольствием бы пересели на электрокары: Теслу или хотя бы БМВ, будь в стране немного поразвитей сеть электрочарджеров и побольше свободных средств у нас.

Но при этом, даже зарядив свою Теслу выработанным солнечными панелями электричеством, мы все-равно будем дышать смогом от горящих свалок и торфяников, от выбросов мусоросжигательного завода, и дымом от варварского сжигания сухой травы.

Борясь за экологию, методом развития "зеленой энергетики" надо помнить теории-афоризмы всемирно известного эколога Барри Коммонера. "Все связано со всем", – говорил Коммонер, имея в виду, что нельзя рассматривать какое-то действие в отрыве от остального, особенно, если это касается природы.

Реклама

В этом смысле мы стараемся следовать мировым экологическим тенденциям в области возобновляемой энергетики, в то время как у нас не решены базовые проблемы экологии. Занимаясь глобальными проблемами, мы должны помнить, что в нашем случае экология – это чистый воздух и пригодная для питья вода, свободный от мусора, вони и грязи город. В Европе это более-менее решенные или интенсивно решаемые проблемы. У нас, увы, пока что нет.

Приведу несколько тезисов-примеров, которые Украина, Киев и остальные города и села должны решать.

Упало дерево. Был сильный ветер, и его повалило. Не совсем повалило – корни остались в земле. Оно могло еще расти долго. Его надо было укрепить. Но вместо того, чтобы дерево поднять, поддержав растяжками, его спилили. Это в Киеве, в спальном заасфальтированном массиве, где каждое дерево или куст на вес золота.

Но деревья не укреплены и падают. Киевские жилмассивы в основном построены на песке. В песке корневая система плохо держит. И поливать деревья надо, поскольку редкие дожди не помогают – вода не задерживается в песке. Именно поэтому и трава выгорает и желтеет чрезвычайно быстро. Надо сажать уже крепкие деревья, укреплять их на период роста не прутиками и ломанными оконными рамами, а специальными приспособлениями-распорками. Массовое выращивание деревьев – вот наш вклад в борьбу за экологию. Киевские власти отчитываются о тысячах саженцев, но ни слова не говорят о том, что крайне малое их количество вырастет в большое дерево, потому что саженцы-прутики требуют просто идеального ухода, которые киевские мастера по озеленению не в состоянии обеспечить.

Из чего еще складывается городская экология?

Например, из пыли и грязи. В нормальном ухоженном городе этого быть не должно. Но у нас огромные автостоянки и промышленные площадки имеют основание из пыли и мелкого гравия. Чуть ветер – пыль столбом. Тогда как в европейских городах давно научились класть плитку, которая не мешает росту травы. Грязь, превращающуюся в пыль, интенсивно производят грузовики, выезжающие с территории строек с грязными колесами.

У нас большие пространства открытой земли, которая от малейшего дождя превращается в грязь. А если пространства покрыты травой, то из-за отсутствия полива она сохнет и становится мишенью поджигателей. Вот уже грядет осенний сезон поджогов сухой травы и кустарника. Готовы ли к этому пожарные? Занимается ли профилактикой поджогов полиция?

Это я привел буквально несколько тезисов о том, над чем можно работать, не прибегая к крупным капитальным вложениям. Потому что работа над новым водопроводом для питьевой воды, рекультивация свалок, постройка мусоросжигательных заводов, ограничение автомобильных выхлопов – это все требует огромного внимания и вложений. Но только в комплексе борьбы за чистую энергию и за чистый воздух от локального загрязнения мы можем получить положительный эффект.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама