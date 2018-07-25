Спорт в большом городе

Киеву нужны спортивные арены. С этим в столице и стране просто беда. Детям и взрослым тренироваться и играть негде. Старые сооружения выходят из строя, не реконструируются, а новые практически не появляются. При том, что это, конечно, стоит денег, но вполне посильных для киевского и государственного бюджетов.

Когда я учился в киевской школе, а это было начало 1980-х годов, к нам на уроки физкультуры постоянно заходили взрослые "спортивного телосложения". Это были тренеры спортивных школ.

Я был худой и высокий, любил баскетбол, но меня не взяли из-за плохого зрения (о линзах тогда еще не слышали). Я приглянулся легкоатлетам. Там зрение особого значения не имело. Сначала меня взяли метать ядро. Было не сложно, но не очень интересно. Да и мышечной массы не хватало. Поэтому тренер-ядерщик отдал меня тренеру по бегу. Я согласился, не видя подвоха. А он был. Специализация тренера оказалась – бег с барьерами. Было сложно и больно. Я на первых же тренировках разбил себе ноги, лоб и нос. Это со стороны кажется, что перепрыгивать барьеры легко. Да, легко. Но только первый барьер. Следующий ты уже цепляешь ногами, с третий сваливаешь головой и на четвереньках уползаешь с дорожки. Потом я сменил школу, город, страну и моя спортивная карьера не продлилась. Но шанс был. Жаловаться не на что.

А что сейчас? Легкоатлетический манеж, где я разбивал ноги о барьеры, долго служил для собраний религиозной секты, но все же последние несколько лет используется по назначению. Это редкий случай, когда здравый смысл и спорт победили. Плохо, что в Киеве и Украине спортивных сооружений крайне мало.

Некоторые виды спорта спасают школьные спортзалы. При отдельных школах есть приличные футбольные поля, баскетбольные площадки. Немало залов для единоборств, гимнастики. Бассейны есть, но недешевые. Стоимость месячных тренировок для ребенка – около 1000 грн. Однако, школьные залы годятся для тренировок. Для турниров, хотя бы на уровне чемпионатов страны, в огромном Киеве и других городах арен почти нет. Так, многие баскетбольные клубы Украины не могут принимать участие в розыгрышах европейских кубков из-за отсутствия арен. Надо вместимость 2000 зрителей, а такой даже в миллионной Одессе не нашлось. И в Черкассах (300 тыс жителей) – не оказалось такой.

А за пределами областных центров и для тренировок полей и площадок не найти. Я уже не говорю о более сложных спортивных сооружениях.

Посмотрим для примера на ледовые арены, где можно играть в хоккей. Что у соседей? В Словакии с населением 5 млн чел – 61 крытый каток, все города с население 15-20 тысяч имеют арену. Польша – 42 арены. Беларусь – 38 крытых хоккейных арен, почти во всех городах, где более 30 тыс. жителей.

В Украине на 45 млн жителей формально 25 крытых ледовых арен. Больше половины из них не работает или функционирует эпизодически. В многомиллионном Киеве есть аж 3 (три) катка, где можно тренироваться и играть в хоккей! По одному на миллион жителей.

А сколько же надо таких сооружений? Возьмем по самому скромному счету. По одной арене в городах с населением 100-300 тыс чел, по две в городах на 300-800 тыс.чел, по три в Днепре и Одессе, пять в Харькове и десять в Киеве. Итого 63 крытых ледовых арены. И все равно мы будем по этому показателю последними в Европе.

Сколько же это стоит?

Самое простое сооружение – надувной ангар. Его стоимость около одного млн долл. Но этот вариант применим только для тренировок. Он без трибун, почти без помещений для раздевалок, офиса, кафе.

Городам нужны капитальные крытые арены. Так, относительно новая арена "Крыжинка" в Дарницком районе Киева обошлась в 4,5 млн долл. В Краматорске сейчас строят арену 80 млн грн (3 млн долл). Капитальная реконструкция ледовой арены "Авангард" В Киеве оценена в 87 млн грн.

Дорого это или нет? Для сравнения – постройка ступенек на склонах Пейзажной аллеи стоила городу 89 млн грн. То есть, столько же, сколько постройка спортивной ледовой арены. Также за эти деньги можно отремонтировать 7-8 километров автомобильной дороги.

В Европе в основном строят небольшие ледовые арены за 5-8 млн долл. С современным оборудованием, трибунами на 200-500 человек, разнообразными помещениями. Десять таких новых арен для Киева и шестьдесят для всей страны были бы прорывом для украинского хоккея и фигурного катания.

Кому это надо, сколько человек может пользоваться ареной? Например, только в детско-юношеской школе киевского "Сокола" тренируется около 700 детей от 8 до 15 лет, в различных лигах играет 8 команд. Еще молодежные составы и взрослый профессиональный клуб. А есть еще фигуристы. Тысяча человек в условиях, когда почти негде тренироваться! А сколько детей приобщится к спорту, если места для тренировок появятся!