Сто лет после Великой войны. Эхо Первой мировой

Как-то раз я на велосипеде пересекал границу между Словакией и Украиной. Мы с товарищем долго путешествовали по Европе и уже возвращались на родину через Закарпатье. Ехали мы не торопясь, тропинками и проселками, и выехали к погранпереходу в небольшом селе. Переходом в основном пользовались местные жители. Залетные путешественники типа нас были редкостью и вызвали удивление.

Это был погранпереход между селами Велке Сельменце и Малі Сельменці. Поговорили с местными жителями. Когда-то это было одно село Сельменцы, но затем его разделили между Чехословакией и СССР (теперь, соответственно, Словакией и Украиной). При этом, что примечательно, и с той, и с другой стороны в селе живут венгры. Разделение этнически венгерского села на словацкое и украинское произошло в 1946 году, оно стало отодвинутым во времени итогом Первой мировой войны, распада Австро-Венгерской империи.

В эти дни, а именно 11 ноября 2018 года мир отмечает 100-летие окончания Великой войны (практиковавшееся до сороковых годов название Первой мировой, пока его не перебила война более великая). Политическое значение итогов Первой мировой трудно переоценить. После этой войны, собственно, и определились современные границы европейских государств. И все последующие крупные, мелкие, горячие и холодные конфликты, по сути, проистекают из итогов Первой мировой.

Например, недавний скандал с выдачей на территории Украины венгерским консульством венгерских паспортов гражданам Украины – также следствие Первой мировой войны, после которой венгры, как государствообразующая нация Австро-Венгерский империи, больше всех утратила территорий, в том числе заселенных венграми. И село Сельменцы, где я проезжал на велосипеде, тому яркий пример.

Именно после Первой мировой кардинально изменилась политическая карта Европы. Она стала похожа на ту, что мы видим сейчас. Война дала толчок процессу политического разъединения и обособления народов, который продолжается до сих пор. Политическая карта Европы, сформировавшаяся после войны, с незначительными изменениями просуществовала до начала 90–х годов. Лишь относительно недавно окончательно распалась "великая Россия", разъединились чехи и словаки, распалась Югославия.

Одним из важнейших экономических последствий той войны стало резкое усиление роли государства в экономике. Если до 1914 года экономика развивалась в основном стихийно, по классическим законам капитализма, то с началом войны классический капитализм прекратил свое существование. Перед лицом необходимости обеспечить военные потребности правительства воюющих стран ограничили некоторые свободы предпринимательства и принудительно направили экономический потенциал на решение военных задач. Сначала казалось, что такие меры принимаются лишь на время войны, позже стало ясно — навсегда. Однажды взяв экономику под свой контроль, правительства уже не стали ее отпускать. Россия в этом пошла еще дальше, введя тотальное управление не только экономикой вообще, но и каждым бизнесом в частности, придумав этой системе отдельное название — социализм.

Вообще воплощение в жизнь социалистических идей стало возможным именно в результате гигантской войны. Никакой иной катализатор не сработал бы. Война сама по себе сломала привычный жизненный уклад очень многих людей и даже народов. Инерционность людей была уничтожена внешними факторами, и им ничего не стоило идти в сломе жизненного уклада до конца. Терять, казалось, было нечего.

Кроме того, Первая мировая продемонстрировала, насколько сильным может быть государство и какие огромные возможности дает обладание государственной властью в сильной стране. Если диктатура в стране небольшой дает власть только лишь над самой страной, то диктаторская власть в стране сильной и мощной выливается в притязания на региональное и даже мировое господство.

Да и в таких миролюбивых демократических странах, как Украина, правительства с трудом опускают вожжи контроля над экономикой, бизнесом и личной жизнью граждан, что тоже есть психологическим следствием окончившейся сто лет назад Первой мировой войны.