Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Мнение Больше  Игорь Ляшенко

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Транспорт без расписания – нерешаемая проблема Украины

мнение
Сегодня, 09:13

Станция пригородной электрички. Люди вышли, разошлись-разъехались, а несколько человек остались стоять, что-то обсуждают, разводят руками. Им еще надо как-то добраться до села, которое в семи километрах от станции. Обычно туда ездит автобус. Но сегодня его нет. И что самое неприятное, неизвестно, будет ли? Хочется подождать, может приедет? Но надвигаются сумерки, холодает. Если автобуса не будет, то людям придется топать полтора часа в темноте. Люди с сумками. Идти тяжело, далеко, неприятно и даже страшно. Если бы люди четко знали, что автобуса не будет, то ехали бы более ранней электричкой. Или если уже приехали, то, не теряя светлого времени, двинулись к своему селу.

Но расписания автобуса нет. Его и не было никогда. Такая ситуация уже много лет. Автобус на маршруте один и водитель один. Если поломка какая-то (что случается часто) или водитель приболел, то автобуса просто нет. Никто никого не предупреждает, пассажиры надеются на удачу. Между тем, это официальный маршрут, на который был проведен конкурс.

Кто-то скажет – это же село… Но в городах ситуация не лучше. Расписания движения общественного транспорта нет почти нигде на остановках. (Редкие случаи, когда на некоторых остановках центра Киева есть работающие электронные табло, не считаем.) Люди просто ждут, рассчитывая на удачу. Особо продвинутые горожане пользуются онлайн сервисом слежения за транспортом, но там тоже нет расписания, а следить можно только за большими коммунальными автобусами и трамваями. Частные желтые маршрутки отслеживанию не поддаются. А ведь у нас в городе многие автобусы ездят с интервалом в 30-40 минут и больше. Вот и стоят пожилые пассажиры часами на остановках, ожидают коммунальный автобус, потому что так могут сэкономить 8 гривен.

А между тем, парадокс ситуации в том, что абсолютно весть общественный транспорт в Киеве ездит по рассчитанному до минут расписанию. И большие автобусы, и ржавые желтые маршрутки. Обратите внимание, – возле каждого водителя есть часики, и он по ним ориентируется, когда надо быть на той или иной остановке. Соответственно, то ускоряется, то может минуту простоять на остановке, если опережает график.

И здесь появляется вопрос. Почему расписание для водителя есть, а не для пассажира его нет, оно недоступно? Почему бы это же имеющееся расписание не перенести на бумагу и в электронный вид для смартфонов? Можно взять за пример любую страну Европы, где на каждой остановке общественного транспорта висит поминутное расписание движения. И где человек, отправляясь куда-то, хоть на соседнюю улицу, хоть на другой конец страны может до минуты спланировать свой маршрут не боясь опоздать, переплатить, шагать с сумками по темноте семь километров.

Как можно говорить об эффективности работы, производительности труда и прочих экономических категориях, когда каждый украинец сотни часов тратит на неоправданное ожидание транспорта!

Жить и передвигаться в порядке, по расписанию, – вот одна из реальных проблем, которые должны решать в первую очередь правительство и новый президент. Не стоит говорить, что это забота местных властей, а не центрального правительства. Формально, это действительно так. Но в реалиях мы видим, что местные власти сами не справляются, а значит, им нужны четкие инструкции из центра. Не понимают местные руководители, что расписание движения транспорта – это их ответственность. А если не понимают, то надо их заставлять под угрозой наказания. Что и могут организовать Кабмин и президент путем подачи законопроектов и принятия постановлений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, ляшенко
Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

20 продуктов, которые ни за что нельзя хранить в холодильнике

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Фролов выиграл суд у Началовой

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене
Сергей Петрик

публицист

Срочно искать бальцеровичей

Вчера, 11:593099

В начале 2015 года была презентована "Стратегия устойчивого развития "Украина-2020". В этом документе декларируется, что к 2020 году в рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина займет место среди первых 30 позиций. Но пока до этого далеко: в рейтинге Doing...

Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Тяжелые последствия войны

Вчера, 08:194684

Психические болезни и расстройства нервной системы стали тяжелыми последствиями для многих украинских воинов, которые побывали на передовой, участвуя в боях по защите нашей страны от внешней агрессии, и для мирных людей, которые жили вдоль линии военных действий на Донбассе, ежедневно...

Яна Викторова

жительница Луганска

Доброта, которая стала другой

22 апреля, 08:053358

Яркое детское воспоминание – мы идем с бабушкой мимо детского сада, и видим старичка, который плачет, держась руками за ограду. "Почему Вы плачете, что-то случилось?" "Я не могу вспомнить, где мой дом, и мне страшно". Бабушкиным страхом еще долго было...

Віталій Квітка

письменник

Подвійний тріумф Вербної неділі-2019

21 апреля, 08:325306

Кожне релігійне свято на наших теренах для нефахівців, ким є більшість формально присвячених Ісусові Христу в дитинстві хрищення громадян, носить досить таки формальний характер. Свобода совісті вважається в нас справою досить приватною та доволі туманною. Просто на всьому цьому нашому...

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?